Ushuaia Rugby Club se adueñó del clásico en rodeo ajeno

En la tarde de ayer dio inicio a segunda parte de la temporada de Rugby, y en la máxima división hubo victorias del Ushuaia Rugby Club sobre su clásico rival provincial, Río Grande RHC por 39-12, mientras que en su cancha, Universitario derrotó a Colegio del Sur por 24 a 8 y ambos son líderes del certamen Clausura. Las Aguilas, campeón defensor, tuvo fecha libre.

RIO GRANDE.- En la cancha sintética del Presidio, el Verde llegó con muchas expectativas a este debut luego de una excelente pretemporada de casi cuatro meses, pero chocó con un rival que lo superó en todos los aspectos del juego, sobre todo en las formaciones fijas; el Tricolor fue mucho más en los scrums y también en los lines outs, donde no sólo dominó los propios sino que robó la gran mayoría de los lanzamientos rivales, y cuando no los robó, complicó mucho la salida del adversario y así le costó mucho a los dueños de casa generar juego.

Pero fue el Verde quien abrió el tanteador a los 9 minutos, luego de soportar la presión inicial del visitante, de un scrum 5 en contra, recuperaron una pelota clave, Walter Kohan despejó con un kick largo, los locales presionaron en los últimos metros finales, volvieron a recuperar el balón y por el ciego e Ian Magallanes se escapó para apoyar el try que fue convertido por Damián Olivera.

A los 14 minutos llegó la igualdad del Ushuaia; ahora fueron ellos los que sacaron un contragolpe bárbaro y con mucha mano lograron habilitar a Juan Cruz García quien se zambulló al ingoal para que Kity Mansilla igualase el tanteador 7 a 7.

Lo dicho, después que el Ushuaia le robase tres lines consecutivos al Río Grande, llegó la segunda conquista de los visitantes. Una gran corrida primero de Wally Máscaro cortando por el centro y luego otra de Facundo Zuárez colocando al equipo bien adelante, terminó con la pelota en manos de Julián Vaquera para que marcase el segundo try y poner el 12-7 a su favor.

Sobre el cierre de la primera etapa, Ushuaia tuvo a su favor un nuevo penal, colocaron la pelota muy cerca del ingoal, y del line out propio, bajaron muy bien la pelota y con el maul ingresaron a la zona prometida para que Matías Di Gallo anotarse un una conquista y decretara el 19-7 con el cual se fueron al descanso.

El Verde que estaba decidido a cambiar su imagen de los últimos 20 meses, lo hizo, fue competitivo, si bien en la primera etapa fue superado, en el segundo tiempo mejoró mucho, y paradójicamente recibió más puntos dado que falló mucho en los tackles y en un abrir y cerrar de ojos, con tries de Emanuel Coña primero y de dos de Facu Zuárez -la figura de la cancha-, el Ushuaia se fue arriba 34-7 en el tanteador en solo 16 minutos.

Para resaltar el primer try de Zuárez por la gran jugada previa; line out que ganan con facilidad, la abren de inmediato a los tres cuartos y cuando la pelota le llega al primer centro, Matías Vaquera al verse muy presionado con un toque de manos habilitó a Facundo quien cortó por el medio y se fue solo hasta el ingoal sin que nadie pudiese detener su potente corrida.

Algunos cambios ejecutados por el Negro Cortez ayudaron a remontar el partido, no tanto el marcador pero si equilibrar el juego, lograron sacar pelotas más limpias de los scrums, ganar uno que otro line, y a partir de pelotas limpias el apertura Walter Kohan hizo jugar a su equipo, fueron para adelante y alcanzaron un gran try colectivo que lo definió Máximo Giménez por la punta.

El Verde entonado por la conquista y por la manera en la cual estaba ganando terreno, se la jugó de todos lados y tuvo más posesión de pelota que el rival, quien sin embargo, de un penal que tuvo a su favor y que fue a jugar bien en el fondo del adversario, metió un nuevo line y maul para que Matías Di Gallo nuevamente se desplomara en el ingoal para sellar el 39-12 final, una diferencia que quedó algo grande con relación al repunte que tuvo el dueño de casa en los 30 minutos finales.

Río Grande RHC 12 – 39 Ushuaia Rugby Club

Jorge Cárdenas Soto 1. Emanuel Coña

Matías Delgadillo 2. Román Vilche

Agustín Fuentealba 3. Walter Máscaro

Cristofer Bulacio 4. Martín Andrada

Julián González 5. Ramiro Nicolás Lemes

Maximiliano Gómez 6. Tomás Didio Goñi

Leonardo Vega 7. Matías Javier Di Gallo

Ian Magallanes 8. Guillermo Alfredo Rivas

Santino Giménez 9. Agustín Irianni

Walter Kohan 10. Juan Cruz García

Leonardo Vintiñi 11. Cristian Hernán Mansilla

Alejandro Mariano Gómez 12. Julián Vaquera

Máximo Giménez 13. Facundo Ariel Zuárez

Roberto Damián Olivera 14. Pedro Fernández Alzogaray

Dusan Adrián Canalis 15. Estanislao Lugones

José Cortez E. Cristian Mansilla

Referee: Agustín Stojacovich. Asistentes: Juan Manuel Renzone y Soledad Piñeiro. Cancha: Presidio de Río Grande. Tantos: 9′ try Ian Magallanes conv. por Damián Olivera (RGRHC); 14′ try Juan Cruz García conv. por Cristian Mansilla (URC); 30′ try Julián Vaquera (URC); 40′ try Matías Di Gallo conv. por Cristian Mansilla (URC); 46′ try Emanuel Coña (URC); 51′ y 56′ tries de Facundo Zuárez (URC); 64′ try Máximo Giménez (RGRHC) y 72′ try Matías Di Gallo (URC). Cambios: Juan Carlos Herrero, Emanuel Mónaco, Ezequiel Gómez, Matías Parún, Mauro Lorenzo González, Joaquín Ignacio Vargas, Luis Tobas y Gaspar Séspere en Río Grande RHC; Facundo Garatapaglia, Héctor Duarte, Manuel Orlandini, Nicolás Scotto, Facundo López y Ariel Alejandro Zuárez. Amonestados: Leonardo Vintiñi en RGRHC; Juan Cruz García y Agustín Irianni en URC. Incidencias: No se registraron.