Las Tortugas Ninja volverán al live-action pero con su historia más sangrienta y cruda

Los quelonios ninja volverán a tener una cinta de acción en vivo, la cual adaptará el arco más oscuro visto en los cómics.

Mientras se espera la secuela de Tortugas Ninja: Caos Mutante, desde la CinemaCon llegan novedades de un nuevo proyecto para las Tortugas Ninja. Paramount Pictures anunció que se prepara el regreso los quelonios ninja al live action, pero dirigido a un público adulto.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio reveló que se encuentra adaptando el cómic más violento, sangriento y crudo de los héroes, “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin”. El escritor Tyler Burton Smith (“Boy Kills World”) y la productora de 18 Hz de Walter Hamada, el ex responsable de DC en el cine, llevarán adelante la nueva historia.

The Last Ronin fue una miniserie que se publicó bajo el sello de IDW Comics del 2020 al 2022. La historia fue escrita por Tom Waltz y Kevin Eastman, uno de los creadores originales de las Tortugas. También participó el otro creador original Peter Laird y los artistas Esau e Isaac Escorza y Ben Bishop.

La historia está ambientada en un futuro sombrío y distópico en el que Oroku Hiroto, el nieto del archienemigo de las Tortugas, Shredder, gobierna la ciudad de Nueva York.

Los únicos defensores de la ciudad, han sido asesinados, al igual que su mentor Splinter. Lo que no saben los enemigos, es que una de las tortugas sigue en pie y buscará vengarse a toda costa. Uno de los fuertes de esta historia es que durante un buen tiempo se mantuvo escondida la identidad de la única tortuga superviviente. El hecho de que utilizara las cuatro armas del grupo despistó a los lectores.

Recientemente se lanzó la continuación TMNT: The Last Ronin II – Re-Evolution , y el número debut consiguió el enorme récord de vender más 140.000 copias. A 'TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: THE LAST RONIN' live-action R-rated film is in the works



Esta nueva historia de las Tortugas Ninja marcará por primera vez el acercamiento de la franquicia al público adulto. Por el momento no se han revelado la posible fecha de estreno, seguramente el estreno tendrá lugar después de la llegada de Tortugas Ninja: Caos Mutante 2, marcada para el 2026.