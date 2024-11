Todos los resultados de los Evita

En futsal los varones fueron subcampeones y en cuarto lugar quedaron las mujeres.

RIO GRANDE.- El oro de Uno de Antueno (salto en largo); las platas del futsal masculino, freestyle (rap), Tomás Cortés (levantamiento olímpico), Octavio Miranda (BMX estilo libre) -también fue premiado con la Copa al mejor truco del torneo- y Jonás Ugrina (tiro olímpico); y los bronces de Valentina Castro y Priscila Ceballos (levantamiento olímpico), Uriel Farías y Sergio Legue (ambos judocas quedaron cuartos), Antonella Cárdenas (lucha), Antuan Paladea (gimnasia artística) y del equipo de Gimnasia Artística (Catalina Salvagno, Mora Andrade, Julieta Bontes y Victoria Paz) fueron los principales desempeños de los representantes juveniles de Tierra del Fuego en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se realizaron del lunes 4 al sábado 9 en Mar del Plata. Más adelante se publicarán las actuaciones de los nadadores y de los deportistas adaptados.

EQUIPOS

Básquetbol 3×3 (Sub 16): Femenino (20°/20): 7-15 vs. Mendoza; 1-12 vs. Tucumán; 2-16 vs. Río Negro; 7-9 vs. Salta. Posición: 5°. Llave 5 (17°/20°): 4-5 vs. Misiones; vs. Santa Fe. Masculino (16°//18): 4-12 v6-8 s. Jujuy; 6-11 vs. Catamarca; 9-8 vs. Tucumán; 3-13 vs. Chubut. Posición: 4°. Llave 4 (puestos 13°/16°): 5-7 vs. Mendoza; 5-12 vs. Salta. Futsal (Sub 16): Femenino (4°/19): 2-2 vs. Río Negro; 3-1 vs. Córdoba. Posición: 1°. Ronda Campeonato (1°/8°): 0-0 vs. Santa Cruz; 2-0 vs. San Luis; 2-2 vs. Chubut. Posición: 2°. 1-7 vs. Tucumán (Final: Mendoza-Santa Cruz 0-0; penales: 4-2). Masculino (2°/18): 7-2 vs. CABA; 5-3 vs. San Juan.Posición: 1°. Ronda Campeonato (1°/8°): 3-1 vs. Entre Ríos; 4-0 vs. San Luis; 2-0 vs. Chubut. Posición: 1°. 0-2 vs. Santa Cruz (3° puesto: Río Negro-San Luis 0-0; penales: 3-0). Handball Playa (Sub 16): Femenino (12°/20): 0-2 (8-22/9-14) vs. CABA; 2-0 (11-5/10-6) vs. Buenos Aires. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16°): 2-0 (18-12/16-11) vs. Catamarca; 0-2 (8-10/11-18) vs. Chubut; 0-2 (5-14/7-12) vs. Corrientes. Masculino (20°/20): 0-2 (12-15/15-20) vs. Tucumán; 0-2 (4-24/6-24) vs. Misiones. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20°): 0-2 (18-19/15-20) vs. Córdoba; 0-2 (12-13/8-12) vs. Chaco. Hockey (Sub 16): Femenino (12°/19): 0-4 vs. Corrientes; 3-1 vs. Chubut. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16°): 3-0 vs. Chaco; 0-1 vs. CABA; perdió vs. Jujuy. Masculino (19°/19): 0-1 vs. Entre Ríos; 0-11 vs. Mendoza. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/19°): 0-2 vs. Chaco. Rugby (Sub 16): Femenino (15°/17): 0-22 vs. Santa Cruz;5-43vs. Río Negro.Posición: 3°. Ronda Estímulo (9°/16°): 0-20 vs. Santa Cruz; 0-17 vs. Catamarca; 14-0 (NP) vs. Mendoza. Masculino (14°/19): 36-0 vs. Tucumán; 0-36 vs. Catamarca. Posición: 2°. Ronda Estímulo (9°/16°): P vs. Chubut; 14-0 (NP) vs. Santa Cruz; 15-19 vs. Río Negro. Voleibol (Sub 15): Femenino (19°/19): 0-2 (17-25/23-25) vs. Buenos Aires; 0-2 (8-25/8-25) vs. San Luis. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/19°): 1-2 (25-16/14-25/9-15) vs. Santa Cruz. Masculino (18°/18): 0-2 (9-25/10-25) vs. Río Negro; 0-2 (12-25/18-25) vs. Santa Cruz. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/18°): 0-2 (15-25/13-25) vs. Chubut. Voleibol Playa (Sub 16): Femenino (18°/20): 0-2 (7-21/4-21) vs. Santa Fe; 0-2 (14-21/11-21) vs. Catamarca. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/20°): 2-1 (22-20/13-21/17-15) vs. Santa Cruz; 0-2 (22-24/11-21) vs. Neuquén. Masculino (19°/19): 0-2 (8-21/10-21) vs. Catamarca; 0-2 (9-21/8-21) vs. Neuquén. Posición: 3°. Ronda Consuelo (17°/19°): 0-2 (7-21/9-21) vs. San Luis.

