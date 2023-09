Para Los Cuervos, la tercera fue la vencida

En una emocionante definición Los Cuervos del Fin del Mundo se impuso 3-1 desde el punto penal y es el campeón femenino del Apertura de la ComHandTdF.

RIO GRANDE.- Empezó con poco ambiente, y terminó como nunca antes. La final femenina del Campeonato Apertura 2023 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) tuvo lugar ayer, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, con escasa concurrencia a la hora del inicio del juego (un minuto antes de las 14:00), y terminó con una inmensa alegría para las integrantes de Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia), que tras sendos empates agónicos de Real Madrid (a 23 en el tiempo reglamentario, a 25 al término del suplementario), vencieron por 3-1 en la definición desde los 7 metros, con 2 penales atajados por Camila Pérez, la mejor arquera del torneo, y la figura de la final, a criterio de los organizadores. CANDELA ROJAS. El primer remate dará en el palo izquierdo. DANIELA SALGADO. Abre la cuenta para Los Cuervos (1-0). CAMILA MEDINA. La primera atajada de Camila Pérez. ROSA GALLEGOS. La ushuaiense no pudo aumentar la ventaja.

De esta forma, las capitalinas defendieron exitosamente el título obtenido el domingo 11 de septiembre de 2022, en el gimnasio del barrio Malvinas Argentinas (24-23 a Universitario, con un penal anotado por Rosa Gallegos a 3” de la conclusión).

Además, ambos conjuntos finalizaron invictos: Real Madrid había salido vencedor en sus 7 anteriores compromisos, mientras que Los Cuervos sumó 6 victorias y 1 empate (25-25 con Deportivo Ushuaia, por la 1° rueda del Grupo B).

En los 70’ de juego, la lateral izquierdo candela Rojas (RM) había sido la máxima anotadora, con 11 tantos, uno más que la extremo derecho Jaquelin Benítez (LC).

Cambia, todo cambia

Los Cuervos comenzó mejor, y en 10’ ganaba por 4-2, con sendos dobletes de Benítez y Gallegos. El dueño de casa mejoró su situación con los ingresos de la mencionada Rojas (5 goles en el PT) y Jenifer Morales, quedando abajo por uno (4-5), a los 16’. La visita nuevamente se alejó (8-5), en base al doble pívot (Oriana Stosic y Benítez), hasta que las xeneizes lograron empatar en 8 (penal de Rojas) y en 9 (Estefanía Torres, entre las piernas de Pérez). En la primera pelota recuperada por Real Madrid, Rojas habilitó a Morales, quien desde el centro se hamacó a la derecha y marcó el 10-9, a los 29:58.

El dominio continuó con el ingreso de Belén Guerra, cuyas dos conversiones valieron para el 13-9, a los 7’ (la mayor diferencia de la tarde).

Gimena Sala y Pérez se lucieron al tapar a Benítez (13’) y Rojas (16’), respectivamente. Real Madrid pudo sostener hasta los 15’ esa ventaja (16-13), después se achicó a dos, y en dos pérdidas consecutivas (las posteriores habilitaciones las dio Yésica González para Samanta Pozas y Benítez), Las Cuervas pasaron al frente (20-19, a los 22’). Gallegos estiró la brecha, y la reafirmó Benítez con un caño por la banda derecha, a las 29:20 (allí se lesionó la arquera García).

Estefanía Medina descontó a los 29:35, las azulgranas perdieron el balón, y de un largo pase en diagonal de Rojas -desde la izquierda-, Torres empató en 28, con penas 3” por jugar.

El suplementario

Al 1:40, Claudia Irebig adelantó a Los Cuervos (24-23), igualando Rojas, de penal (2:25). Desniveló Torres, habilitada por Morales (25-24; 3:30). Daniela Salgado (3:55) y Benítez (4:00) -ambas habilitadas por Irebig) le dieron el 26-25 a las entrenadas por Gabriel González. A los 4:40, Guerra reemplazó a la lesionada García. BELEN GUERRA. Su colega Camila Pérez ataja con su diestra. SAMANTA POZAS. Coloca el 2-0, a la izquierda de Guerra. FERNANDA TRUJILLO. La única conversión del local (1-2). JAQUELIN BENITEZ. El 3-1 definitivo, a media altura.

