Thunderbolts muestra la primera escena de Vengadores: Doomsday

Thunderbolts muestra la primera escena real de Vengadores: Doomsday, provocando un giro que cambia todo el futuro del MCU

Algo cambia en Marvel con esta escena. No es solo un guiño. Es el principio de algo muy, muy grande. Y no, no ocurre en Los Cuatro Fantásticos. Ni siquiera en Capitán América: Brave New World. La película que de verdad pone la primera piedra de Vengadores: Doomsday, el gran evento que se avecina, es Thunderbolts. Y lo hace con una escena que ya puedes ver en alta definición.

Una nave. Un número. Un cruce de caminos. En los últimos segundos de Thunderbolts, la historia del UCM da un giro inesperado. El equipo de los Nuevos Vengadores, aún sin consolidar, es interrumpido por una señal de emergencia. Pero no es cualquier señal: es una nave con el símbolo «4» en el fuselaje. Así es como empieza Vengadores: Doomsday.

Algo cambia en Marvel con esta escena. No es solo un guiño. Es el principio de algo muy, muy grande. Y no, no ocurre en Los Cuatro Fantásticos. Ni siquiera en Capitán América: Brave New World. La película que de verdad pone la primera piedra de Vengadores: Doomsday, el gran evento que se avecina, es Thunderbolts. Y lo hace con una escena que ya puedes ver en alta definición.

El verdadero arranque de Vengadores: Doomsday no está donde pensábamos Just a reminder, this is our first look at ‘AVENGERS: DOOMSDAY’. 👀 pic.twitter.com/03teaPhxfa— Avengers Updates (@AvengersUpdated) June 30, 2025

Todo apuntaba a que Los Cuatro Fantásticos (2025) serviría como prólogo de Vengadores: Doomsday. Con Galactus, Silver Surfer, e incluso Doctor Doom rondando, parecía el punto de partida natural. Pero Marvel Studios ha decidido lo contrario. La escena post-créditos de Thunderbolts se convierte en el verdadero capítulo inicial de la próxima gran batalla del UCM.

Esto tiene implicaciones enormes. Primero, porque confirma que Los Cuatro Fantásticos será una historia contenida, centrada únicamente en su equipo y en sus villanos cósmicos. Y segundo, porque todo lo que esperábamos como conexión con Vengadores: Doomsday ahora queda en un plano distinto. La única pista que puede dejar esta película es una supuesta escena post-créditos con Doctor Doom acechando a Franklin Richards, pero nada más.

Los Nuevos Vengadores entran en juego

En Thunderbolts, el equipo que lideran Yelena Belova y Bucky Barnes parece aún un proyecto a medio construir. Son inestables, desconfiados y tienen asuntos pendientes con el pasado. Pero en la escena post-créditos, el caos que se avecina fuerza una reacción inmediata. La llegada de la nave con el número “4” graba una línea divisoria en su historia.

Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan y Wyatt Russell protagonizan ese momento. El director Jake Schreier estuvo presente en la grabación de la escena, pero el fragmento fue supervisado por los Hermanos Russo, quienes dirigirán Vengadores: Doomsday. Esto refuerza la idea de que lo visto es canónico y definitivo, no un simple teaser.

¿Dónde están Los 4 Fantásticos?

Lo que vemos en pantalla es la nave. La señal. La alerta. Pero no hay ni rastro de los Richards, ni de Sue, ni de Johnny o Ben. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué llegan a la Tierra-616? ¿Vienen en son de paz o traen un mensaje urgente? La escena no responde, pero deja claro que su llegada no es accidental. Y que la amenaza que arrastran es tan grande que ni los nuevos Vengadores ni el propio Sam Wilson podrán ignorarla.

En medio de esa incertidumbre, surge un nuevo elemento legal y cómico: una demanda por derechos del nombre «Vengadores». Un chiste con doble sentido, ya que en el fondo se juega con la idea de que este nuevo equipo aún no ha sido aceptado como los verdaderos sucesores.

Una jugada brillante de Marvel, pero arriesgada

La escena no solo genera expectación. También cambia las reglas del juego. Muchos pensaban que Thunderbolts sería una historia más pequeña, una especie de epílogo para personajes secundarios. Pero no. La conexión directa con Vengadores: Doomsday le da una relevancia inesperada. Y lo hace justo cuando más lo necesitaba.

Porque aunque Thunderbolts fue bien recibida por la crítica, su rendimiento en taquilla no estuvo a la altura de las expectativas: 381 millones de dólares en todo el mundo. Marvel la vendió como una película con alma indie, con un reparto lleno de figuras de series como Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier o Black Widow. Pero el público ya solo responde al gran espectáculo.

Una escena que sí tiene sentido (a diferencia de otras)

Mientras que otras escenas post-créditos recientes del UCM han generado confusión o han sido irrelevantes , esta conecta directamente con una línea narrativa mayor. No es un simple teaser, es el comienzo real de la próxima guerra.

La diferencia está en el tono, en la ejecución y en la promesa. La escena fue rodada con respeto al contexto de los personajes, según explicó Schreier, pero con la mirada puesta en un horizonte mucho más amplio. Vengadores: Doomsday no será una simple reunión: será una expansión de escala, personajes y conflictos.

¿Y Doctor Doom?

El gran ausente en esta escena es él. Pero su sombra sigue presente. Si las filtraciones son ciertas, Los Cuatro Fantásticos tendrá una escena final donde vemos a Doom espiando a Franklin Richards. Eso sugiere que aún hay espacio para que sea el gran antagonista… pero no será él quien dé el primer golpe en Vengadores: Doomsday.

Lo más probable es que Marvel esté guardando su carta más poderosa para el segundo acto. Primero, llega la nave. Después, el caos. Y solo entonces, cuando el equipo esté en su punto de mayor vulnerabilidad, Doom entrará en escena.

¿Qué significa esto para el UCM?

Marvel está intentando corregir el rumbo. Después de años de tramas inconexas, personajes poco definidos y villanos olvidables, esta escena vuelve a lo básico: reunir a un grupo, enfrentarlos a lo desconocido y empujarlos hacia un nuevo propósito común.

Lo mejor de todo es que lo hace sin explotar la nostalgia fácil ni reciclar fórmulas. Thunderbolts funciona como transición y como detonante. Y lo que viene después, con los Russo al mando, puede ser el renacimiento que la franquicia necesita.

Comienza la cuenta atrás

Ya puedes ver la escena post-créditos en alta calidad. Y si pensabas que Thunderbolts era un simple experimento… piénsalo otra vez. Porque esta escena lo cambia todo. La llegada de los Cuatro Fantásticos a la Tierra-616 marca un antes y un después. Y lo que ocurra a partir de ahora, será a lo grande.

Vengadores: Doomsday tiene mucho que explicar. Pero ya sabemos por dónde empieza. Y no es por donde todos creíamos. Tendremos que esperar al 18 de diciembre de 2026 para averiguar qué están planeando.