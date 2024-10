Todo lo que se sabe de The Agency, la serie de espionaje con Michael Fassbender y Richard Gere

La dupla de actores protagonizará una nueva serie, basada en la francesa Le Bureau des Légendes, y que cuenta con George Clooney como productor ejecutivo.

Las plataformas de streaming continúan apostando por contenido de calidad. Uno de los títulos que ya entusiasma a los amantes del género de espionaje es The Agency, un thriller de espionaje político que contará con las actuaciones de Michael Fassbender y Richard Gere.

Esta nueva apuesta que estrenará a través de Paramount+ es una nueva versión de la serie francesa Le Bureau des Légendes, que sigue la vida diaria y las misiones de un grupo de agentes del servicio de seguridad exterior de Francia. El show fue elegido una de las mejores series internacionales de la década por el New York Times, y ahora aterrizará en el streaming con una nueva versión.

A continuación te contamos todo lo que se sabe de The Agency, incluyendo trama, elenco y cuándo estará disponible en streaming.

¿De qué trata de The Agency?

The Agency sigue a Martian (Fassbender) un agente encubierto de la CIA, quien recibe la orden de dejar su vida como agente secreto para regresar a su estación en Londres. Allí se reencontrará con un viejo amor y el romance entre ambos se reaviva. Su carrera, su verdadera identidad y su misión se enfrentan a su corazón, lo que los lanza a ambos a un juego mortal de intriga internacional y espionaje.

¿Quiénes protagonizan The Agency?

La nueva serie estará protagonizada por Michael Fassbender, quien regresa a la pantalla chica tras su rol en la serie de época The Devil’s Whore, estrenada en 2008. El dos veces nominado al Oscar por 12 años de esclavitud y Steve Jobs, se mantuvo algunos años alejados de la actuación hasta el año pasado cuando estrenó El asesino de David Fincher, y Gol Gana, la comedia deportiva dirigida por Taika Waititi.

Fassbender no estará solo. El resto del elenco de The Agency incluye a Richard Gere, quien interpretará a Bosko, el jefe de la estación de Londres quien trabajó ocho años como agente encubierto; y Jeffrey Wright, recientemente nominado al Oscar por American Fiction, dará vida a Henry, el director de operaciones de la CIA y mentor de Martian.

Otros nombres incluyen a Jodie Turner-Smith (The Acolyte), Katherine Waterston (Fantastic Beasts), y Hugh Boneville (Downton Abbey) .También encontraremos a John Magaro (Past Lives), Alex Reznik (Babylon), Andrew Brooke (Sexy Beast), Harriet Sansom Harris (Clipped), India Fowler (The Nevers), Saura Lightfoot-Leon (Masters of the Air), y Reza Brojerdi (Homeland).

¿Cuándo se estrena The Agency?

The Agency se encuentra producida por Showtime Studios en asociación con 101 Studio, y cuenta con George Clooney y Grant Heslov como productores ejecutivos a través de Smokehouse Pictures.

Por el momento, la nueva serie no cuenta con fecha de estreno. La producción continúa en marcha en Londres, pero se espera que en breve haya novedades sobre el lanzamiento de este show que promete ser una de las grandes apuestas de Paramount+.