Ya están los 6 que disputarán los playoffs

Se bajó el telón de la séptima jornada del Torneo Apertura del Futsal AFA. Galicia cayó en una batalla deportiva ante HAF y de esta forma fue Mercantil quien tomó el control en la tabla de posiciones.

USHUAIA.- El futsal AFA vive una semana de acción y vértigo como pocas. Veníamos de un fin de semana en el que Mercantil y HAF se midieron, así como Comercio y UOM, y en el que Galicia tomó la cima del torneo. Por su parte, los dos elencos más poderosos del Femenino, Escuela B y Cuervos, demostraron que la “Batalla Final” está al caer.

Y este miércoles en la Casa del Deporte la continuidad de las acciones nos tomaron por sorpresa más pronto de lo habitual, ahí, en la verde pista de juego, Camioneros y Comercio colisionaron repartiendo unidades. Mercantil, como Galicia la fecha pasada, hizo sus deberes y HAF acabó con el invicto del Galo en un duelo infartante. Pasó la séptima y la octava está a la vuelta de la esquina porque el show no se detiene…

Simulador final

Escuela Municipal y Cuervos no paran, verdaderamente no paran, hasta parece redundante el relato fecha a fecha en cual no se modifica ni una coma. Son sin dudas los dos máximos y claros favoritos a llegar a la cita máxima de este Apertura y una vez más lo han demostrado este miércoles feriado. Escuela B cumplió contra Escuela de Futsal MB y Cuervos aplastó a un buen CAMPOLTER. Sí, es cierto, hubo más actividad en el femenino y los clubes que entienden que los trapos se ven en playoffs, van a intentarlo, sin duda.

Pero esta fecha no fue una fecha más para los candidatos de la categoría, es que este domingo, también en Casa del Deporte, se medirán por la octava fecha. Ahí, frente a frente y cara a cara, Poli y Cuervos disputarán lo que todos avizoramos una final anticipada. Será clave para ambas un triunfo que no solo marcará un precedente sino que además dejará líder en soledad a quien resulte ganador.

Seis inalcanzables

Una de las más importantes noticias que dejó la jornada de miércoles es que los seis elencos protagonistas de los playoffs ya están confirmados, aunque todavía no se sabe con claridad el orden, es una realidad que Mercantil, HAF, Galicia, Camioneros, Comercio y UOM son, hoy por hoy, los seis conjuntos más poderosos y temibles de futsal AFA local y con total lógica y claridad ya se han despegado de los cuatro elencos restantes de la categoría dejándonos a falta de dos fechas con la certeza de que ellos seis serán quienes se disputen la gloria.

Es clara la grieta actual. Los Andes, Pratt, Andes del Sur y AEP tendrán que abocarse a objetivos más terrenales como la peligrosa permanencia. Y es que esta séptima fecha de futsal tuvo, desde luego, un poco de eso.

Las acciones iniciaron por la tarde. UOM transpiró más de lo previsto ya que ganaba con claridad 5-2 sobre Andes del Sur y terminó con un apretado 5-4 que casi le genera a los de Arce un dolor de cabeza.

A continuación uno de esos duelos claves de la tabla de abajo que mencionábamos. AEP, último hasta el momento en el Apertura, se media a todo o nada frente a un complicado Pratt, y la victoria, por primera vez en el certamen, fue Tricolor. Se lo llevó 5-4 el elenco de AEP dejando de este modo como últimos a los de la colectividad y a los vidrieros.

Un Vidriero que, a continuación, tenía la difícil misión de salir de esa zona de abajo nada menos que enfrentándose a Mercantil. Y Mercantil, por su parte, sabiendo que debía hacer los deberes para volver a la punta de la tabla.

Así fue, de la segunda manera posible. Los de Bonvehi redujeron al Vidriero a su mínima expresión, lo golearon 8-0, lo complicaron aún más y ahora mandan en soledad y contando con un número que asombra. Mercantil solo recibió dos goles en contra en siete partidos, un número escandalosamente positivo en el mundo salonero.

Uno de los platos fuertes de la noche tuvo paso a continuación, casi un clásico de estos tiempos. Camioneros y Comercio disputaron, como casi siempre, un duelo parejo, dinámico, inteligente, pasional y de alta importancia. Pegó primero el equipo de Ralinqueo a la salida de un córner en el que Lautaro Sánchez, más rápido que todos, conectó para mandar la caprichosa al fondo de la red.

Sin embargo el control de las acciones nunca fue de uno. Ambos lo quisieron, ambos lo buscaron, tanto es así que, también a la salida de un saque de esquina, Julián Calquin, de igual receta que su rival, estampó la igualdad que sería definitiva a posteriori.

Con este empate, Camioneros aseguró el último de los boletos disponibles a playoffs y recuperó valores importantes como su líder Lucas Nelli o el buen andar del propio Calquín; mientras que Comercio espera agazapado sabiendo que goza de un buen andar y que el momento del golpe llegará.

Es extraño decir que el encuentro recién narrado no era el partido de la fecha, pero no, no lo era. Porque Galicia era el líder y HAF el escolta y porque el trámite del juego final de miércoles dejó en claro por qué cada uno ocupa el lugar que ocupa.

Se mataron a goles Galicia y HAF, con sus armas, con sus formas, con condimentos de todos los colores, lesiones como la incalculable pérdida de Nico Quinteros en el Galo. Con penales, con polémicas y con una entrega total.

Lo ganaba Galicia que tiene en Luciano Caligaris un futuro envidiable y muy serio. Lo empató HAF, lo dio vuelta el rojinegro que, a partir de ahí siempre corrió por delante, pero siempre, una y otra vez, se vio alcanzado por el Galo.

5-5 estaban las cosas a falta de dos minutos, imagínese lector la adrenalina y lo que estaba en juego, y ahí, en ese momento apareció la jerarquía de Oberti para encontrar un espacio propicio, explotarlo y estampar un 6-5 que está vez sería inalcanzable para los de azul. Moncho Fernández selló el 7-5 a falta de diez segundos cuando Galicia ya buscaba la heroica con el quinto jugador.

Depende de sí mismo

La octava se disputará el domingo en Casa del Deporte. Abrirá cartas Galicia, que depende de sí mismo para clasificar directo a semis; Mercantil hará lo propio frente a Andes del Sur, y como hemos mencionado, los del CECU, líderes en soledad, naturalmente también dependen de sí mismos para llegar como uno de los dos mejores.

El otro elenco que cuenta con esa condición es HAF, que en su camino de domingo deberá medirse con Pratt y finalizará la etapa regular nada menos que frente a Comercio.

Por último, Comercio disputará su pleito ante AEP y Camioneros protagonizará sin dudas junto a UOM el choque más apasionante de la octava fecha, ambos clasificados, sí, pero ambos también con la ambición de hacerlo los más alto posible.

El Apertura llega lentamente al final de su primera etapa, atractiva, divina primera etapa, pero la siguiente, la hoja que está por escribirse, ya tiene seis nombres marcados a fuego, y esa etapa, ese capítulo, es el que todos queremos disfrutar…