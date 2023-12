Transmutar: la muestra fotográfica que retrata la salud

Con motivo del Día del Médico, este 3 de diciembre, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) comparte en su web destinada a la Comunidad la muestra fotográfica “Transmutar” conformada por 21 imágenes registradas durante la pandemia.

Desarrollada durante la pandemia por COVID19, las imágenes permiten conocer cómo se vivió ese momento en un hospital en Río Negro. Pacientes, médicos y todo el personal de salud en imágenes que completan la historia de un momento crítico para la humanidad. Revivir el día a día de la crisis sanitaria en una conmovedora muestra fotográfica.

La pandemia por COVID19 fue, sin lugar a duda, una crisis sanitaria mundial que modificó todos los ámbitos de la vida humana. Mucho se ha escrito, mucho se ha medido en términos cuantitativos, pero tal vez, lo que no ha sido mostrado hasta ahora es cómo se vivió ese momento desde adentro. El Dr. Gerardo Zapata; Presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dice que “nos movilizó realizar esta muestra virtual en nuestra página de Comunidad para poder mostrarle a la gente la vivencia de un momento muy complejo para la población y la profesión. Se podría decir que fue un momento bisagra que, aún en nuestros días, sigue resonando en el desempeño del personal de salud. Recordar el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de salud es la mejor forma de reconocer a la profesión en el Día del Médico”.

La muestra fotográfica pertenece a Juan José Thomes, reportero gráfico del diario Río Negro, quien cubrió ese tiempo tan particular para el medio en el que trabajaba. De a pequeños pasos, sin tener en vista el resultado final, se fue adentrando en el Hospital Dr. Francisco López Lima de General Roca.

En el inicio “estamos hablando de algo (coronavirus) con fotos de afuera. Concurrir al hospital, pero en el playón de entrada. Cuidábamos muchísimo el rostro ya que tener COVID era considerado una marca social feísima, como que estabas en contra de toda la sociedad. Empecé a relacionarme con enfermeros”, recuerda Thomes. Estas primeras tomas se convirtieron en un registro que muestra las dos partes de una misma ecuación; los pacientes y familiares que pasaban esa situación y la labor de todo el personal de salud que dio lo mejor que pudo para curar a la población.

18 meses

“Entré a un mundo desconocido y me dejé sorprender. Cuando terminó la pandemia quise estudiar enfermería, medicina, cualquier cosa relacionada a la salud y aprendí que en un hospital es tan importante el médico de terapia como la persona que hace la limpieza, el que cocina, el morguero. Es un aparato muy grande que funcionó gracias a los trabajadores y trabajadoras. Un trabajo muy comprometido. Perdían a uno y seguían adelante”, dice Thomes. Pero esto no fue lo único que cambió en su visión, sino que también se cuestionó el valor de una foto que compromete a un paciente o a un profesional de la salud. Al respecto dice, “hablando con una médica, hago una foto de un momento final de una persona y la médica me agarra y me dice ¿es necesaria esa foto, esa foto suma? Fue una de las primeras veces que estuve en una habitación en UTI. Tengo fotos de todos los momentos menos de ese deceso”. Esta situación fue solamente una de las que vivió, en su memoria hay infinidad de momentos complicados y traumáticos que no llegaron a publicarse. “Esa foto nunca se publicó. Me gustaría contactar a las familias y hablar, contarles, pedirles permiso para mostrar esas imágenes. Ese es el siguiente paso del trabajo que hice”.

Esta tarea que llevó adelante, denominado “Transmutar” se convirtió en libro y se pone a disposición una muestra por medio de la FAC. “Yo soy reportero gráfico, mi tarea es documentar. Cuando vi la cantidad de material que tenía, por ir casi todos los días al Hospital, me dije tengo que contar esto”, señala Thomes. Así surge Transmutar, como un homenaje a todos los que trabajaron durante la pandemia. “Lo hice en el Lima, pero es un homenaje para todo el personal de salud de todo el país. Seguramente vivieron situaciones diferentes, pero el esfuerzo y la dedicación estuvo presente en todo el territorio”.

Para poder ver esta muestra fotográfica, se puede ingresar a https://comunidadfac.org.ar/actividades/2023/dia-medico.php