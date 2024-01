Priscilla, de Sofia Coppola, llega al streaming

Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia y un breve paso por los cines del país, este drama de Sofia Coppola podrá verse en streaming. Conocé más a continuación.

Por Josefina Chalde.- Priscilla, la nueva película de Sofia Coppola, finalmente llega al streaming. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia y un breve paso por los cines del país, este drama podrá verse a partir del 1 de marzo en exclusiva por MUBI en Argentina.

Luego de On the Rocks (2020), la famosa directora estadounidense apostó nuevamente por las historias reales para contar la de Priscilla Presley, la esposa de Elvis. La sinopsis oficial de la película reza:

“Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una meteórica superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante enamorado, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta la cara oculta de un gran mito americano en el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland, en este retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado del amor, la fantasía y la fama”.

El film está protagonizado por Cailee Spaeny y Jacob Elordi, quienes recibieron nominaciones por sus interpretaciones. Elordi (Elvis) competirá por el BAFTA EE Rising Star 2024. Por su parte, Spaeny (Priscilla) fue nominada como Actriz revelación del año en los London Film Critics Circle Awards y como Mejor actriz en una película de drama en los pasados Globos de Oro.