The Last of Us: los mejores guiños del primer episodio de la segunda temporada

El primer episodio de la temporada 2 de The Last of Us cuenta con numerosas referencias al videojuego que adapta la serie. Repasamos algunos de ellos.

El esperado regreso de The Last of Us ha llegado finalmente a Max con un primer episodio de la segunda temporada que deleita a los seguidores de la franquicia con múltiples referencias al videojuego original. Durante sus 58 minutos de duración, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann han sembrado una serie de guiños que establecen conexiones directas con el aclamado videojuego.

La habitación de Ellie emerge como un museo de referencias para los fanáticos atentos. Su diario repleto de garabatos, la emblemática navaja heredada de su madre a través de Marlene y el icónico tatuaje que camufla su mordedura son solo algunos de los elementos trasladados con fidelidad desde el videojuego a la pantalla. El póster de «Savage Starlight», la serie de cómics que apasiona al personaje, aparece como un detalle sutil pero significativo. La guitarra, símbolo central en la relación entre Joel y Ellie, recibe un tratamiento visual especialmente cuidado, resaltando su importancia narrativa.

Mirá el tráiler de The Last of Us:

Los creadores han dedicado especial atención a Shimmer, la yegua que revolucionó la jugabilidad en la segunda entrega del videojuego. El equino aparece fielmente representado con su característico tono pardo y la distintiva línea blanca en su cabeza, permitiendo a los espectadores reconocer instantáneamente al animal que facilitó la exploración de áreas abiertas en el juego. La serie también mantiene explícitamente el género del animal, respetando su condición de yegua tal como aparecía en la producción original de Naughty Dog.

Una de las referencias más celebradas es la aparición del compositor Gustavo Santaolalla interpretándose a sí mismo durante la fiesta de fin de año en Jackson. Responsable de los icónicos acordes de banjo que definen la identidad sonora de la franquicia, Santaolalla recibe un tratamiento especial al ser incorporado dentro del edificio, a diferencia del juego donde aparecía en el exterior. Este detalle representa un cálido homenaje al artista cuya música se ha convertido en parte fundamental de la experiencia narrativa de The Last of Us.

El supermercado abandonado alberga quizás el guiño más ingenioso del episodio con la inclusión del cartel de «Empleado del mes». Esta referencia conecta directamente con uno de los primeros rompecabezas del juego, donde los jugadores debían descifrar un código basado en la fecha establecida en dicho marco para abrir una caja fuerte. Adicionalmente, los temibles «acechadores» hacen su debut televisivo, preservando fielmente su comportamiento y posición en la evolución de los infectados, entre corredores y chasqueadores, tal como fueron introducidos en la segunda parte del videojuego.

La cultura pop ficticia dentro del universo de The Last of Us también encuentra su espacio con las menciones a Curtis y Viper, la saga de películas ochenteras que Joel disfrutaba y que fue previamente referenciada en la primera temporada. Estos guiños textuales aparecen en conversaciones entre Dina y Ellie, y posteriormente con Jesse, contribuyendo a la consistencia del mundo narrativo. La atención al detalle se extiende incluso a elementos aparentemente menores que enriquecen la inmersión para los conocedores de la historia original.

El momento culminante en cuanto a fidelidad llega con la recreación casi plano por plano de la emblemática escena del baile, acompañada por «Little Sadie» de Crooked Still. Esta secuencia, que en su momento precedió a la revelación del gameplay de la segunda parte durante el E3 2018, captura la esencia de uno de los momentos más emotivos del juego. Los diálogos y acciones de los personajes se mantienen prácticamente idénticos, con la notable excepción de la respuesta de Joel ante comentarios homófobos, donde Pedro Pascal intensifica la reacción del personaje. Esta escena representa la perfecta simbiosis entre la obra original y su adaptación, demostrando el compromiso de los creadores con el material fuente.

Los nuevos episodios de The Last of Us se estrenarán los días domingo por HBO y Max.