El fin de semana se completará en Ushuaia la Copa Oficial

Tanto el sábado 5 como el domingo 6, la Casa del Deporte de Ushuaia, ubicada en la Villa Deportiva Eva Perón, recibirá a las últimas finales de la Copa Apertura de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), en el tercer fin de semana consecutivo con encuentros decisivos.

RIO GRANDE.- La primera jornada estará reservada a Sub 12 femenino y Sub 14 femenino. En la primera de esas categorías las semifinales las animarán Casa del Deporte (1° Zona Norte)-Municipal (2° Zona Sur) y Centro Galicia (1° Zona Sur)-Academia TDF Vóley (2° Zona Norte). Y en la restante división de edad confrontarán Asociación del Empleado Público (AEP) (1° Zona Provincial)-Tolkeyén (4°) y Estrella Austral (2°)-Casa del Deporte (3°), en sendos duelos entre equipos de las mismas ciudades.

Al día siguiente, en Sub 14 femenino, cotejarán Estrella Vóley (1° Zona Norte)-AEP (2° Zona Sur) y Centro Galicia (1° Zona Sur)-Centro Deportivo Municipal (CDM) (2° Zona Norte). Mientras que en Sub 18 de la misma rama jugarán Universitario (1° Zona Norte)-AEP (2° Zona Sur) y AEP «C» (1° Zona Sur)-Casa del Deporte (2° Zona Norte).

El sábado 21 de junio, en la Casa del Deporte de Río Grande, se coronaron Estrella Vóley, en Sub 13 femenino (2-0 a Centro Galicia); AEP, en Sub 16 femenino (2-0 a Universitario); y Academia TdF Vóley, en Sub 18 masculino (2-0 a Casa del Deporte).

Siete días más tarde, en el mismo escenario, dieron la vuelta olímpica AEP “C”, en Mayores femenino (2-1 a Universitario); y Academia TdF Vóley, en Mayores masculino (2-0 a Universitario). Se añade la campaña de cada campeón, y las posiciones finales.

CAMPAÑA DE ACADEMIA TDF VOLEY (MAYORES MASCULINO)

Día Gimnasio Ronda Rival Resultado

13/04 J.M.de Rosas Zona Norte Casa Deporte 2-0 (25-5/25-11)

11/05 J.M.de Rosas Zona Norte Casa Deporte 2-0 (25-17/25-11)

07/06 Anexo Micro Zona Norte Sel. Sub 18 RG 1-2 (24-26/25-23/16-18)

07/06 Anexo Micro Zona Norte Universitario 2-0 (25-10/25-16)

28/06 Casa Deporte Semifinal Mutual Policía 2-0 (25-15/25-10)

28/06 Casa Deporte Final Universitario 2-0 (25-18/25-17)

Otros resultados (Zona Norte): 2-0 vs. Selección Sub 18 RG; 2-0 vs. Universitario.

MAYORES MASCULINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.Academia TdF (RG) 22 8 7 1 15 2 7,500 +13 415 252 1,646 +163

2.Universitario (RG) 14 8 5 3 10 7 1,428 +3 274 266 1,030 +8

3.Mutual Policía (U) 24 12 8 4 17 9 1,888 +8 540 441 1,224 +99

4.Imago “B” (U) 28 12 10 2 20 6 3,333 +14 517 484 1,068 +33

Ronda final: Semifinales: Academia (1° Norte)-Mutual (2° Sur) 2-0 (25-15/25-10) y Universitario (2° Norte)-Imago “B” (1° Sur) 2-0 (NP). 3° puesto: Mutual-Imago “B” 2-0 (NP). Final: Academia-Universitario 2-0 (25-18/25-17).

CAMPAÑA DE AEP “C” (MAYORES FEMENINO)

Día Gimnasio Ronda Rival Resultado

30/03 Hugo Favale Zona Provincial AEP “B” 2-0 (25-10/25-11)

02/04 Casa Deporte (U) Zona Provincial Amistad 2-0 (25-23/25-19)

18/04 Cochocho Vargas Zona Provincial AEP “B” 2-0 (25-20/25-8)

18/04 Cochocho Vargas Zona Provincial Amistad 2-1 (25-17/26-28/28-15)

18/04 Cochocho Vargas Zona Provincial AEP 2-1 (25-16/21-25/15-11)

19/04 Cochocho Vargas Zona Provincial Mutual 2-0 (25-16/25-16)

19/04 Cochocho Vargas Zona Provincial Universitario 1-2 (28-26/18-25/9-15)

10/05 Cochocho Vargas Zona Provincial Mutual 2-0 (25-21/26-24)

11/05 Hugo Favale Zona Provincial Universitario 0-2 (22-25/13-25)

01/06 Prof.Ana Giró Zona Provincial AEP 2-0 (25-20/25-21)

28/06 Casa Deporte (RG) Semifinal Amistad 2-0 (26-24/25-18)

28/06 Casa Deporte (RG) Final Universitario 2-1 (25-17/22-25/15-10)

COPA APERTURA (FVF)

Día Hora Cat Ronda Partido

Sab5 13:00 F-12 Semif. C.Deporte-Municipal

Sab5 13:00 F-12 Semif. Galicia-Academia TDF

Sab5 14:30 M-14 Semif. Est.Austral-C.Deporte

Sab5 14:30 M-14 Semif. AEP-Tolkeyén

Sab5 16:00 F-12 3° P Perdedores semifinales

Sab5 16:00 F-12 Final Ganadores semifinales

Sab5 17:30 M-14 3° P Perdedores semifinales

Sab5 17:30 M-14 Final Ganadores semifinales

Dom6 12:00 F-14 Semif. Estrella Vóley-AEP

Dom6 12:00 F-14 Semif. Galicia-CDM

Dom6 13:30 F-18 Semif. Universitario-AEP

Dom6 13:30 F-18 Semif. AEP «C»-C.Deporte

Dom6 15:00 F-14 3° P Perdedores semifinales

Dom6 15:00 F-14 Final Ganadores semifinales

Dom6 16:30 F-18 3° P Perdedores semifinales

Dom6 16:30 F-18 Final Ganadores semifinales

Gimnasio: Casa del Deporte (Ushuaia).

MAYORES FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df. Tf Tc Coef. Df.

1.AEP “C” 28 12 10 2 21 7 3,000 +14 631 522 1,209 +109

2.Universitario (RG) 27 12 10 2 21 8 2,625 +13 639 519 1,231 +120

3.Amistad 22 12 7 5 17 12 1,416 +5 633 529 1,196 +104

4.AEP 15 12 4 8 12 17 0,706 -5 555 595 0,932 -40

5.Mutual Policía 9 10 3 7 8 16 0,500 -8 463 522 0,887 -59

6.AEP “B” 1 10 0 10 1 20 0,050 -19 278 512 0,543 -234