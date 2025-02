La historia de fantasía y dragones que falló en cines, podría regresar como serie para Disney+

La historia basada en un aclamada saga fantástica, podría regresar a la pantalla como serie exclusiva de la plataforma de streaming de Disney.

En el 2006, después de que la trilogía de “El Señor de los Anillos” dejó el hype por el cine fantástico, se lanzó “Eragon”, la que se pensaba sería la primera de varias películas que adaptarían “El Ciclo de la Herencia”, la saga literaria creada por Christopher Paolini.

Esta historia nos traslada al mundo fantástico de Alagaësia, un reino controlado por Galbatorix, un monarca poderoso y malvado. En este mundo existe la magia, también los dragones y sus jinetes.

En ese contexto conocemos a Eragon, un humilde joven granjero que descubre una hermosa piedra que resulta ser el huevo de un dragón. Cuando la criatura nace, el joven idea un plan para poder restaurar la gloria de los legendarios Jinetes Dragón de su pueblo natal y poder derrocar a Galbatorix.

La cinta dirigida por Stefen Fangmeier contó con Ed Speleers como el héroe titular, Jeremy Irons como Brom y John Malkovich como el rey Galbatorix. “Eragon” fue aplastada por la crítica y además no tuvo tanto impacto en el público. Esto, sumado a una recaudación no esperada, llevaron a la caída del plan para adaptar la saga al cine.

En el 2022 el huevo de Dragon volvió a romperse y es que se anunció que la historia podría volver como una serie. Ahora, tres años después esta situación vuelve a cobrar fuerza.

Desde su cuenta de X (Twitter) Christopher Paolini reveló que la serie de “Eragon” sigue en marcha. El escritor comentó que no puede revelar más detalles hasta que se cierre el trato y mencionó que las negociaciones comerciales suelen ser lentas en la industria del cine y la televisión, pero nunca una eternidad. Btw, Disney+ #Eragon show is still on track. Can't say anything more until a major contract gets signed. (Hollywood negotiations take *forever*.)— Christopher Paolini (@paolini) February 1, 2025

Paolini también dejó en claro que el principal responsable en la serie es Disney+, quien había sido nombrado en el 2022 cuando se dijo que la historia podría regresar.

Por el momento no hay más detalles, pero con la actualización de su creador ya es un buen empuje para que los fans sepan que volverán al mundo de Alagaësia.