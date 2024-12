The White Lotus: drama, romance y muerte en el primer avance de la tercera temporada

La galardonada serie antológica creada por Mike White lleva a The White Lotus a Tailandia con elenco renovado y nuevas intrigas y secretos por descubrir.

Buscar la paz puede ser todo un viaje… y vaya que lo será para la nueva temporada de The White Lotus. La exitosa ficción creada y escrita por Mike White será uno de los grandes regresos para 2025. Luego de deleitar a los fanáticos con las dos primeras entregas ambientadas en Hawai e Italia, la tercera entrega del show se muda a Tailandia, dando la bienvenida a un nuevo grupo de huéspedes que traerán con sí mucho drama, romance y secretos que nadie podrá ocultar.

Tras un breve teaser, HBO lanzó el primer tráiler oficial de la temporada 3, donde un grupo de turistas hace su arribo al lujoso resort White Lotus en las exuberantes playas tailandesas. Al igual que en las entregas anteriores, este grupo promete ser tan extravagante como los anteriores, con personalidades que chocan y desencadenarán una serie de eventos inesperados, entre ellos, un asesinato.

La tercera temporada de The White Lotus cuenta con un elenco plagado de estrellas que incluye a Jason Isaacs (Harry Potter), Walton Goggins (Fallout), Michelle Monaghan (Ecos), Carrie Coon (La Edad Dorada), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Aimee Lou Reed (Sex Education), Parker Posey (Mr. & Mrs. Smith), Leslie Bibb (Jurado N°2) y el reconocido Scott Glenn.

Teaser tráiler de The White Lotus 3:

Entre el grupo de nuevos integrantes, hay uno que los fanáticos de la serie reconocerán con facilidad. Mientras que la primera y segunda temporada trajo de regreso al personaje de Tanya McQuoid, interpretado por Jennifer Coolidge. Esta tercera temporada traerá de vuelta a Belinda Lindsey, la gerenta del spa del resort interpretada por Natasha Rothwell. Después de trabajar incansablemente en el resort hawaiano, Belinda busca nuevas oportunidades y se traslada al hotel hermano en Tailandia, esperando un cambio de aires. De hecho, en el avance revela que se encuentra en un programa de intercambio, con lo cual podemos aventurar que tras la primera entrega continuó trabajando para la cadena White Lotus.

La temporada 3 de The White Lotus llegará a HBO y Max el próximo 16 de febrero. Este esperado estreno se suma a una programación que incluye otras grandes producciones como A Knight of the Seven Kingdoms, la tercera temporada de La Edad Dorada, la segunda temporada de The Last of Us y la cuarta temporada de The Righteous Gemstones.