The Breeders estrena cover de Guided By Voices

El single se acompaña de un video animado y el anuncio de una gira por Reino Unido y Europa, con parada en Barcelona en julio.

Por Rodrigo Piedra, indiehoy.com.- The Breeders subió a YouTube “Shocker in Gloomtown”, su propia versión de la canción que Guided By Voices incluyó en su icónico álbum de 1994, Bee Thousand. Podés escucharlo junto a su video animado, creado por Jesse Peretz y con animaciones de Jon Carling.

El single de la banda norteamericana de rock alternativo acompaña el anuncio de una gira por Reino Unido y Europa, que los mantendrá arriba de los escenarios entre junio y julio: el 11 de julio darán su primer show en una sala en Barcelona después de 22 años -las últimas presentaciones del grupo en España fueron siempre en marco de festivales-. Las entradas para toda la giran salen a la venta este viernes 2 de febrero.

Por estos días, The Breeders están finalizando su tour por Oceanía y se tomarán un descanso hasta abril, cuando se presenten como teloneros de Olivia Rodrigo en los cuatro shows que la estrella pop tiene agotados en el Madison Square Garden de Nueva York.

El año pasado, Kim Deal y los suyos celebraron los 30 años de su clásico álbum Last Splash con una reedición que incluyó el tema inédito “Go Man Go”. En septiembre de 2023, The Breeders fue noticia por publicar la canción “Divine Mascis” junto a J Mascis.