Un jinete viaja con tres caballos con destino a Ushuaia

Desde hace seis meses, Marcos, un hombre de los pagos de General Alvear, Buenos Aires, viaja junto a los caballos Huayra, Morita y Tordo conociendo la Patagonia y con el propósito de completar un viaje de 9000 kilómetros por todo el país. Ya lleva 3800 kilómetros recorridos y el jueves hizo una parada en Río Gallegos, para continuar el camino con destino a Tierra del Fuego.

RÍO GALLEGOS.- Marcos es domador de caballos y está cumpliendo su sueño de recorrer el país de esta manera. De acuerdo a los planes de viaje, una vez arribado a Ushuaia, tiene previsto viajar en flete a Santa Rosa, La Pampa. Allí retomarán la cabalgata con destino a la Quiaca, Jujuy y bajarán andando por Chaco, todo el litoral, Corrientes, Entre Ríos, hasta llegar a General Alvear.

Huayra, Morita y Tordo en el lago San Martín, en Santa Cruz.

La razón de los tres caballos, la explicó diciendo que “en estos viajes tan largos, lo importante es que el caballo no se estrese. Que pueda ir andando, relajado y disfrutando el viaje, porque si no imaginate que quince meses andando, no los aguantaría. Eso es muy importante, para los tres caballos, Morita, Wayra y Tordo, que los voy rotando todos los días. Por ejemplo, hoy salgo con Morita, Wayra de pilchero y Tordo suelto, que nos sigue; al día siguiente, el Tordo que nos seguía pasa de montado, Mora pasa a pilchera y Wayra pasa a suelto. Y así rotan todos los días, lo que te permite que el caballo viaje tranquilo.

Yo igual intento andar quince, diez días y parar cinco, comprar una bolsa de avena o maíz y darles de comer, para más adelante seguir camino”.

El jinete aseguró que no tuvo ninguna complicación con los trámites entre provincia, porque va atravesando el campo, por caminos de tierra donde no encuentra a nadie.

Toda la travesía de Marcos se puede seguir por Instagram en @abrazarte.argentina.