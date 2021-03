Tolhuin: Alumnos de la Esc. 45, sin clases

COMPARTIR

















Los alumnos de la Escuela 45, que debían iniciar las clases presenciales este lunes 15 de marzo, se quedaron sin esa posibilidad. Es a causa de que Gobierno decidió utilizar el patio del establecimiento para acopiar mercadería de los módulos alimentarios. Esta situación obligó a suspender el inicio de clases del 90% de los chicos.

TOLHUIN.- Los alumnos de la Escuela 45 no pudieron comenzar con las clases presenciales este lunes. Es porque desde la dirección se decidió suspender el inicio del ciclo lectivo a causa de que, en el interior del patio, se dejaron pallets con mercadería y no hay desinfección. Esa mercadería está destinada a los módulos alimentarios que entrega de manera regular.

Esta situación generó que René Contreras, director del establecimiento, deba tomar la determinación de suspender el inicio de clases de todos los grados y sólo dejó que sean los alumnos del segundo los que tengan sus clases presenciales, el resto debió regresar a su casa.

Contreras señaló que no puede mantener en un solo sector a la totalidad de los alumnos. “Para poder dar inicio a las clases presenciales, nosotros contábamos con el patio pero nos encontramos con mucha mercadería en el interior por lo que no podemos utilizarlo hasta tanto no quiten esa mercadería y desinfecten el lugar”.

Según la información, esa mercadería fue ingresada el viernes y los directivos estimaron que sólo trabajarían el fin de semana y que el lunes el patio del colegio estaría desocupado y desinfectado pero no fue así por lo que hubo que suspender el inicio de clases presenciales por esta situación.

La historia se repite

Cabe recordar que hace unos días sucedió algo similar en Río Grande, más precisamente en la escuela N°7 “El abrazo de Maipú” donde las autoridades de Gobierno decidieron montar un centro de hisopado dentro del establecimiento lo que impidió el regreso a clases presenciales.

Ante esta situación, tanto padres, docentes y alumnos protestaron en la puerta del colegio para pedir que les devuelvan el patio del establecimiento.

La escuela 7 debió ser desinfectada y los chicos perdieron una semana de clases presenciales a causa de esta situación que fue generada por las autoridades de Gobierno de la provincia.