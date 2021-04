La Secretaría de Deportes y Juventud mantuvo un encuentro con Federaciones y Asociaciones deportivas de la provincia

COMPARTIR

















El secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó, mantuvo una reunión virtual con representantes de Federaciones y Asociaciones Deportivas de la provincia, y con diferentes referentes de gimnasios privados, ante las medidas sanitarias dispuestas en adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia.



RIO GRANDE.- En la reunión virtual estuvieron presentes, además, el presidente del Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, Camilo Gómez; y el director de Deportes zona norte, Matías Runin.

El encuentro sirvió para evacuar dudas respecto de las nuevas medidas y su injerencia en la actividad deportiva. Sobre esto es importante recordar lo que establece la Resolución 408/21 del Ministerio de Salud al respecto:

I. Para el deporte recreativo, comunitario, escuelas deportivas, etc., en espacios cerrados, se permitirá la presencia de un máximo de 10 personas. Mientras que, si estas actividades son al aire libre, como así también entrenamientos deportivos, se permitirá un máximo de 20 personas.

II. Para el deporte federado, competitivo oficial, se tiene que contar obligatoriamente con la autorización del Comité Operativo de Emergencias (COE). Aquellos que ya hayan tramitado y tengan la aprobación del COE podrán realizar sus competencias, los que no, tienen que solicitarlo enviando un e-mail a [email protected]

III. En el caso de los gimnasios de actividad física privados y públicos, se permitirá actividad con un 30% de la capacidad de aforo según metros cuadrados.

“Fue una reunión positiva, creo que el DNU es muy claro y, quizás, lo más importante era determinar bien las cantidades de personas permitidas, determinar dónde se hace la autorización. Nosotros entendemos la situación, esto no es un capricho del Gobierno nacional ni del Gobierno provincial, es una realidad por la que está pasando la provincia con el aumento notorio de los casos de Covid”, sostuvo el secretario Carlos Turdó.

Además, lamentó que “hay algunos que se ven más afectados que otros por las medidas, la actividad recreativa no oficial se ve limitada a la cantidad. Sin embargo, la idea es que las actividades oficiales que tienen una organización como ente de control, deben dar cumplimiento de ese protocolo para seguir realizándolas”.

“Es importante que tanto los deportistas como toda la comunidad deportiva, y todos aquellos que disfrutan de ver deporte y que comúnmente asistían a presenciar eventos, entiendan que hoy no se puede y que debemos ayudar a las Federaciones”, solicitó el funcionario.

Respecto al control sobre los espacios y la forma en que se cumplan los protocolos, el Secretario de Deportes y Juventud sostuvo que “dentro de los espacios que nos toca administrar y sobre los que somos responsables, tenemos que velar porque se esté cumpliendo toda la normativa estipulada”.

Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene como objetivo establecer medidas generales de prevención y disposiciones que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2. La presente medida entró en vigencia hasta el próximo 30 de abril.

Importante capacitación

La iniciativa forma parte del acuerdo de cooperación celebrado entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos.

El lanzamiento de esta nueva edición del curso virtual “Introducción a los Derechos Humanos para organizaciones deportivas comunitarias”, se realizó a través de un encuentro del que participaron autoridades de los organismos convocantes. Estuvieron presentes la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Barreiro; y Sergio Palmas, subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Durante su intervención, Barreiro señaló que “uno de los principales objetivos de este tipo de iniciativas es institucionalizar los derechos humanos en este tipo de organizaciones, a partir de generar prácticas positivas y espacios en los clubes que aborden tanto específica como transversalmente la perspectiva de los derechos humanos”.

El curso tendrá una duración de dos meses y se dictará a través de la plataforma del Campus Virtual de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta edición cuenta con más de 250 inscriptos pertenecientes a clubes y organizaciones deportivas de todas las provincias. El objetivo de esta capacitación es brindar una primera aproximación al paradigma de los derechos humanos, que les permita a quienes participen adquirir herramientas para impulsar construcciones colectivas y promover un trato igualitario, libre de violencias y discriminación, basado en la dignidad de todas las personas.

Durante la cursada se trabajarán los principales conceptos del paradigma de los derechos humanos, sus mecanismos de promoción y los instrumentos de protección, y se propondrá una perspectiva interseccional para el análisis de las desigualdades y del abordaje del conflicto comunitario desde una perspectiva de derechos.

En este recorrido, se propondrán materiales, lecturas y recursos audiovisuales que favorezcan aprendizajes situados, con el objetivo de ampliar la perspectiva de los derechos humanos hacia las organizaciones deportivas, de manera significativa en relación a sus prácticas y acciones cotidianas.