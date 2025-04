Netflix: esta aclamada película que emocionó a la crítica mundial está por abandonar la plataforma

Este desgarrador drama ganador de dos premios Oscar es uno de los más aclamados de los últimos tiempos y pronto dejará el catálogo de Netflix.

Netflix cuenta con una inmensa cantidad de series, películas y documentales. Dentro de su vasto catálogo de propuestas, hay títulos que te sacuden por dentro sin necesidad de grandes artificios. Dentro del género de drama, cada tanto aparece una de esas joyas que no sólo te invitan a mirar, sino a sentir, reflexionar y, sobre todo, a empatizar.

Una de las propuestas más impactantes de los últimos años en este género es El padre (The Father), una película de 2020 que, si aún no la has visto, estás justo a tiempo antes que deje el catálogo de Netflix.

Dirigida Florian Zeller en su debut como director, esta cinta basada en su propia obra de teatro logró conmover a la crítica internacional y, con justa razón, se llevó un par de estatuillas doradas en los premios Oscar, entre ellas la de Mejor Actor para un gigante como Anthony Hopkins.

¿De qué trata la película?

La historia de El padre gira en torno a Anthony (Hopkins), un hombre de avanzada edad que vive solo en su departamento en Londres. Su hija Anne (una siempre impecable Olivia Colman) intenta ayudarlo mientras él lidia con los primeros signos de demencia senil. Pero lo que comienza como una situación cotidiana pronto se transforma en una experiencia profundamente desconcertante: personajes que cambian de rostro, escenas que se repiten con sutiles variaciones , una realidad que se desarma y se reconstruye una y otra vez desde el punto de vista de Anthony, quien se convierte no solo en protagonista, sino en rehén de su propia mente.

La gran virtud del guion, adaptado también por Zeller junto a Christopher Hampton, está en su estructura fragmentada, que nos pone en la piel de Anthony, haciéndonos experimentar su confusión y su miedo. No es sólo que no entendemos qué está pasando; es que compartimos su desconcierto. El espectador, literalmente, pierde el control junto al personaje. Y ahí es donde la película pega fuerte.

En el centro de todo está, por supuesto, Anthony Hopkins. Con esta actuación, el actor demuestra que es uno de los grandes intérpretes de todos los tiempos. Va desde la ternura más desarmante hasta la agresividad más dolorosa, todo con una sutileza que sólo los grandes pueden lograr. A su lado se encuentra la ganadora del Oscar, Olivia Colman, cuyo personaje trae calidez y cierta vulnerabilidad.

Tráiler de El padre:

Cuando se estrenó, El padre fue recibida con aplausos casi unánimes y logró un muy buen recorrido en taquilla, especialmente si se considera que llegó en plena pandemia. No es una película masiva ni de grandes efectos, pero es cine del bueno, del que deja huella. De hecho, fue nominada a seis premios Oscar y ganó dos: Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor para Hopkins, quien se convirtió en el actor más longevo en ganar la estatuilla.

Sin lugar a dudas, se trata de una película que habla del amor, del deterioro, de la pérdida y de la fragilidad humana con una honestidad brutal. Si aún no la has visto, tienes tiempo hasta el 30 de abril que estará disponible en el catálogo de Netflix en Latinoamérica.