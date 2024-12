¡Se juega el 37° Seven del Fin del Mundo!

Este viernes desde las 12:00, en el Ushuaia Rugby Club, se pone en marcha el 37° Seven del Fin del Mundo con 20 equipos buscando destronar al local, campeón vigente. Se destaca el arribo de Rugbeat 7s, reciente ganador en Salta, Sitas de Buenos Aires y refuerzos de Pucará, como así también la yaguareté Malena Díaz.

USHUAIA.- El Seven del Fin del Mundo, declarado de interés municipal y provincial, tiene una larga tradición e historia en nuestras latitudes. Marcelo Loffreda, Eliseo Branca, Agustín Pichot, Gastón Revol, Horacio Agulla o Santiago Gómez Cora, actual entrenador de Los Pumas 7´s, son algunas de las grandes figuras que hicieron grande a este evento.

Con sede en el Ushuaia Rugby Club, la 37° edición tiene como candidato al dueño de casa que se potenciará con refuerzos provenientes de Pucará, pero deberá hacer frente a Rugbeat 7s, un equipo de estrellas invitadas que contará en su plantel con Axel Zapata, quien viene de jugar el Súper Rugby Américas con Yacaré XV y varios jugadores destacados de la URBA. Además, llegan de obtener el Seven de las Nubes, su primera conquista.

Tampoco hay que dejar de lado a Las Águilas, cabeza de serie del Grupo C, donde peleará con La 15; a Sitas de Buenos Aires que viene con todo, Club Colegio o el siempre colorido Equipo del Amor.

Desde este martes se realizó la ya clásica “Semana del Rugby”, con capacitaciones y charlas en Casa del Deporte que tuvieron por objetivo promover el deporte a nivel educativo, formativo y académico.

Se presentó Juan Casajús, formador reconocido a nivel mundial, quien se explayó junto a Malena Díaz; hubo un conversatorio referido al género y la violencia por parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que amplió con una charla sobre Liderazgo Deportivo y completó la saga el Dr. Eric Manrique con Rugby Seguro, el programa que busca ampliar el conocimiento sobre la seguridad en el deporte.

Malena Díaz: “Mi sueño es jugar el Circuito Mundial y los Juegos Olímpicos”

(Por Juan Pablo Estévez. NA).- La jugadora de las Yaguaretés Malena Díaz participa del Seven del Fin del mundo -que se disputará en Ushuaia a partir del 13 de diciembre- y en la previa del torneo habló respecto a sus objetivos con el Seleccionado nacional femenino de rugby.

Malena nació en Chaco, tiene 24 años e inició su carrera en Abipones Rugby Club, que está ubicado en Juan José Castelli, su ciudad natal. “Vengo de una familia de rugby: siempre lo veía jugar a mi hermano Nicolás y en un momento me empezó a atraer mucho el deporte, hasta que me metí a entrenar y a jugar partidos”, cuenta.

Luego de gritar sus primeros tries en el club de su infancia y adolescencia, Malena comenzó a tener una carrera meteórica en el rugby: “Rápidamente me llamaron al seleccionado de Chaco y en 2017, cuando se conformó por primera vez una selección de juveniles a nivel nacional, también me tocó estar. Ya en enero de 2018 disputé un Sudamericano juvenil y para 2019 me mudé a Córdoba para tener mejor competencia y progresar como jugadora”.

El destino que tuvo la jugadora de las Yaguaretés en La Docta fue Universitario de Córdoba, club en el que actualmente juega. “Desde que me mudé a Córdoba siempre intenté entrenar con los varones: es un ambiente en el que somos todos iguales y nos cuidamos entre todos. Entrenamos juntos destrezas y lo que es choque ya nos separamos, porque la fuerza no es la misma. Nos ayuda mucho entrenar con los varones, porque tienen mucha intensidad. Con las Yaguaretés también me tocó entrenar con chicos de la M16: tienen una velocidad increíble y el contacto lo pudimos llevar muy bien”, detalla Malena.

Durante su trayectoria en Las Yaguaretés a Malena Díaz le tocó estar presente en dos gestas históricas: la obtención de las medallas de oro logradas en el Sudamericano de Seven 2023 (disputado en Paraguay) y 2024 (en Perú), ambas ante Brasil, que hasta ese momento venía siendo el equipo más fuerte del continente.

La última presea dorada es reciente: se ganó a fines de octubre en Lima, Perú, cuando Las Yaguaretés se impusieron por 19-10 ante Brasil en la final del certamen: “Fue emocionante ganarle de nuevo la final a las brasileñas. El año pasado ya habíamos hecho historia y creo que ahora emocionalmente estamos para más. Acá la vara está arriba y estamos contentas con eso”, analiza Malena.

Y agrega: “Sabemos que, por como venimos entrenando, podemos estar en lo más alto, que sería estar en el Circuito Mundial de Seven. Tenemos que aprovechar sí o sí el Challenger que se viene para poder clasificar al circuito”.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS | DIA 1

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

Nº Hora Cancha Zona Equipo v Equipo

1 12:00 1 M17 A URC «A» v COLEGIO «A»

2 12:00 2 M17 B AGUILAS «A» v URC «B»

3 13:00 1 M17 B COLEGIO «B» v URC «B»

4 13:00 2 M17 A COLEGIO «A» v AGUILAS «B»

– 14:00 ACTIVIDAD INFANTILES

5 14:00 2 M17 A URC «A» v AGUILAS «B»

6 14:20 2 M17 B COLEGIO «B» v AGUILAS «A»

– 14:30 CEREMONIA INAUGURAL

7 15:00 1 A URC «A» GALLOS DEL SUR

8 15:20 1 B SITAS COLEGIO

9 15:40 1 C AGUILAS UNI 7

10 16:00 1 D RUGBEAT 7 ALBATROS 7

11 16:00 2 D URC «B» TOLHUIN

12 16:20 1 FEM A BARBARIANS SURTIDO BEAGLE

13 16:40 1 FEM B UNI CURI7AS URC

14 17:00 1 A SPUMITAS GALLOS DEL SUR

15 17:20 1 B EQUIPO DEL AMOR COLEGIO

16 17:40 1 C LA 15 UNI 7

17 18:00 1 D RUGBEAT 7 TOLHUIN

18 18:00 2 D URC «B» ALBATROS 7

18:20 BREAK

19 18:40 1 FEM A BARBARIANS URC

20 19:00 1 FEM B UNI CURI7AS SURTIDO BEAGLE

21 19:20 1 A URC «A» SPUMITAS

22 19:40 1 B SITAS EQUIPO DEL AMOR

23 20:00 1 C AGUILAS LA 15

24 20:20 1 D RUGBEAT 7 URC «B»

25 20:20 2 D TOLHUIN ALBATROS 7

26 20:40 1 FEM A URC SURTIDO BEAGLE

27 21:00 1 FEM B BARBARIANS UNI CURI7AS