Camioneros recuperó la corona y agigantó su reinado

Tras haber perdido la Copa Ciudad de Río Grande el año pasado a manos de su eterno rival Real Madrid, tuvo revancha en esta IV Edición al vencer a San Martín por 2 a 0 y alcanzó su título número 15, dejando a todos los elencos locales muy atrás en el historial, por lo menos en esta era moderna que comenzó a construirse nuevamente en esta ciudad en 2006 tras estar casi una década desafiliado del Consejo Federal de Fútbol, ente que alberga a todos los elencos del Interior para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

RIO GRANDE.- Por el ritmo de juego que traía el Verde de su reciente participación en el Torneo Regional Federal Amateur y por la calidad de sus jugadores, era el claro favorito ante un conjunto Santo que no había llegado del todo bien a esta final pero que en definitiva estuvo a la altura de semejante cotejo.

Tarde-noche fría para disputar la final en la cancha del Club San Martín, el viento que llegaba de la playa se hizo sentir, no en el desarrollo del juego, sí en la temperatura.

Justamente los locales comenzaron mejor, por cinco minutos fue San Martín quien tomó las riendas del partido e intentó llegar por afuera al área rival aunque sin llevar demasiado riego, pero pasados esos minutos iniciales, Camioneros se paró mejor en la cancha, comenzó a triangular corto para luego sorprender con sus extremos por afuera, y si bien tampoco generaron peligro, fue un aviso de lo que vendría en el minuto 20.

Buena jugada colectiva que termina por la derecha para el desborde de Alan Barría, gran centro al área, enorme pelotazo de Adrián Nieto que detiene con mucho esfuerzo Constantino Pseftura, pero fue tan potente el remate que el arquero rebotó la pelota para el medio del área y Pichi Bravo en su nueva función de 5 adelantado, otra vez llegó para mandar la pelota a la red y colocar el 1-0.

San Martín luchó el partido, disimuló su falta de juego colectivo, sobre todo de sus mediocampistas para alimentar a delanteros peligrosos como Gabriel Morinigo por ejemplo, pero por lo menos lo incomodó al Verde que no le generó tantas situaciones de peligro, y la que creó, fueron bien detenidas por el arquero.

La segunda etapa arrancó con un enorme despeje sobre la línea de Montecino tras un desvió del Sicario Juan Rosales, cuando todos gritaban gol, el pequeño marcador de punta logró defender su arco cuando su arquero ya estaba vencido.

No pasó demasiado en este complemento, las llegadas del Santo no fueron a fondo, no tuvo mucho trabajo Panchito Martínez, aunque promediado la etapa la doble amonestación de Zacarías Romero le dio cierta preocupación a Camioneros que de todas maneras siguió buscando el segundo gol y por poco no llegó a través de un tiro libre de Alejo Carrera que se fue besando el palo.

Y cuando el partido se moría y se jugaba tiempo de descuento, Pseftura quiso sacar largo desde el borde de su área, la pelota pegó en la espalda encorvada del chico Avila, la pelota perdió velocidad y le quedó justa a Rodrigo Herrera quien al ver adelantado al guardameta, lo colgó con un derechazo medido, un golazo para cerrar la final y darle el nuevo título a Camioneros.

San Martín sabe que escribió una página importante de su rica historia, en menos de dos años de su regreso al Fútbol Oficial, ya se metió en la conversación y como mínimo clasificó para disputar la eliminatoria de la Federación Patagónica de Fútbol, y quizás, con viento a favor ya estaría clasificado al famoso Torneo del Interior del cual nunca en su larga historia pudo jugar, todo dependerá de las plazas que tendrá Río Grande para el año próximo.

Camioneros también en Damas

Entre las Damas, Camioneros también volvió a ratificar su favoritismo, goleó 3 a 0 a Sacachispas (ya es un clásico local) con dos goles de Yamila Ramírez y el restante a través de Luciana Corregidor.

El elenco Campeón estuvo integrado por: Jimena García, Danila Sánchez, Katherine Chauqui, Valeria Sánchez, Yamila Ramírez, Ivana Ramírez, Guadalupe Luján López, Jazmín Maylen Navarro, Zoe Kiara Avalos, Sofía Aguilar, Luciana Corregidor, Bruna Samira Pedrozo, María Luján Villarroel, Andrea Fernanda Vera, María de los Angeles Peralta y Brenda Ojeda.

Historial – Era moderna

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2006 – Oficial Real Madrid (1) O’Higgins

2007 – Oficial O’Higgins (1) Real Madrid

2008 – Oficial Real Madrid (2) Victoria

2008/2009 Real Madrid (3) Estrella Austral

2009/2010 Real Madrid (4) Tolhuin (T)

2010/2011 Real Madrid (5) Camioneros

2011/2012 Real Madrid (6) Camioneros

2012/2013 Camioneros (1) Victoria

2013/2014 Real Madrid (7) Camioneros

2014/2015 Camioneros (2) QRU

2015/2016 Camioneros (3) Real Madrid

2016/2017 Camioneros (4) Club Italiano

2016 – I Copa Río Grande Petroquímica (1) Newman

2017/2018 Camioneros (5) Victoria

2019 – Oficial Camioneros (6) Famaillá

2021 – Apertura Camioneros (7) Real Madrid

2021 – Clausura Germinal (1) Petroquímica

2021 – Torneo Anual Camioneros (8) Germinal

2022 – Apertura Camioneros (9) Famaillá

2022 – II Copa Río Grande Camioneros (10) O’Higgins

2022 – Clausura Camioneros (11) Germinal

2023 – Apertura Camioneros (12) Real Madrid

2023 – III Copa Río Grande Real Madrid (8) Camioneros

2023 – Clausura Camioneros (13) O’Higgins

2024 – Apertura Camioneros (14) AATEDYC

2024 – IV Copa Río Grande Camioneros (15) San Martín

(*) La cantidad de título de cada uno de los clubes locales.