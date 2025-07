Wladimir González fue el goleador del Apertura 2025

El base armador de Rosario Río Grande se proclamó como el goleador del certamen Apertura de Futsal AFA destronando a Aaron Camino (Camioneros) quien jugó poco en la primera parte del año, y a Gabriel Sánchez la estrella que tiene San Isidro que finalizó a tan solo un gol del artillero 2025.

RIO GRANDE.- Wlady, tal cual se lo conoce en el ambiente, la rompió toda, fue uno de los tres mejores jugadores del campeonato y no solo lo describimos por los goles anotados, sino por lo que jugó desde la última línea de su equipo, armando juego y desnivelando en uno contra uno hasta llegar a zona de definición.

Sus cualidades físicas le permitieron mantenerse mucho tiempo dentro del campo de juego, junto a Maxi Ferreyra fueron los que más permanecieron en cancha, no sólo por el buen estado físico sino por lo que le dieron al equipo; dentro de la cancha fueron los dueños de los partidos que disputó el sorprendente Rosario, elenco que el año pasado en su debut en la máxima categoría llegó a los cuartos de final del Clausura y, en su segundo año, ya se consagró semifinalista en el Apertura, cayendo frente al campeón Camioneros en esta instancia, pero dejando una gran imagen.

Y el capitán fue lejos su figura, jugó e hizo jugar, y lo más importante aún que siendo último hombre llegó muchas veces a posición de gol y de hecho al marcar esas 16 conquistas le permitió ser el máximo artillero del evento, aventajando a jugadores que lo hacen usualmente más adelantados en la cancha, tal el caso de Gaby Sánchez, los pibes de Los Troncos como Kevin Maldonado, Agustín Figueroa y Tomás Juárez; mientras que el único armador que se metió junto a él en la conversación fue Jorge Fresia de Luz y Fuerza y que casi no jugó la revancha de las finales ante Camioneros por una lesión que lo sacó del partido y que fue el único que llegó con chances ciertas de arrebatarle el honor de ser el goleador del certamen.

Wladimir, ayer en el programa deportivo Fair Play que se emite de 17:00 a 18:00 por FM Fuego, 90.1, se mostró sorprendido por quedar arriba en la tabla de goleadores y expresó que el logro es producto de lo bien que anduvo el equipo y la calidad de jugadores que tiene Rosario.

«Es una alegría enorme saber que fui el goleador del Apertura, yo no me considero un goleador sino un jugador más de juego, pero siempre uno trabaja para mejorar, se va perfeccionado en algunos aspectos como el gol, pero vuelve a repetir; mucho es por el sacrificio de mis compañeros».

Además el capitán de Rosario destacó que: «Con los años uno va madurando, le doy mucha importancia al descanso y me cuido en las comidas para poder rendir mejor en la cancha; siempre me gustó entrenar y eso me permite mantenerme más tiempo en cancha; y gracias a mis compañeros nos comprometimos a competir de la mejor manera y si bien la vara está alta, creo que lo hicimos bien por ser nuestro segundo certamen en la máxima categoría».

Apertura – Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Wladimir González Rosario RG 16

Gabriel Sánchez San Isidro 15

Kevin Maldonado Los Troncos 14

Jorge Fresia Luz y Fuerza 13

Agustín Figueroa Los Troncos 12

Gonzalo González San Isidro 12

Gustavo Chávez Defensores del Sur 10

Tomás Juárez Los Troncos 10

Braian Sánchez Defensores del Sur 10

Tiago Wasinger Camioneros 10

Erik Zaraza Camioneros 9

Jonatan Barrera Estrella Austral 8

Benjamín López Luz y Fuerza 8

Braian Valderas Luz y Fuerza 8

Cristian Ventura Luz y Fuerza 8

Aaron Camino Camioneros 7

Nicolás Lezcano Los Troncos 7

Facundo Perpetto Camioneros 7

Tobías Petrone Los Troncos 7

Jeremías Ponce Camioneros 7

Raúl Romero Arsenal FC 7

Lisandro Velásquez Luz y Fuerza 7

Iván Giorgis Defensores del Sur 6

Martín Igor Defensores del Sur 6

Mauro Rain Camioneros 6

Matías Rocha Escuela Argentina 6

Franco Toledo San Isidro 6

Lucas Vera San Isidro 6

Mario Vera Estrella Austral 6

Tomás Abdala Deportivo Río Grande 5

Thiago Benítez Estrella Austral 5

Aleandys Colón Rosario RG 5

Tomás Elías Deportivo Río Grande 5

Mauro Machao Rosario RG 5

David Patiño Camioneros 5

Gabriel Pawlizki Escuela Argentina 5

Santino Samanich Luz y Fuerza 5

Adrián Sosa Defensores del Sur 5

Elmer Tapia Camioneros 5

Román Andrade Luz y Fuerza 4

Ignacio Barría Metalúrgico 4

Brian Britos Camioneros 4

Gonzalo Cárcamo ADEFU 4

Facundo Gandolfi ADEFU 4

Maximiliano Garay Escuela Argentina 4

Agustín Gueicha Camioneros 4

Brian Guerrero Estrella Austral 4

Daniel Lemos Estrella Austral 4

Milton Monge Club Italiano 4

Martín Pedraza San Isidro 4

Franco Yacante Camioneros 4