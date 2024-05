5 discos que salieron hoy y tenés que escuchar

Beth Gibbons, Billie Eilish y of Montreal entre los artistas que sacaron material hoy. Conocé la lista completa acá.

Como ocurre todas las semanas, salen a la luz una infinidad de álbumes nuevos de diferentes géneros y para todos los gustos. Es por eso que desde Indie Hoy te recomendamos cinco discos que salieron hoy y que tenés que escuchar.

Beth Gibbons – Lives Outgrown

Lives Outgrown es el primer álbum solista de Beth Gibbons, vocalista de Portishead. En palabras de la propia artista, esta obra “refleja lo que ha estado sucediendo internamente conmigo, mis 50 años han traído un horizonte nuevo pero más antiguo”. A través de sus 10 canciones, el disco reflexiona sobre la ansiedad, los pensamientos que afloran en la soledad de la noche y la muerte.

Escuchá Lives Outgrown en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Hit Me Hard and Soft es el ansiado tercer álbum de estudio de Billie Eilish, el cual se configura como su obra más osada hasta la fecha. El nuevo LP de la artista estadounidense se presenta como una colección diversa pero coherente de canciones oscuras y sensibles, que hacen exactamente lo que el título del álbum sugiere: golpean duro y suave, tanto lírica como sonoramente.

Escuchá Hit Me Hard and Soft en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

VV.AA: – Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense

Everyone’s Getting Involved es un álbum tributo a Stop Making Sense, película concierto de los Talking Heads, con versiones de esa obra interpretadas por diferentes artistas y bandas de todo el mundo. Miley Cyrus, Paramore, The National, Lorde, BadBadNotGood, Blondshell, The Cavemen., Chicano Batman feat. Money Mark, DJ Tunez, Girl in Red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Teezo Touchdown, Toro y Moi y El Mató a un Policía Motorizado forman parte del disco.

Escuchá Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense en plataformas de streaming (Spotify).

Vinocio – Horizonte

Horizonte es el nuevo disco de estudio de Vinocio, el conjunto bonaerense de nu jazz. Como de costumbre, en su nueva obra la banda presenta un compendio de canciones eclécticas (7 en total) que se mueven por las tangentes del soul, el R&B y ritmos latinos con un groove intenso e inquebrantable.

Escuchá Horizonte en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).

of Montreal – Lady on the Cusp

Lady on the Cusp es el nuevo y decimonoveno disco de estudio de of Montreal. En este LP, el conjunto encabezado por Kevin Barnes presenta un conjunto de canciones íntimamente inspiradas en la mudanza del vocalista y su esposa, Christina Schneider, de la ciudad de Athens, en Georgia, al estado de Vermont. A través de un comunicado de prensa, of Montreal define este nuevo material como una “reintroducción” a la banda, continuando en un “camino hacia adelante” en lugar de revisar “sonidos pasados”.

Escuchá Lady on the Cusp en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music).