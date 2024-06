Tierra del Fuego participó del encuentro federal del deporte

El secretario de Deportes del Gobierno de la Provincia, Matías Runín, estuvo presente en la ciudad de Buenos Aires en el Encuentro Federal del Deporte, encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y el subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro. La reunión tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

BUENOS AIRES.- Durante el encuentro, las autoridades nacionales presentaron formalmente el plan de trabajo para el año 2024 y se trataron todos los temas de la agenda deportiva nacional y local.

Además se ratificó la continuidad de los Juegos Deportivos Nacionales Evita que tendrán su final en Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre, con un enfoque que apunta a la proyección rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Desde Nación rectificaron la decisión inicial con respecto al cambio de denominación de los Juegos, pero modificaron el lado social y las bases de los “Evita” que son la inclusión, la integración, las oportunidades y la contención.

Serán unos Juegos Evita ajustados, acorde a la realidad que propone la actual gestión del Gobierno nacional, reduciendo la cantidad de deportistas a la mitad en comparación con el año 2023. Serán en la categoría Sub-16 y a partir del reclamo de las provincias se realizarán modificaciones en los deportes que formarán parte de los juegos.

Las autoridades nacionales asumieron el compromiso de trabajar y definir en las próximas horas el aporte presupuestario por parte de la Nación para los Juegos Evita, ya que no solventará el 100% de la financiación del evento. Además convocarán a un nuevo encuentro de trabajo con fecha antes de los próximos 40 días para elaborar el programa federal del deporte.

Sin embargo, el Gobierno de la Provincia se encuentra trabajando en conjunto con La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz con el objetivo de unificar criterios y decidir no participar en caso de que Nación mantenga la postura, ya que la única forma de que las provincias patagónicas puedan participar sería con la financiación del 100% de los gastos, teniendo en cuenta que ya se han suspendido varios juegos regionales por falta de recursos.

Tierra del Fuego hará su apuesta en el plano social y deportivo poniendo en marcha los “Juegos Deportivos Fueguinos” para cumplir con los objetivos que siempre han caracterizado a este programa.

Además, en la reunión, los funcionarios expusieron sobre otras políticas públicas implementadas por el Gobierno nacional en el deporte como el programa Clubes Argentinos, las Escuelas de Iniciación Deportiva, Capacitaciones y los programas TAR y DAR que la Subsecretaría de Deportes lleva adelante junto al ENARD.

“Nación propone que las disciplinas que se desarrollen en los juegos sean las mismas que se van a desarrollar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Eso baja drásticamente las disciplinas y la cantidad de deportistas que van a participar”.

“Nosotros entendemos que hay disciplinas que son importantes para el desarrollo de la provincia, sobre todo los deportes de conjunto, que casi ninguno figura en su formato original. Entonces también dimos un debate con respecto a eso, ya que creemos que hay deportes que son estructurales para la provincia, sobre todo, pero también para el país, porque nos hemos destacado en deportes como hockey, el vóley, el básquet, el rugby y el fútbol ni hablar. Consideramos que no es justo recortar estas disciplinas que son una tradición en Argentina y para nuestros municipios. También se planteó y ahí se va a definir la cantidad de disciplinas y cupo de deportistas que van a participar. Estimamos que va a haber un recorte dentro del 40 y el 50% de la comunidad en general que participará”, comentaron.

Por último se supo en los últimos días que Tierra del Fuego y el resto de las provincias patagónicas no estarán presentes en los próximos Juegos Evita: “Entre todos los secretarios de Deportes de la Patagonia se decidió no participar de los Juegos Evita 2024 porque no tenemos el financiamiento al 100% de Nación, que es un recorte importante que hace Nación. No nos olvidemos que con esta ayuda económica que hace la Secretaría de Deportes de la Nación se paga el traslado, el transporte interno, alojamiento, racionamiento y, la verdad, que es un gasto que necesita la provincia para poder llevar adelante la delegación completa y poder participar de los Juegos Evita”.