ATLETISMO (SUB 15)

Femenino: 80m. (participantes: 33): Serie 1 (7) (velocidad del viento: 0,5 metros/segundo): 7.Sofía Lagoria (11) 12.76 (posición general: 33°); Serie 5 (6) (+1,8): 4.Valentina Battaino (11) 11.18 (23°). 200m. (27): Serie 3 (7) (-2,5): 3.Battaino 29.53; Serie 4 (6) (-0,3): 4.Amy Vargas (09) 30.44 (18°). Final B (8) (0,0): 6.Battaino 29.07 (14°). 600m. (25): Serie 1 (13): 13.Brisa Curtale (10) 2:45.62 (25°). 80m. c/vallas (23): Serie 1 (8) (+0,9): 8.Vargas 15.06 (18°). Serie 3 (7) (+1,9): 3.Isabella Bianchi (09) 13.36. Final A (8) (+0,1): 5.Bianchi 13.46. Salto en alto (14): Grupo 1 (7): 1=.Bianchi 1,30. Final (12): 4.Bianchi 1,43. Salto en largo (26): Grupo 1 (12): 8.Curtale 3,98 (+2,5) (19°). Grupo 2 (14): 13.Lagoria 2,65 (+2,5) (24°). Bala (3 kilos) (24): Grupo 1 (12): 11.Sol Prystupa (09) 7,04 (23°). Grupo 2 (12): 7.Victoria Alen (09) 8,79 (17°). Disco (750 gramos) (26): Grupo 1 (13): 13.Julia Echegoyen (10) 18,61 (25°). Grupo 2 (13): 5.Alen 26,05. Final (12): 10.Alen 23,75. Martillo (3 kilos) (22): Grupo 1 (12): 10.Gianela Adduci (11) 18,14 (22°). Grupo 2 (10): 9.Etchegoyen 22,10 (16°). Jabalina (400 gramos) (20): Grupo 1 (11): 11.Prystupa s/marca (20°). Grupo 2 (9): 9.Gisella Yess (09) 16,37 (18°). Posta 5x80m. (18): Serie 3 (5): 1.TdF (Vargas/Yess/Curtale/Bianchi/Battaino) 54.64 (9°).

