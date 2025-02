Ushuaia fue sede de un hito para la salud

Por primera vez en Latinoamérica un marcapasos fue programado de forma remota en una intervención realizada en Ushuaia. Este hito fue realidad a través de una conexión en tiempo real entre Berlín, Buenos Aires y la capital fueguina.

USHUAIA.- Por primera vez en Latinoamérica un marcapasos fue programado de forma remota en una intervención realizada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

En un hecho inédito, especialistas situados en Berlín, Alemania y Buenos Aires, Argentina, controlaron a distancia el dispositivo implantado en un paciente local, marcando un avance significativo en la medicina cardiovascular de la región.

El procedimiento, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, se realizó en el Sanatorio San Jorge.

El equipo médico, liderado por el Dr. Andrés Bochoeyer (Jefe de Electrofisiología), junto al Dr. Fabián Aliano y el Dr. Fernando Petrolito, supervisó el control del marcapasos. Mientras tanto, técnicos especializados en Berlín y Buenos Aires -ubicados a más de 14.000 kilómetros de distancia- programaron el dispositivo en tiempo real y de manera remota, optimizando la atención sin necesidad de la presencia física de un especialista.

Este hito fue posible gracias a LiveSupport, una innovadora plataforma desarrollada por BIOTRONIK, empresa alemana especializada en soluciones médicas. La tecnología utilizada incluye LiveControl y LiveView, que permitieron la conexión segura entre el programador Renamic Neo y los expertos situados en Ushuaia, Buenos Aires y Berlín.

«Live Support garantiza que los pacientes en zonas remotas accedan a la mejor atención sin demoras, con soporte experto en tiempo real.», expresó Luis Jurado, CRM Technical Specialist and Regional Field Trainer for LiveSupport in Argentina

Este tipo de procedimientos abre nuevas oportunidades para la salud en Latinoamérica. Entre los principales beneficios de este avance se destacan: acceso a soporte experto en tiempo real, sin necesidad de traslados prolongados; optimización del seguimiento de marcapasos, permitiendo ajustes inmediatos y personalizados; mayor eficiencia en la atención médica, reduciendo tiempos de espera y costos operativos.

Todos los pacientes de PAMI, así como todos los de Argentina, que hayan sido implantados con tecnología BIOTRONIK, tienen acceso a esta nueva tecnología.

El Dr. Fernando Petrolito, cardiólogo del Sanatorio San Jorge, resaltó la importancia de este avance: “LiveSupport nos brinda un apoyo experto en tiempo real, asegurando el correcto funcionamiento del dispositivo y optimizando tanto los controles como los implantes. Esta nueva modalidad fortalece la seguridad del paciente y mejora nuestra práctica médica”.

Este primer caso de programación remota de un marcapasos no solo posiciona a BIOTRONIK Argentina como referente en innovación médica, sino que también allana el camino para que más pacientes puedan beneficiarse de estos avances en el futuro.

“En un territorio donde la distancia con los grandes centros médicos es un desafío constante, llevar un marcapasos hasta el fin del mundo y programarlo de manera remota representa un antes y un después en la cardiología», confirmó Aitor Rayo Ocio, Country Manager Southern Cone.