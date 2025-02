«Presión»: La Sole se animó a contar la verdad de lo que vivió su hermana en Cosquín 2025

La artista acompañó a su hermana en su primer Cosquín. Soledad habló delo que vivió Natalia Pastorutti en el escenario.

Soledad Pastorutti acudió a las inmediaciones del Festival de Folklore de Cosquín 2025 para acompañar a su hermana Natalia, quien se presentó por primera vez como solista en el evento. En su descargo después del show, la mayor de las Pastorutti aludió a debut de su allegada y pronunció contundentes palabras.

Natalia fue parte del mencionado evento durante los últimos 29 años, como artista invitada en los shows de su hermana, a quien acompañó en sus casi treinta años de carrera. De un tiempo a esta parte, la artista menos conocida de la familia decidió abrirse camino y presentarse como solista en festivales, por lo que fue convocada desde Cosquín 2025.

«Bastante difícil siempre una primera vez, con toda la presión, pero feliz porque le fue súper bien. Estaban pidiendo otra y no le dieron otra canción! Qué cosa! (risas)», soltó La Sole tras el show de su hermana. Natalia, por su parte, también dialogó con Cadena 3 y sostuvo: «Estoy muy contenta por cómo salió el show, la elección de las canciones, la reacción del público. Así que nada, estoy feliz, hace mucho que venimos trabajando para esto, estaba bastante nerviosa, pero bien».

El emotivo descargo de La Sole en su show de Cosquín 2025

«La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien», sostuvo la artista, mientras sus coristas ponían su voz al estribillo del hit Todo Cambia de fondo. Y cerró: «Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así».

Las tristes palabras de La Sole por la partida de su abuela

«En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito», escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: «Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo».

Grilla de artistas del festival de Jesús María 2025: día por día

Día 1

Luciano Pereyra.

La Barra (30 años).

Juan Fuentes.

Natalia Pastorutti.

Día 2

Lázaro Caballero.

Christian Herrera.

Paquito Ocaño.

Dúo Coplanacu.

Candela Mazza.

Cabales.

Día 3

Jorge Rojas.

Los Nocheros.

La Delio Valdez.

Ahyre.

Saypa.

Agustina Banegas.

Día 4

Los Tekis.

La K’onga.

Diableros Jujeños.

Kepianco.

Coroico.

Camilo Nicolás.

Día 5

Sergio Galleguillo.

Desakta2.

Destino San Javier.

Loy Carrizo.

Los Nombradores del Alba.

Camilo Nicolás.

Día 6

Soledad Pastorutti.

Eugenia Quevedo y La LBC.

Raly Barrionuevo.

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández).

Gualicho.

Pirulo.

Día 7

Los Manseros Santiagueños.

Ulises Bueno.

El Indio Lucio Rojas.

Los Carabajal.

Ceibo.

Florencia Paz.

Día 8

Chaqueño Palavecino.

Q’ Lokura.

Los 4 de Córdoba.

Jessica Benavídez.

Piko Frank.

Al Fogón con Nico Membriani.