En la reanudación, Gallegos anotó de penal (27-25; 0:35); descontó Camila Medina (1;58), y Benítez debió purgar una exclusión (2:28). Gallegos no falló desde la línea (28-26, a los 3:05); Camila Medina puso el 27-28 (3:40), asistida por Rojas, quien también le dio el pase a Morales para el definitivo 28-28 (4:48). Guerra detuvo el tiro de Salgado (4:58), y Pozas desvió el tiro libre, ya con sus compañeras fuera del terreno.

El desarrollo de la definición desde el punto penal está en la siguiente página.

La definición

Jugadora Definición Res.

Candela Rojas (RM) Desviado (palo izquierdo) 0-0

Daniela Salgado (LC) Gol (abajo izquierda) 1-0

Camila Medina (RM) Atajado (pie derecho) 0-1

Rosa Gallegos (LC) Atajado 1-0

Belén Guerra (RM) Atajado (mano derecha) 0-1

Samanta Pozas (LC) Gol (palo izquierdo) 2-0

Fernanda Trujillo (RM) Gol (palo derecho) 1-2

Jaquelin Benítez (LC) Gol (palo derecho) 3-1

Arqueras: Camila Pérez (LC) y Belén Guerra (RM).

Arco: calle Tolhuin.

Real Madrid 28 (23) – (23) 28 Los Cuervos

N°/Jugadora G A D As. Nº/Jugador G A D As.

12.Gimena Sala (26) (20) (17) 1 1.Camila Pérez (28) (13) (18) 0

19.Mariela Bertellotti 0 0 0 0 4.Jaquelin Benítez 10 4 1 0

11.Estefanía Torres 6 2 2 1 2.Yésica González 0 1 1 6

3.Estefanía Medina 1 1 1 1 19.Claudia Irebig 4 4 0 3

14.Camila Ampuero 1 1 2 1 15.Romina César 0 0 1 0

13.Camila Medina 2 4 1 4 10.Rosa Gallegos 7 8 4 4

5.Fernanda Trujillo 1 1 1 0 6.Daniela Salgado 4 1 1 2

10.Belén Guerra (2) (1) (1) 0 20.Oriana Stosic 2 1 0 2

10,Belén Guerra 2 0 0 0 9.Samanta Pozas 1 0 4 1

4.Jenifer Morales 4 2 4 1 11.Romina Fracasolossi 0 2 0 0

18.Candela Rojas 11 2 7 7 14.Silvia Gawel 0 0 0 0

E: Facundo Balza 28 13 18 16 E: Gabriel González 28 21 12 18

No ingresó: 3.Cintia Famoso (LC). Progresión (c/5’): PT: 0-1/1-3/2-4/4-7/7-8/10-9. ST: 12-9/13-11/16-13/18-17/20-20/23-23. PTS: 25-26. STS: 28-28. Definición desde el punto penal: Rojas (RM), desviado, 0-0; Salgado (LC), 1-0; C.Medina (RM), atajado, 0-1; Gallegos (LC), atajado, 1-0; Guerra (RM), atajado, 0-1; Pozas (LC), 2-0; Trujillo (RM), 1-2; Benítez (LC) 3-2. % ataque (goles/remates): RM 47 % (28/59), LC 46 % (28/61). % arqueras (atajadas/tiros al arco): RM 43 % (21/49): García 43 % (21/49), Guerra 33 % (1/3); LC 32 % (13/41). Penales: RM 5 (Rojas: 3 goles, 1 atajado, 1 desviado), LC 5 (4 goles: Gallegos 3, Benítez 1; 1 atajado por García a Gallego). Pérdidas/Recuperos: RM 17-5, LC 19-8. Exclusiones (2’): RM 2 (C.Medina, Morales), LC 5 (Benítez, Irebig, Gallegos, Salgado, Gawel). Amonestadas: RM 2 (Ampuero, Rojas), LC 1 (González). Descalificados: no hubo. Arbitros: Fabricio Vinderola/Fabián Séspere. Mesa de control: Dalma Montaña (planillera)/Brisa Basilio (cronometrista)/Valentina Obregón (veedora). Motivo: torneo Apertura ComHandTdF 2023 (mayores femenino), final. Gimnasio: Municipal Margen Sur (10/09). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo aparecen los valores de lass arqueras; la cantidad de goles anotados por cada jugador y las sanciones son tomadas de la planilla oficial del partido.