Masculino: 80m. (participantes: 31): Serie 1 (8) (velocidad del viento: -0,2 metros/segundo): 6.Timoteo Arteaga (11) 10.66 (posición general: 29°). Serie 2 (7) (+0,9): 7.Victorio González (10) 10.46 (27°). 200m. (28): Serie 3 (7) (-1,5): 7.Arteaga 27.44 (27°). Serie 4 (7) (-3,8): 7.González 28.56 (28°). 600m. (31): Serie 1 (10): 4.Lautaro Arrieta (11) 1:34.70 (17°). Serie 2 (10): 10.Genaro Ojeda (10) 1:56.85 (31°). 110m. c/vallas (20): Serie 2 (6) (+1,7): 2.Arrieta 17.25. Serie 3 (7) (+1,2): 4.Uno de Antueno (09) 16.33. Final A (7) (+1,8): 7.De Antueno 16.91. Final B (8) (+0,2): 4.Arrieta 17.51 (12°). Salto en alto (20): Grupo 1 (10): 1(=).De Antueno 1,55. Grupo 2 (10): 7.Santiago Martínez (09) 1,50 (14°). Final (11): 1.De Antueno 1,80. Salto en largo (27): Grupo 2 (13): 13.Martínez 4,79 (+0,9) (27°). Bala (4 kilos) (26): Grupo 1 (14): 13.Marcelo Soria (10) 8,73 (25°). Disco (1 kilo) (24): Grupo 1 (12): 11.Leonel Sánchez (10) 29,69 (20°). Grupo 2 812): 11.Alan Villarroel (11) 25,53 (23°). Martillo (4 kilos) (16): Grupo 1 (8): 8.Nahuel Cárdenas (10) 24,94 (15°). Grupo 2 (8): 7.Soria 30,89 (14°). Jabalina (600 gramos) (25): Grupo 1 (13): 4.Sánchez 38,57. Grupo 2 (12): 12.Villarroel 29,02 (24°). Final (11): 11.Sánchez 38,06. Marcha (2.000m.) (8): 6.Ojeda 12:27.89. Posta 5x80m. (17): Serie 2 (5): 1.TdF (González/Ojeda/Arteaga/Arrieta/De Antueno) descalificado.

LEVANTAMIENTO OLIMPICO (SUB 16)

Ronda de clasificación: Femenino: -49 kilos (participantes: 10): Clasificación: 3.Valentina Castro (RG/08) 93 kilos (Arranque: 40/3°; Envión: 53/3°). Final A:3°, 100 (A: 45/3°; E: 55°/2°). -55 kilos (12): Clasificación:3.Priscila Ceballos (T/09) 98 (A: 43/3°; E: 55/2°). Final A: 3°, 101 (A: 45/3°; E: 56/3°). -59 kilos (10): Clasificación:6.Melina Portillo (T/10) 85 (A: 37/6°; E: 48/5°). Final B: 1° (general: 6°) 96 (A: 41/1°; E: 55/1°). -64 kilos (14): Clasificación:8.Guadalupe Castellano (T/10) 90 (A: 40/8°; E: 50/8°). Final B: 1° (general: 6°), 98 (A: 43/1°; E: 55/1°). +64 kilos (14): Clasificación:10.Milagros González (T/10) 92 (A: 40/10°; E: 52/9°). Final B: 2° (general: 7°) 99 (A: 44/1°; E: 55/2°). Masculino: -61 kilos (13): Clasificación:10.Máximo Almirón (RG/09) 110 (A: 50/8°; E: 60/10°). -67 kilos (15): Clasificación:7.Benjamín Camargo (T/10) 139 (A: 64/7°; E: 75/7°). Final A:6°, 142 (A: 64/8°; E: 78/6°). -73 kilos (12): Clasificación:9.Isaías Moyano (T/09) 139 (A: 59/10°; E: 80/7°). Final B: 2° (general: 10°) 142 (A: 62/3°; E: 80/2°). -81 kilos (14): Clasificación:2.Tomás Cortés (RG/08) 190 (A: 85/2°; E: 105/2°). Final A: 2°, 206 (A: 95/1°; E: 111/2°). +81 kilos (15): Clasificación: 10.Lorenzo Araujo (RG/08) 156 (A: 66/10°; E: 90/9°). Final B: 2° (general: 10°) 155 (A: 70/2°; E: 85/2°). Copa x Equipos mixtos: 1.San Luis 219; 2.Corrientes 212 puntos; 3.Santa Fe 198.

