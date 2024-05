Sale a la luz la duración de Deadpool & Wolverine ¿la más larga del mercenario?

La esperada película de Marvel Studios, además la única del año, tiene duración revelada y es una buena noticia para los fans.

Deadpool & Wolverine marca la introducción del Mercenario Bocón con clasificación para Adultos de Ryan Reynolds en el Universo Cinematográfico de Marvel de Disney. La película verá Deadpool aventurarse en el Multiverso, lo mejor de todo es que no estará solo, contará con la ayuda del X-Men más querido, Wolverine, interpretado por Hugh Jackman.

La dupla de letales asesinos tendrá que detener los planes de Cassandra Nova, la villana de la película interpretada por Emma Corrin. La hermana de Charles Xavier hará estragos con sus poderes y aprovechará todo lo que tiene el multiverso a su favor.

La película tiene en la dirección a un conocido de Jackman y Reynolds, Shawn Levy. En cuanto al elenco, encontramos los regresos de Karan Soni en el rol de Dopinder, el divertido taxista; Morena Baccarin como Vanessa, la prometida de Wade; Leslie Uggams como Blind Al. También están Lewis Tan como Shatterstar, Rob Delaney como Peter, Brianna Hildebrand como Negasonic Teenage Warhead y Shioli Kutsuna como Yukio. ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ runtime is confirmed to be 2 Hours and 7 Minutes pic.twitter.com/8xfWsKpSzt— ScreenTime (@screentime) May 16, 2024

Ahora, gracias a los datos publicados por AMC Theatres, se revela el tiempo que tendrán en pantalla Wade y Logan para salvar el universo. De acuerdo a la cadena de cines, el filme se extiende por 127 minutos, es decir, 2 horas y 7 minutos.

Esto también deja ver que Deadpool & Wolverine será la más larga de la saga del mercenario. La primera entrega, de 2016, se tuvo un metraje de 108 minutos (1 horas y 48 minutos). En el caso de la segunda, estrenada en el 2018, su duración se extendió por 119 minutos (1 hora y 59 minutos).

Deadpool & Wolverine (Deadpool y Wolverine) desatará el caos en los cines el 25 de julio de este año.