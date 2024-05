Stephen King te recomienda esta película de acción y la puedes ver ya mismo en el streaming

El maestro del terror sigue recomendando películas y ahora fue el turno para una del género de acción que aterrizó recientemente en el streaming.

Si Stephen King tiene tiempo para escribir una incontable cantidad de libros, también tiene tiempo para recomendar más libros, películas y series.

El responsable crear la historia de “IT”, ha recomendado una gran cantidad de títulos, desde historias de terror (de él o sus colegas), a clásicos como Los Goonies de Richard Donner y hasta lanzamientos actuales como el drama bélico “Civil War” de Alex Garland o “El problema de los tres cuerpos”, la serie de ciencia ficción de Netflix.

Ahora el maestro del terror se anima a recomendar una película del género de acción. Esta historia se estrenó a principios del año y recientemente recibió la noticia de que tendrá una secuela, estamos hablando de Road House.

Este remake del clásico de finales de los 80 con Patrick Swayze, nos presenta a Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal), un ex peleador de la UFC que dejó los cuadriláteros y pasó a luchar para llegar a fin de mes. La dura situación de este hombre cambia cuando una mujer con un concurrido bar en los Cayos de Florida, ve en él a la persona justa para ser su encargado de seguridad.

Dalton se encargará de alejar los problemas del bar para convertirlo en un lugar agradable pero no será por mucho. Un grupo de empresarios quiere hacerse con el lugar para construir un lujoso hotel, por lo que harán todo lo posible para que cierre el bar, incluso contratar a un matón en extremo peligroso, interpretado por el luchador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor. ROADHOUSE.

Amazon Prime.

Jake Gyllenhaal.

I should have to say no more.— Stephen King (@StephenKing) May 15, 2024

“Road House” comenzó con el pie izquierdo su camino. Tuvo que lidiar con el hecho de no salir en cines hasta recibir críticas negativas. De todas formas, el filme de Doug Liman fue bien recibido por el público y dejó un impacto tan duro como un golpe de Dalton. De acuerdo a Amazon MGM Studios, la película atrajo a casi 80 millones de espectadores en todo el mundo hasta la fecha.

Para Stephen King bastaron pocas palabras para recomendar esta película de acción. “Amazon Prime. Jake Gyllenhaal. No debería decir nada más”, posteó el escritor en su cuenta de Twitter.

Tras estas palabras, no hace falta que digamos en qué lugar pueden encontrar a Gyllenhaal repartir golpes a mansalva como Dalton.