INDIVIDUALES

Badminton (Sub 16): Single femenino (participantes: 19) (Morena Rosa/Tolhuin) (14°): 0-2 (16-18/11-15) vs. Córdoba; 0-2 (11-15/9-15) vs. Chubut; 0-2 (3-15/7-15) vs. Corrientes. Posición: 4°. Llave 4 (13°/16°): 2-0 (15-9/15-13) vs. Río Negro; 0-2 (8-15/4-15) vs. Salta. Single masculino (18) (Nahuel Cáceres/Tolhuin) (14°): 0-2 (6-15/4-15) vs. Córdoba; 0-2 (8-15/7-15) vs. Santa Cruz; 0-2 (11-15/8-15) vs. CABA. Posición: 4°. Llave 4 (13°/16°): 2-0 (15-10/15-7) vs. San Juan; 0-2 (11-15/4-15) vs. Santa Fe. Doble mixto (18) (Abigail Franco-Bautista Martínez/Tolhuin) (8°): 0-2 vs. Corrientes (13-15/12-15); 2-0 (16-14/15-3) vs. Catamarca; 2-0 (18-17/15-9) vs. Córdoba. Posición: 2°. Llave 2 (5°/8°): 0-2 (7-15/11-15) vs. CABA; 1-2 (15-8/13-15/10-15) vs. Misiones. BMX Estilo libre (Sub 16): Masculino (14): Octavio Miranda: Clasificación: 2° (71,26). Semifinales: 1° (83,58). Final: 2°, 88,90 (1.Ignacio Senger/Misiones/89,67). Boxeo (Sub 16): Masculino: -54 kilos (16) (octavos de final): Facundo Ernaga PPP3 Bryan Silva (CABA). Final: Ignacio Rodríguez (Santa Fe) GPP3 a Silva). Medallero conjunto: 1.Santa Fe (3/0/0: 3); 2.CABA (2/2/0: 4); 3.Chubut (1/3/1: 5); 4.Córdoba (1/0/1: 2); 5.Santa Cruz (1/0/0: 1); 6.Salta y San Luis (0/1/2: 3); 8.San Juan (0/1/1: 2); 9.Mendoza (0/0/4: 4); 10.Entre Ríos y Río negro (0/0/2: 2); 12.Jujuy (0/0/1: 1). Freestyle (Sub 16): Masculino (10): Zona B: 1.TdF (8 batallas: 7/1). Ronda final (2°): G vs. Catamarca; G vs. Misiones; P vs. Córdoba. Gimnasia Artística: Femenino (Sub 13): Nivel 1 (18): Suelo Equipos, 9° 17,60 (Zaira Cardozo 8,65; Umma Vera 8,95; Rebeca Oyarzo 8,35). Nivel 2 (19): Concurso completo Equipos: 7° 66,80 (Francesca Valenzuela/Mora Gómez/Agustina Ruiz). Masculino (Sub 15): Nivel 3 (21): Concurso completo Individual, 3° Antuan Paladea 34,05 (2° Suelo: 8,05; 2° Salto: 9,10; 3° Paralelas: 8,35; 5° Barra: 8,55). Medallero conjunto: 1.Santa Fe (3/1/0: 4); 2.Córdoba (2/5/0: 7); 3.Chaco y Misiones (1/0/0: 1); 5.Río Negro (0/0/2: 2); 6.Mendoza, Salta, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán (0/0/1: 1). Gimnasia Rítmica: Femenina Sub 14 (15) (Catalina Salvagno, Mora Andrade, Julieta Bontes y Victoria Paz): Día 1: Aro, 3° (15,85); Manos libres, 2° (20,65); Total, 3° (36,50). Día 2: Aro, 1° (18,90); Duo, 2° (14,20); Manos Libres, 2° (19,85). Skate (Sub 16): Femenino (11): Paloma González (15 años): Clasificación, 10° (19,60). Semifinal, 9° (17,33). Masculino (19): Lucas Pavano (16 años): Clasificación, 16° (44,33). Semifinal, 18° (16,83). Tiro con arco (Sub 16, Recurvo, 18 metros): Femenino (participantes: 18): Gianinna Fernández (9°): Clasificación: 10°, 475 puntos (241/234). Octavos de final: P vs. Candelaria Merkusa (Tucumán). Masculino (participantes: 17): Renzo Monchietti (7°): Clasificación, 3° 513 puntos (254/259). Octavos de final: G Facundo Vanini (San Juan). Cuartos de final: P Elías Appella (Córdoba). Equipo mixto (7): 7.TdF 988. Tiro Olímpico (Sub 16): Femenino (15 participantes): Nerea Pardo: Clasificación:4°, 555 puntos (276/279). Final: 6°, 274. Masculino (16 participantes): Jonás Ugrina: Clasificación: 3°, 566 puntos (284/282). Final: 2°, 287 (1° Mauricio Vallejo/San Luis/288). Equipo mixto (15 participantes): 4.TdF (Ugrina/Pardo) 1.121 (1.San Luis 1.133; 2.Chubut 1.127; 3.Santa Cruz 1.122). Triatlón (Sub 16): Femenino (participantes: 15): 14.Julieta Andreo 47:39. Medallero conjunto: 1.Entre Ríos; 2.Mendoza; 3.Buenos Aires.

