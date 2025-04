Es inevitable, El Guardaespaldas tendrá una remake

El Guardaespaldas, la aclamada cinta romántica que tuvo a Whitney Houston y Kevin Costner, regresará pero con una (innecesaria) remake.

En momentos donde la industria parece que se ha quedado sin ideas, surge la noticia de que El Guardaespaldas (The Bodyguard), el thriller romántico de 1992 con Kevin Costner y Whitney Houston, tendrá una remake.

En los años 60 el guionista y director Lawrence Kasdan escribió la historia de The Bodyguard, pero pensada para dos estrellas de ese momento Steve McQueen y la cantante Diana Ross. Tuvieron que pasar tres décadas para que el filme pudiera salir a luz y fue gracias a Kevin Costner.

La historia de El Guardaespaldas nos presenta a una talentosa y exitosa cantante llamada Rachel Marron (Whitney Houston). Rachel ha ganado una enorme cantidad de fanáticos, incluyendo psicópatas que desean verla muerta. Ante el peligro, la productora de la artista se encarga de buscar lo mejor de lo mejor para que la proteja, por lo que contratan a Frank Farmer (Kevin Costner), un ex agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos que cuidó al presidente Ronald Reagan. De estos dispares personajes, surgirá una impensada pasión.

La película de Mick Jackson recibió críticas negativas, hasta llegó a tener nominaciones a los premios Razzies. De todas formas el público quedó encantado y esto fue demostrado en las taquillas, ya que las ganancias obtenidas superaron ampliamente el presupuesto de $25 millones de dólares.

El regreso de El Guardaespaldas es real A remake of ‘THE BODYGUARD’ is in the works at Warner Bros.



Tampoco hay que olvidar que su banda sonora generó otro gran éxito e impacto. Las recordadas I Have Nothing y Run to You recibieron nominaciones al Oscar por Mejor Canción Original. La voz y la carrera de Whitney tomaron nuevo empuje gracias al filme.

Ahora, de acuerdo a información de Deadline, la historia de Rachel y Frank tendrá una remake ordenada por Warner Bros. Pictures. La nueva película tendrá en la dirección a Sam Wrench, responsable de Taylor Swift: The Eras Tour y Jonathan A. Abrams, el escritor de Juror No. 2, en el guion.

Aún no se ha confirmado el casting, pero teniendo en cuenta el peso de la película original, la empresa tendrá un trabajo más que complicado a la hora de encontrar las estrellas.