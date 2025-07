Una Película de Minecraft: Análisis de la Edición Especial en 4K Ultra HD

Analizamos la edición especial de Una película de Minecraft en 4K y Blu-Ray, con diseño cúbico y extras alucinantes sobre cómo se creó el universo del videojuego en el cine.

En Cinemascomics hemos analizado la Edición Especial de Una Película de Minecraft, una edición doméstica en 4K Ultra HD + Blu-Ray de la película que simula ser una mesa de trabajo como las que aparecen en el videojuego y en la película, convirtiéndose en un cubo gracias a los imanes de los que disponen las caras, siendo una edición cúbica, en homenaje al videojuego.

Esta edición limitada incluye la película original en 4K Ultra HD y en Blu-Ray; así como también una caja contenedora de cartón rígido, que contiene información de la película y protege la ‘mesa de trabajo’.

La película se ha convertido en un fenómeno de taquilla, superando los 948 millones de dólares a nivel mundial, por lo que Warner Bros. Pictures y Arvi Licensing han preparado su lanzamiento con una edición física limitada, que incluye la película tanto en ultra alta definición como en Blu-Ray.

Además de esta Edición Especial, tenemos dos Steelbooks de tirada limitada (denominadas ‘Portal’ y ‘Día’) y las ediciones sencillas en caja amaray del 4K Ultra HD + Blu-Ray, del Blu-Ray y del DVD; además de estar disponible para alquiler, compra digital y en la plataforma de streaming HBO Max.

Esta adaptación del popular videojuego, el más vendido de la historia, es una producción de Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures, contando con el nominado al premio Oscar, Jared Hess (De-mentes Criminales), como director y con un guion firmado por Chris Bowman (Ninety-Five Senses), Hubbel Palmer (Los Peores Años de mi Vida), Neil Widener (Ahora Me Ves: Ahora No Me Ves), Gavin James (Footsteps) y Chris Galletta (The Kings of Summer)

Con una historia creada por Allison Schroeder (Frozen II), Chris Bowman y Hubbel Palmer, basándose en la mitología del videojuego Minecraft. Por su parte, Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson y Vu Bui son los productores; mientras que Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza y Jon Spaihts ejercen de productores ejecutivos.

En el equipo creativo de la cinta destacan el director de fotografía nominado al BAFTA Enrique Chediak (Transformers: El Despertar de las Bestias), el oscarizado diseñador de producción Grant Major (El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey), el montador James Thomas (Pokémon: Detective Pikachu), el supervisor de efectos visuales ganador del Oscar, Dan Lemmon (Batman), y la diseñadora de vestuario Amanda Neale (Megalodón). La elección del casting corre a cargo de Rachel Tenner. Los supervisores musicales son Gabe Hilfer y Karyn Rachtman, mientras que la composición de la banda sonora original es obra de Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok).

El reparto principal de la película está encabezado por Jason Momoa (Aquaman y el Reino Perdido) como Garrett, Jack Black (Kung Fu Panda 4) como Steve, Sebastian Hansen (Cuestión de Justicia) como Henry, Emma Myers (Miércoles) como Natalie, Danielle Brooks (El Pacificador) como Dawn, Jennifer Coolidge (Una Joven Prometedora) como la subdirectora Marlene, Rachel House (Vaiana 2) dando voz a Malgosha y Jemaine Clement (Avatar: El Sentido del Agua) prestando su voz a los personajes Daryl y Bruce.

Sinopsis: Cuatro inadaptados se verán arrastrados por un portal interdimensional hasta el mundo de Minecraft, un extraño lugar donde todo tiene forma cúbica. Para salir de allí tendrán la ayuda de Steve, el único humano de este mundo, quien primero les pide ayuda para derrotar a la malvada Malgosha y a su ejército de Piglins, que quieren destruir la Superficie.

Una Película de Minecraft se muestra en su versión en 4K Ultra HD + Blu-Ray con diversos extras, estando disponible con imagen en 1.85:1, 16×9, 4K (2160p) con HDR; que hemos analizado para los lectores de Cinemascomics, y que está completamente libre de spoilers, por si aún no has tenido la oportunidad de ver esta alocada comedia de aventuras y quieres saber qué extras contiene esta edición limitada.

Características técnicas:

Imagen en 1.85:1, 16×9, 4K (2160p) con HDR10

Audio: Dolby Atmos-TrueHD: Castellano, Inglés y Francés; Dolby Digital 5.1: Castellano, Inglés, Francés, Checo, Cantonés, Flamenco, Holandés y Polaco.

Subtítulos: Castellano, Cantonés, Chino Complejo, Checo, Coreano, Polaco, Holandés y Francés. Codificado para sordos en Inglés.