DEPORTES DE CONTACTO

Judo (Sub 14): Femenino: -64 kilos (Zona 4): Abril Villafuerte (U) (10°/16): P vs. Entre Ríos (ippón) y Río Negro (ippón): G vs.Corrientes (ippón). Posición: 3°. Llave 3: G vs. Tucumán (Ippón); P vs. Salta (ippón). + 64 kilos (Zona 2): Martina Bastidas (U) (15°/16): P vs. Tucumán (ippón), San Luis (ippón) y Jujuy (ippón). Posición: 4°. Llave 4: P vs. Chubut (ippón); G vs. Catamarca (ippón). Masculino: -44 kilos (Zona 1): Miqueas Casagrande (U) (15°/15): P vs. Chubut (ippón), Santa Cruz (ippón) y Tucumán (wazari). Posición: 4°. Llave 4: P vs. San Juan (ippón). -53 kilos (Zona 4): Uriel Farías (RG) (4°/16): P vs. Santa Cruz (ippón); G vs. Catamarca (ippón) y Misiones (ippón). Posición: 1°. Ronda Campeonato: P vs. CABA (ippón); P vs. Río Negro (ippón). -64 kilos (Zona 4): Sergio Legue (RG) (4°/16): G vs. Chubut (ippón) y Catamarca (ippón); P vs. Corrientes (wazari). Posición: 1°. Ronda Campeonato: P vs. Santa Fe (wazari); P vs. Córdoba (ippón). +64 kilos (Zona 2): Valentino Tula (U) (15°/16): P vs. Río Negro (ippón), Salta (ippón) y Catamarca (ippón). Posición: 4. Llave 4: P vs. Tucumán (ippón); G vs. Mendoza (ippón). Medallero conjunto: 1.Santa Fe (2/2/0: 4); 2.Buenos Aires (1/1/1: 3); 3.Chaco (1/1/0: 2); 4.Córdoba (1/0/3: 4); 5.CABA (1/0/1: 2); 6.Entre Ríos y Mendoza (1/0/0: 1); 8.Río Negro (0/1/2: 3); 9.Misiones (0/1/1: 2); 10.Salta y Santa Cruz (0/1/0: 2); 12.Tierra del Fuego.

