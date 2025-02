The Last of Us lanza un nuevo vistazo de la segunda temporada y anuncia un importante cambio

El regreso de la serie que adapta el aclamado juego de PlayStation, lanzó nuevos detalles de su segunda temporada, la cual veremos este año.

Este año tendrá lugar el regreso de “The Last of Us”, la serie que adapta el popular juego de PlayStation. La nueva temporada que veremos en Max, tiene un nuevo adelanto en imágenes y también detalles sobre lo que veremos en la trama.

Entertainment Weekly realizó una entrevista exclusiva a los responsables de la serie de Max: Neil Druckmann, uno de los creadores del juego, y el showrunner de la serie, Craig Mazin, el también responsable de la multipremiada “Chernobyl” (2019)

La nueva temporada adapta los hechos del segundo juego, “The Last of Us: Part II”, pero como es una serie algunas cosas necesitan cambiar para encajar perfectamente en ese ámbito. De acuerdo a Neil Druckmann la temporada 2 tiene muchos cambios con respecto al juego.

“Hablamos del segundo juego y, de hecho, hay muchos cambios (a veces pequeños ajustes, a veces más grandes) que estamos haciendo en previsión de adaptar el juego 2”, comentó Druckmann a Entertainment Weekly. “Así que, incluso antes de que saliera juego, estábamos enfrascados en conversaciones sobre hacia dónde se dirigían los personajes y, en última instancia, qué estábamos tratando de decir, temáticamente, con toda esta historia”.

De acuerdo a EW, la trama se ubica cinco años después de los sucesos de S1. Ahora Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) están asentados en la comuna de Jackson, Wyoming, dirigida por la cuñada de Joel, María (Rutina Wesley), que ahora tiene un hijo con su hermano, Tommy (Gabriel Luna). Ellie, por una vez, disfruta de una vida normal como adolescente. Incluso está enamorada de una chica llamada Dina (Isabel Merced), que resulta ser la ex novia de su amigo cercano, Jesse (Young Mazino). Además, está el malestar de Ellie y Joel, ella todavía está lidiando con las acciones él que tomó para salvar su vida en el hospital de las Luciérnagas.

En ese contexto aparece Kaitlyn Dever interpretando a Abby Williams. Para no caer en spoilers, se comenta que este personaje de peso para la trama una soldado experta cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por aquellos a quienes ama».

Respecto a este personaje importante, Druckman comenta que habrá cambios con la interpretación de Abby. En el “TLOU: Part II”, el Abby es atlética, corpulenta, pero en la serie cambiará este aspecto.

«Kaitlyn tiene el espíritu del juego en ella. Lo que siempre me encantó de la idea es que vas a enfrentarte a desafíos continuos como en la temporada 1. Cuando intentas elegir un héroe, es difícil porque somos seres humanos, no somos héroes. Por cada acto heroico, hay alguien que sufre del otro lado y que puede verte razonablemente como un villano. Cuando miras a Kaitlyn, hay algo en sus ojos que te permite conectar, sin importar lo que esté experimentando. Era importante que encontráramos a alguien con quien pudiéramos conectarnos de la misma manera que nos conectamos con Bella», explicó Druckmann.

En cuanto al futuro de la serie, Mazin y Druckmann adelantaron que los planes de adaptar el segundo videojuego siguen con la mira para más de tres temporadas. Lo que quiere decir que aún veremos más de esta historia.

La segunda temporada de «The Last of Us» estrena en Max durante abril de este año.