The Office: esto dicen los críticos y los fans de la nueva versión australiana de la popular serie

La actriz Felicity Ward se pone al frente de este reboot de la versión norteamericana que queda muy lejos de la original creada por Ricky Gervais y protagonizada por Steve Carell.

Días atrás, Prime Video estrenó la primera temporada de la versión australiana de The Office, basada en el clásico sit-com del mismo nombre. Fanáticos y críticos ya tuvieron la oportunidad de ver la décimo tercera versión de la serie, y aunque las aguas están bastante divididas, sorpresivamente, la gran mayoría quedo bastante conforme con el resultado.

“Hannah Howard es la directora general de la empresa de paquetería Flinley Craddick. Cuando la sede central le comunica que su sucursal se cerrará y todos pasarán a trabajar remoto, entra en modo supervivencia y promete lo que no puede cumplir para mantener unida a su ‘familia laboral'”, reza la sinopsis oficial de la serie.

Protagonizada por Felicity Ward cuenta con 8 episodios de entre 20 y 30 minutos cada uno, al igual que la versión británica original, creada por Ricky Gervais; y la norteamericana, con Steve Carell a la cabeza y de la que toma inspiración esta nueva versión.

Mira el tráiler de The Office: Australia:

¿Qué dicen los críticos de la nueva versión de The Office?

“Carece tanto de un sabor distintivo y está tan apegada a un formato tan genérico que parece que no pertenece a ninguna parte. Quizás incluso en ningún momento, al estar tan desalojada del continuo espacio-tiempo como está. ¿Esto pondrá un clavo en el ataúd de la franquicia The Office y terminará con esto de una vez por todas? Si es así, la mayoría de la gente probablemente reaccionará haciéndose la misma pregunta que podrían hacerse sobre el programa en sí: ¿no debería haber sucedido esto hace mucho tiempo?”, opinó Luke Buckmaster de The Guardian.

Mientras que Tania Hussain de Collider dijo: “A lo largo de sus episodios, el programa es caótico, divertido y extrañamente conmovedor en el mejor de los sentidos. Gracias a sus personajes extraños pero creíbles, esta decimotercera versión tiene mucha más suerte de lo que piensa, ya que captura la misma magia que hizo que el original fuera un éxito, solo que con un refrescante toque australiano. Lo siento haters, esta serie de Prime Video es francamente divertida”.

“Al show de Estados Unidos le tomó dos temporadas dejar de ser una mala versión de portada y alcanzar su ritmo. En este clima despiadado del streaming en el que las series se descartan prematuramente, ¿se le permitirá tener tiempo para asentarse en su propio ritmo único? Una pregunta fatalista que probablemente sería seguida en la serie por un corte de reacción en los ojos de alguien que se mueve torpemente de un lado a otro”, expresó Gary Ryan de NME.

Muy lejos quedó la opinión de Pat Stacey de Irish Independent que expresó: “No hay ni una chispa de originalidad en este inútil y blando fiasco”.

Por último, Benji Wilson de Telegraph agregó, tajante: “La última entrega del clásico laboral de Ricky Gervais y Stephen Merchant carece de mordacidad y de personajes por los que interesarse”.

A pesar de que los críticos han dado el visto bueno a esta nueva versión de The Office, los fanáticos del show no han sido tan complacientes. En el sitio Rotten Tomatoes, el puntaje de la audiencia se asienta en un 32%, mientras que en IMDb cuenta con un puntaje de 4.3, siendo claro indicativo de que no será muy popular entre los fans.