Título original: A Minecraft Movie.

Duración de la película: 100 minutos aproximadamente.

Calificación por edades: No recomendada para menores de 7 años

Extras en disco:

Construyendo el mundo de Minecraft:

Torfi Frans Olafsson, productor y director creativo de entretenimiento de Mojang, comenta que Minecraft se ha convertido en lo que es porque es infinito y alberga millones de posibilidades para los jugadores creativos. Por su parte, el productor Cale Boyter asegura que tiene tres hijos que juegan a Minecraft y cada uno opina distinto sobre cómo debería ser la película.

El director Jared Hess explica que tuvieron la suerte de contar con el diseñador de la trilogía de El Señor de los Anillos, Grant Major, quién se encargó del diseño de producción del filme, quien ya trabajó con Jack Black en King Kong.

Jens Bergensten, cocreador de Minecraft expone que esta adaptación es una cinta de ficción que trata de mostrar una versión realista del videojuego, donde en la película tratan este mundo como un universo alternativo definido por su cualidad cúbica. Por tanto, todo en este mundo debía tener forma cúbica, siendo un arduo trabajo para el departamento de decorados, dirigido por Amber Richards, quién habla de los retos y diseños descartados de la película.

Prosiguen mostrando la creación de los decorados, como la aldea Midport, el botín escondido de Steve, la mesa de fabricación, la Mansión del Bosque y el Nether. También hablan de cómo invitaron a jugadores profesionales al rodaje y cómo éstos influyeron mucho en el filme.

Creepers, Zombies y Endermen… ¡Madre mía!:

Para Jack Black, que interpreta a Steve, Minecraft es color, belleza, calma y también muchas criaturas. Torfi Frans Olafsson habla de las grandes dificultades que han tenido para adaptar las peculiares criaturas de bloques de Minecraft a la gran pantalla y que interactuasen con actores reales. Jens Bergensten habla de que lleva trabajando en el juego 14 años y se toma muy en serio el diseño de todo.

De tal manera que muestran el cuidado que tuvieron a la hora de diseñar todas las criaturas, como en el caso de Dennis, el lobo mascota de Steve, que al estar totalmente recreado por ordenador, en el rodaje usaron titiriteros y especialistas en parkour para que interactuase con los actores.

También enseñan la creación de los aldeanos, donde los especialistas llevaban los trajes y el cuerpo adaptado durante el rodaje, pero la cabeza era lo único recreado digitalmente. También hablan de los gólem de hierro y de los maldeanos, los enemigos de los aldeanos. A su vez, tenemos a los zombies, a los jinetes de pollos, los esqueletos, arañas gigantes, los Endermen, los piglins y los Creepers.

El director tenía claro que para dar vida al mundo de Minecraft necesitaba una colaboración estrecha con Mojang en todas las fases de la película.

Una película de Minecraft: Amigos del pixel:

Jack Black explica que Jared Hess, su viejo amigo de Super Nacho, le contactó porque quería contar con él para la cinta y aceptó porque vio potencial para la comedia y quería trabajar con Jason Momoa. El director asegura que durante el rodaje todo se inundó del bromance surgido entre ambos actores, viendo algunos de los momentos divertidos durante las grabaciones.

Para prepararse durante el rodaje, Mojang creó un servidor privado de Minecraft para que todos los miembros del rodaje pudieran jugar durante los descansos de las grabaciones, donde Jack Black nos enseña todo lo que creó en el juego.

A su vez, hablan de la peluca y el vestuario elegido por Jason Momoa para su personaje, anclado en los 80. También hablan de las locas escenas de acción y de lo bien que se lo pasaron todos durante el rodaje.

Una película de Minecraft: Latidos en bloque:

El director habla de que no podían tener a Jack Black en la película y que no cantase, así que el actor compuso algunos jingles sobre su experiencia en la superficie de Minecraft.

A continuación, el escritor musical Bret McKenzie habla del tema que compuso para la escena de lucha, llamado ‘Zero to Hero’, y trata de personajes que encuentran la fuerza y contraatacan por primera vez. El tema es interpretado por la cantante Benee, que le encantó formar parte de la película porque es una gran fan del videojuego.

La banda sonora original estuvo a cargo del compositor Mark Mothersbaugh, quién mezcló orquesta sinfónica tradicional con sintetizadores.

Marlene y Nitwit:

Extras dedicado a la subdirectora Marlene, interpretada por Jennifer Coolidge, quien está atravesando un divorcio complicado y encuentra el amor donde menos lo espera, atropellando a un aldeano que se ha colado en nuestro mundo, que está desempleado y se le conoce como nitwit.