Lucha (Sub 15): Femenino: -51 kilos (12): 9° Damaris Vargas: 0-12 vs. Misiones; 0-10 vs. San Luis; 4-0 vs. Salta; 0-8 vs. CABA; 0-5 vs. Entre Ríos. Llave 3: 4-0 vs. Santa Fe; 4-0 vs. Salta. -58 kilos (12): 6°: 0-2 vs. Chaco; 4-0 vs. Santa Cruz; s/d vs. Jujuy; s/d vs. San Juan. Llave 2: 7-4 vs. Río Negro; 0-4 vs. San Luis. -65 kilos (10): 3° Antonella Cárdenas: 12-3 vs. Misiones; P vs. Río Negro (0-0); 6-0 vs. San Luis; 8-0 vs. Tucumán. Posición: 1°. Ronda Campeonato: 4-12 vs. San Juan; 6-0 vs. Tucumán. Masculino: -55 kilos (14): 6° Elías Delgado: 2-7 vs. Misiones; 6-0 vs. Entre Ríos; s/d vs. Jujuy. Llave 2: 12-2 vs. Mendoza; 2-8 vs. CABA. -65 kilos (14): 13°: 8-12 vs. San Luis; G vs. Salta (4-8); 0-10 vs. Misiones. Posición: 3°. Llave 4: G Santa Cruz (0-0). -85 kilos (12): 10°: 0-4 vs. CABA; 0-10 vs. Misiones; 0-12 vs. Chaco; G vs. Santa Fe (2-4); 0-6 vs. San Juan. Posición: 5°. Llave 3: G Mendoza (0-0); 0-6 vs. Santa Fe.

Taekwondo WT (Sub 14): Femenino:-50 kilos (Zona 1): Wuadalupe González (Tolhuin) (9°/16): G vs. Córdoba (14-3); G vs. Catamarca (8-3); P vs. San Juan (7-12); P vs. Buenos Aires (1-22). Posición: 3°. Llave 3: 5-1 vs. Salta; 8-4 vs. Chubut. -56 kilos (Zona 3): Lucía Luque (Río Grande) (14°/16): G vs. Corrientes (3-2); P vs. Mendoza (3-13); P vs. San Juan (5-23); P vs. Misiones (1-2). Posición: 4°. Llave 4: G vs. Buenos Aires (0-0); 7-14 vs. Santa Fe. -62 kilos (Zona 2): Angelina Giannini (Tolhuin) (6°/12): P vs. Santa Fe (8-18); G vs. Salta (28-7). Posición: 2°. Llave 2: 21-5 vs. Córdoba; 13-24 vs. Neuquén. Masculino: -46 kilos (Zona 4): Juan Pablo Gallardo (Rio Grande) (16°/16): P vs. Corrientes (2-18); P vs. Entre Ríos (1-10); P vs. Chaco (6-12). Posición: 4°. Llave 4: 5-15 vs. Catamarca. -52 kilos (Zona 2): Gerónimo Calderón (Ushuaia) (9°/16): P vs. Mendoza (2-2); P vs. Tucumán (2-6); G vs. Jujuy (8-3). Posición: 3°. Llave 3: G vs. Córdoba (8-8); G vs. Misiones (0-0). Medallero conjunto: 1.Misiones (2/0/1: 3); 2.Catamarca (2/0/1: 3); 3.Río Negro (1/1/0: 2); 4.Santa Cruz (1/1/0: 2); 5.Buenos Aires (1/0/1: 2); 6.San Juan (1/0/0: 1).

Karate (Sub 15): Femenino: -66 kilos (Zona 2) (10°/10): 2-8 vs. Catamarca; 2-8 vs. Jujuy; 2-8 vs. Córdoba; 0-8 vs. Entre Ríos. Posición: 5°. Llave 3: 0-5 vs. Salta. Kata (Zona 2) (13°/16): 1-3 vs. San Juan; 1-3 vs. Santa Fe; 1-3 vs. Santa Cruz. Posición: 4°. Llave 4: 4-0 vs. San Luis; 3-1 vs. Misiones. Medallero conjunto: 1.San Juan (3/2/0: 5); 2.Salta (2/0/1: 3); 3.Córdoba (1/1/2: 4); 4.Santa Fe (1/1/1: 3); 5.Mendoza (1/0/0: 1).