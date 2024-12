Una de las mejores series de ciencia ficción del streaming anuncia su final

La serie que se convirtió en una de las más vistas de una importante plataforma de streaming, renovó temporadas y anunció su final.

“Silo” una de las series de ciencia ficción que se convirtió en una de las más vistas del streaming, tiene buenas noticias para los fans. La creación de Apple TV+ anunció la renovación para más temporadas y además confirmó cuándo será su final.

Basada en las novelas de Hugh Howey, “Silo” nos cuenta que en el futuro, la superficie de la Tierra ya no es un lugar habitable. Esto llevó a que las personas vivan en comunidades subterráneas, como silos. En ese contexto conocemos a Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), una ingeniera que trabaja en los generadores de los niveles más bajos de este refugio.

Juliette comienza a cuestionar las antiguas regulaciones a las que ellas y los demás supervivientes están sometidos. Ella comenzará a preguntarse si todo aquello que se les ha dicho del mundo exterior es real, desatando un profundo caos.

La primera temporada causó un boom durante el año pasado, generando reseñas positivas y una gran cantidad de views para Apple TV+.

Actualmente el drama postapocalíptico se encuentra llevando adelante su segunda temporada, teniendo el 20 de diciembre como fecha de estreno para el sexto episodio. Mientras los fans se preguntan que pasará con Juliette, llega la noticia de renovación. “Silo” se extenderá para una tercera y cuarta temporada, esta última se convertirá en el cierre de la historia. Thank the Founders. An update about the future of #Silo. pic.twitter.com/Jh6wdxU3FX— Apple TV (@AppleTV) December 16, 2024

“Disfruté cada minuto de llevar a Juliette a la pantalla y estoy inmensamente orgullosa de lo que todos hemos creado con ‘Silo’ desde el primer episodio”, comentó la protagonista y productora ejecutiva Rebecca Ferguson. “Siempre me ha apasionado contar la historia completa contenida en los libros de Hugh Howey, así que no podría estar más feliz de que el público de todo el mundo haya acogido con entusiasmo el programa. Junto con nuestros socios de Apple, Graham y todo el elenco y el equipo, no puedo esperar para sumergirme en estas dos últimas temporadas que invitan a la reflexión y que concluirán maravillosamente esta historia distópica”, agregó.

A principios de este año se habló de que el final de la serie no iría más allá de cuatro temporadas, de esta manera adaptar la misma cantidad de libros que tiene la obra original de Howey. Ahora se confirma que el cierre será con la cuarta entrega.

Por el momento no hay fechas de estreno para las siguientes temporadas. Se espera que como ha sucedido con las primeras dos temporadas, las nuevas lleguen en la misma cantidad de tiempo, es decir, con un año de diferencia.