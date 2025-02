Tuvo una gran noche. Shakira en el Grammy 2025: alegría por un premio y show impactante tras una presentación xenófoba

La cantante colombiana sacudió a la 67ª edición de los premios de la Academia de la Grabación, en su 48° cumpleaños.

En la noche de este domingo, Shakira volvió a sacudir al epicentro del entretenimiento estadounidense, tal como lo hace desde hace más de 20 años.

En esta ocasión, la cantante colombiana brilló en la 67ª edición de los Grammy, premios instituidos por la Academia de la Grabación, realizada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y que estuvo marcada por los recientes incendios en esa ciudad.

Shakira no sólo ganó en la categoría mejor álbum de pop latino por Las mujeres ya no lloran, sino que ofreció un minishow monumental ante la mirada atónita de Beyoncé, Taylor Swift y Sabrina Carpenter, entre otras colegas. Y todo, mientras atravesaba las horas finales de su 48° cumpleaños.

“Esto es increíble, muchas gracias. Le quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, dijo la popstar al recibir la distinción de manos de su amiga Jennifer Lopez, e hizo una mención especial a sus dos hijos, Sasha y Milan, fruto de su relación con Gerard Piqué.

Este gramófono dorado es el cuarto anglo que Shakira recibe por sus contribuciones musicales de indudable impacto global. Los anteriores fueron los correspondientes a mejor álbum pop en 2001 por su MTV Unplugged; a mejor álbum de rock alternativo latino en 2006 por Fijación Oral Vol. 1; y mejor álbum de pop latino en 2018 por El Dorado.

La artista había comenzado a impactar desde el momento que pisó la alfombra roja, para el que vistió un vestido transparente y un body de color naranja con estampados negros.

Su show, en tanto, comenzó con ella sola haciendo su legendario baile del vientre en un pequeño escenario montado en el medio del auditorio y con la interpretación del arábigo Ojos así.

Luego, ella se trasladó al escenario principal para afrontar con un numeroso cuerpo de baile la revanchista Bzrp Music Sessions, Vol. 53, con acelerado pulso electrónico.

Trevor Noah y la presentación xenófoba del show de Shakira

Trevor Noah, conductor de los Grammy del último tiempo, hizo un repudiable comentario al presentar a Shakira.

“Lo mejor que ha dado Colombia que no es delito grave”, dijo el comediante, generando reacciones airadas en su contra en redes. We, the Colombians, are sick of being treated like criminals #Grammys2025 @Trevornoah we are waiting for an apology pic.twitter.com/9J9Y9HOxVy— Jonatan Clay (@MundoClay) February 3, 2025

Este sacudón de Shakira en los Grammy 2025 vino bien para agitar sus próximos shows en Argentina, previstos para los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Ambos, que se ofrecerán en el marco del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ya tienen las entradas agotadas.