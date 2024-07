Un sindicato de 28.000 trabajadores lanzó un paro en Corea del Sur

Un sindicato de trabajadores de Samsung Electronics en Corea del Sur se disponía a realizar una huelga de tres días a partir de este lunes.

SEUL (Reuters /NA).- Advirtió que podría emprender nuevas acciones contra el conglomerado más poderoso del país en una fecha posterior, según la agencia de noticias Reuters.

El Sindicato Nacional de Samsung Electronics (NSEU), cuyos aproximadamente 28.000 afiliados representan más de una quinta parte de la plantilla de la empresa en Corea del Sur, exige a la compañía que mejore su sistema de primas por rendimiento y conceda a los trabajadores un día más de vacaciones anuales.

No está claro cuántos trabajadores se unirán a la huelga, pero la encuesta del sindicato reveló que unos 8.100 afiliados habían manifestado su intención este lunes por la mañana.

Lee Hyun-kuk, uno de los principales dirigentes sindicales, explicó en una emisión de YouTube la semana pasada que podría producirse otra ronda de huelgas una vez finalizados los tres días de paro si no se escuchaban las demandas de los trabajadores.

Según los analistas, es poco probable que la huelga tenga un impacto importante en la producción de chips, ya que la mayor parte está automatizada.

El mes pasado, el sindicato organizó una huelga haciendo uso de sus vacaciones anuales, su primera acción sindical de este tipo, pero la empresa declaró entonces que no había repercusión alguna en la producción ni en la actividad comercial.

Aunque tendrá poco impacto en la producción, el movimiento laboral muestra una menor lealtad del personal en uno de los principales fabricantes de chips y de teléfonos inteligentes del mundo, comentaron los analistas, añadiendo otro problema para Samsung mientras navega por la competencia despiadada en chips utilizados para aplicaciones de inteligencia artificial.

Samsung estimó el viernes un aumento de más de 15 veces en su beneficio operativo del segundo trimestre, ya que el repunte de los precios de los semiconductores impulsado por el auge de la IA levantó las ganancias desde una base baja hace un año, pero el rendimiento del precio de sus acciones ha estado por detrás de su rival surcoreano de chips SK Hynix.