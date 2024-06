Mati Villarroel se lució en el Gran Premio de las Estancias

El automovilismo fueguino vivió una fiesta el fin de semana con una nueva edición del Gran Premio de las Estancias y el Petróleo, en condiciones extremas como siempre, dejando la victoria contundente de Matías Villarroel en la general. Lucas Barria hizo lo propio en la F, Vicic en la C1, Toledo en la C y Rega en la E.

RIO GRANDE (Fotos: Maxi Romero).- Palpitando lo que será la 49° edición del Gran Premio de la Hermandad, en el marco de los 50 años, APITUR puso en disputa la segunda cita de la temporada con el Gran Premio de las Estancias donde más de 55 autos fueron de la partida.

Sin lugar a dudas las condiciones fueron difíciles, como de costumbre, con hielo y nieve sobre el camino sumado a los huellones duros que complicaron a muchísimos protagonistas como, por ejemplo, Esteban Stork y Patricio Suáres, ambos obligados a abandonar en la etapa inicial.

Otros tuvieron golpes como Jara o Aimetta, afortunadamente sin lesiones para los pilotos, pero con el sabor amargo de quedarse afuera de la competencia rápidamente.

Desde el inicio, Matías Villarroel (D) demostró su capacidad y velocidad siendo el más veloz de todos en el clasificatorio y dando cátedra en la primera etapa, sin dejar dudas sobre el liderato en la general.

Si bien el segundo día el más rápido fue Lucas Barría (F), en su segmento no hubo quien se le acercara, siendo secundado por Luis Arralde, que en su primera incursión en el rally, optó por no arriesgar alcanzando el segundo lugar mientras que Rubén Ampuero completó el podio.

Como mencionamos, Lucas Barría junto a Chupita Pereira fueron las estrellas de la jornada que cerró el rally, volando con el VW Gol para recuperarse del pinchazo de la Prueba Especial N° 2 que los retrasó mucho y pasar a ganar la categoría por delante de Fede Bronzini. La dupla de Ushuaia lideró la primera etapa, pero tuvo dificultades en el Power Stage, excediendo el tiempo máximo del sector y quedándose con las manos vacías. Javier Podwiazny entró como escolta y Mario García completó el Top 3.

Nico Rega, navegando con Samanta La Civita, volvió a quedarse con el triunfo en la categoría E. En el inicio de la segunda etapa, aprovechó un error de Facundo Carletti para pasar a liderar sin ningún tipo de problemas, dejando en el segundo lugar al campeón de la categoría. Lalo Cárcamo completó el podio, aprovechando un retraso de Coco Vera al inicio de la segunda etapa.

Oscar Toledo no tuvo sobresaltos la categoría C por delante de Miguel Alarcón, en tanto que Yerko Alarcón logró finalizar la competencia y obtuvo el tercer lugar superando todos los problemas que tuvo a lo largo del fin de semana.

La mejor definición estuvo en la C1, porque el debutante Juan Manuel Vicic tuvo una destacada actuación saltando de la quinta a la primera posición, llegando al Power Stage con una ventaja de más de 13 segundos sobre Matías Saldivia, quien lideró gran parte de la competencia.

Vicic no quiso correr riesgos en los últimos tres kilómetros y ganó por poco más de 2 segundos en una definición sumamente ajustada. Martín Thompson, también muy cerquita, fue tercero.

Matías Villarroel: “Preparé esta carrera para ganarla, me tenía mucha fe”

Matías Villarroel, junto a su navegante Franco García, fueron los claros dominadores de la sexta edición del Gran Premio de las Estancias y el Petróleo y estuvieron en FUEGO MOTOR hablando sobre la victoria: “Con Franco somos amigos desde que tenemos 5 años. Lo que más me gustó cuando le propuse correr juntos fue su sentido de la responsabilidad. Fuimos varias veces hasta San Julio y rápidamente me di cuenta de que podía ser un excelente navegante.”

“No quería clasificar adelante porque, durante la hoja de ruta, vimos ovejas y caballos en el camino. De hecho, un par de veces tuvimos que parar completamente debido a la presencia de animales. Sin embargo, decidimos usar cubiertas de sílice y resultó muy bien. Al final, fue conveniente largar adelante porque Esteban Stork largaba detrás nuestro, lo que nos obligaba a mantener un muy buen ritmo si queríamos ganar, que era mi objetivo.”

Por su parte, García completó: “Matías es muy exigente. Llevamos solamente tres carreras juntos, me gusta ser responsable en todo lo que hago y me siento muy cómodo navegándolo. Por ahora, creo que me costaría mucho correr con otro piloto”.

Próximo objetivo: GPH.