Mickey 17: Análisis del Steelbook 4K Ultra HD

En Cinemascomics hemos analizado la edición doméstica en caja metálica del 4K Ultra HD + Blu-Ray de Mickey 17, en la que el actor Robert Pattinson encarna a un trabajador prescindible, el encargado de hacer trabajos peligrosos porque si muere pueden volver a imprimirle.

La cinta es una adaptación a la gran pantalla del libro escrito por Edward Ashton titulado Mickey7. La diferencia del título es porque el director coreano ganador del premio Oscar quería representar más muertes de Mickey en la gran pantalla, para evidenciar lo peligroso que es su trabajo durante el viaje en la nave espacial y después en el gélido planeta Nilfheim.

A pesar de las buenas críticas recibidas, esta mordaz crítica social no tuvo el reconocimiento en taquilla que se merecía, quedándose por debajo de las expectativas económicas de Warner, en una producción que supuso el retorno a la ciencia ficción más disparatada del cineasta coreano de 55 años que venía de triunfar en el mundo entero con Parásitos

Mickey 17 ya está a la venta en las tiendas en 4K Ultra HD + Blu-Ray, Blu-Ray y DVD; así como también en formato digital. La película norteamericana producida y distribuida por Warner Bros. Pictures está distribuida en el mercado físico español por Arvi Licensing, pudiendo verse también en el servicio de streaming HBO Max. Junto a las ediciones normales, Arvi Licensing también ha lanzado una edición limitada en caja metálica, disponible en 4K Ultra HD + Blu-Ray, que es la que hemos podido analizar.

La cinta está escrita y dirigida por Bong Joon-ho (Rompenieves), basándose en los personajes creados por Edward Ashton. La película cuenta con un reparto encabezado por Robert Pattinson (The Batman) como Mickey Barnes, Steven Yeun (Nop) como Timo, Naomi Ackie (Star Wars: El Ascenso de Skywalker) como Nasha, Toni Collette (El Sexto Sentido) como Ylfa Marshall, Mark Ruffalo (Pobres Criaturas) como Kenneth Marshall, Anamaria Vartolomei (El Conde de Montecristo) como Kai Katz, Patsy Ferran (Tierra de Dios) como Dorothy, Daniel Henshall (Ghost in the Shell) como Preston y Steve Park (La Trama Fenicia) como Agente Zeke; entre otros.

Sinopsis: Mickey (Robert Pattinson) acepta el puesto de prescindible en un viaje intergaláctico para colonizar un nuevo y gélido planeta, Nilfheim. A él se le encargan los trabajos más difíciles y mortales, puesto que pueden reimprimirle las veces que hagan falta, donde no hay problema siempre que no haya más de una copia a la vez. Sin embargo, cuando Mickey vuelve a la base tras una arriesgada expedición en el que le daban por muerto, descubrirá que ha sido sustituido por otra copia de sí mismo.

Tráiler de cine:

Características técnicas 4K Ultra HD:

La película está calificada como no recomendada para menores de 16 años.

Duración: 137 minutos.

2160p Ultra Alta Definición en pantalla 16×9

1.85:1 – HDR10 / Dolby Vision

Audio: Dolby Atmos: Inglés; DTS-HD Master Audio 5.1: Castellano, Alemán, Italiano y Francés; Dolby Digital 5.1: Inglés, Polaco y Checo.

Subtítulos: Castellano, Chino, Polaco, Coreano, Checo, Alemán, Francés, Italiano, Cantonés y Neerlandés.

Codificado para sordos: Inglés.

Contenido adicional:

Detrás de las cámaras: Mickey 17 de Bong Joon Ho:

Robert Pattinson y el resto del reparto se declaran fans del director, resaltando su talento y su visión. El cineasta asegura que no hace cine solo para la sátira política, no quiere que parezcan solo propaganda, por lo que intenta hacer películas bellas y entretenidas por sí mismas.

El autor de la novela original, Edward Ashton, comenta que el director y guionista supongo escoger los momentos clave de la historia, haciéndolos más visuales y dramáticos. También hablan del humor negro y crítica social que impregna a sus películas, donde Robert Pattinson destaca que es uno de los mejores guiones que ha leído en mucho tiempo.

A su vez, el reparto habla de la peculiar forma de dirigir de Bong Joon Ho, siendo muy meticuloso y teniendo muy claro lo que quiere reflejar en pantalla. El director mandaba el guion con el storyboard a los actores, para que vieran lo que iban a rodar ese día. El cineasta asegura que su guion gráfico es muy exacto a la hora de encuadrar las tomas y anotar los movimientos de la cámara. Pero a pesar de dicho control, está abierto a la improvisación de los actores.

Mickey 17: Un mundo reimaginado:

El director sabía que aunque fuese una historia de ciencia ficción, no lo parecería. Al reparto le cautivaron los escenarios, la peluquería, el vestuario y la meticulosa visión del director.

El director quería un futuro realista y posible, con una nave que no pareciera sacada de Star Wars, sino más bien un carguero deteriorado por el tiempo. También hablan del vestuario, todos vestidos de gris, sin destacar, salvo Marshall e Ylfa, siendo los únicos que aportan color en la nave.

El director continúa diciendo que ya había creado criaturas digitales en su película Okja, pero en esta ocasión debieron inventar una especie que pareciese viva, los gusanos, creados por el equipo de efectos digitales dirigido por Dan Glass. A su vez, todo en la nave debía parecer realista y útil, donde lo que más destaca tecnológicamente es la máquina impresora de humanos.

Para recrear Niflheim, un planeta desolador cubierto de nieve, usaron más de 300 toneladas de sal de magnesio para tener la impresión de estar en un entorno nevado. Para la nieve cayendo usaron trozos de plástico y espuma.

Las caras de Niflheim:

El actor Robert Pattinson confiesa que dedicó mucho tiempo al guion, porque le pareció un papel y un mundo complicados de imaginar, donde su personaje solo quiere que lo acepten, pareciéndole al actor muy interesante tener un héroe incapaz de verse como tal. El intérprete habla de las diferencias entre Mickey 17 y Mickey 18.

Para el director la cinta tiene un gran reparto que logran mostrar expresiones ricas e interpretaciones con matices. De su actor protagonista destaca que hizo que su personaje pareciese interesante y vivo, viendo cómo rodó dos veces las escenas, cambiando entre Mickey 17 y Mickey 18.

Junto a esto, hablan del resto de personajes, destacando a Nasha, a Timo, a Marshall y a Ylfa; donde sus respectivos intérpretes destacan lo que más les gusta de sus personajes.