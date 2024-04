O.J. Simpson, el controversial actor acusado de asesinar a su ex pareja, falleció a los 76 años

El actor que ganó fama mundial por el caso donde fue acusado de asesinar a su ex pareja, falleció en las últimas horas del 10 de abril.

O.J. Simpson, el ex campeón de Fútbol americano convertido en actor y que fue acusado de asesinar a su ex esposa y un amigo de ella, falleció a los 76 años tras una larga batalla contra el cáncer.

“El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia. – La familia Simpson”, escribió la familia del actor en un comunicado compartido en redes sociales.

Nacido como Orenthal James Simpson, se destacó como deportista y consiguió el el Trofeo Heisman mientras estaba en la USC y luego estableció récords mientras jugaba fútbol profesional para los San Francisco 49ers y los Buffalo Bills. On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



Mientras estaba en la universidad se probó en la actuación y fue fichado para un papel en el drama médico "Medical Center". Tras conseguir su premios más importantes, fue convocado a proyectos más grandes como "The Klansman" (1974), la miniserie "Roots" (1977), entre otros.

Después de retirarse de la NFL llegó su papel más importante, el del oficial Nordberg en la comedia “The Naked Gun”, que protagonizó junto al gran Leslie Nielsen. Simpson repitió el papel en las siguientes entregas.

Poco después fue contratado para llevar adelante el piloto de una serie de acción, pero estalló la controversia cuando se supo del asesinato de la ex pareja de O.J., Nicole Brown Simpson y su amigo, el bartender Ronald Goldman.

El 12 de junio del 94 fueron hallados los cuerpos y Simpson era el principal sospechoso por previas denuncias de violencia. El actor no solo no se entregó a las autoridades, sino que desató el espectáculo mediático más grande de Estados Unidos cuando emprendió huida en su vehículo.

La persecución policial de Simpson tuvo en vilo al país y generó una audiencia de más de 95 millones de personas. El juicio no fue la excepción, ya que fue televisado, generando enormes cantidades de rating. O.J. Simpson fue encontrado inocente y absuelto de los cargos de asesinato.

En 1997 la familia de Ronald Goldman presentó una demanda civil y el actor fue declarado responsable de muerte por negligencia y agresión contra Goldman y agresión contra Nicole Brown Simpson. Tuvo que pagar $33,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

La cárcel aún lo esperaba, porque años más tarde fue encarcelado por robo, secuestro y otros cargos. Tras nueve años en prisión, fue liberado en 2017.