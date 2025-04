El nuevo elenco de la serie de Harry Potter ya es oficial: estos son los actores confirmados

HBO da el primer golpe sobre la mesa con los fichajes oficiales para su esperadísima serie de Harry Potter.

¡La magia empieza a tomar forma! HBO acaba de confirmar a los primeros actores que darán vida a algunos de los personajes más icónicos del universo de Harry Potter en su nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Aunque todavía no sabemos quiénes serán los nuevos Harry, Ron y Hermione, ya podemos irnos haciendo una idea del tono y el estilo que tendrá esta ambiciosa producción.

Tal como se venía rumoreando desde hace algún tiempo, la señal confirmó de forma oficial a algunos de los personajes que veremos en la nueva producción. El actor John Lithgow ha sido elegido como el nuevo Albus Dumbledore. A su lado, Janet McTeer (Ozark y Jessica Jones) asumirá el rol de Minerva McGonagall, una de las figuras más respetadas del colegio de magia y hechicería.

Pero eso no es todo: Paapa Essiedu, aclamado por su papel en I May Destroy You, se pondrá en la piel de Severus Snape, algo que ya ha generado controversia debido a que en los libros el personaje tiene una descripción física que no se asemeja en nada con la del actor. En el papel del entrañable y gigantesco Rubeus Hagrid, tendremos al siempre carismático Nick Frost, conocido por sus colaboraciones con Simon Pegg en películas como Shaun of the Dead.

Además, se han sumado al elenco Luke Thallon, quien interpretará al misterioso Profesor Quirrell, y Paul Whitehouse, que encarnará al infame conserje Argus Filch, un personaje tan detestable como memorable.

HBO apuesta a lo grande por la nueva serie de Harry Potter

Esta primera tanda de anuncios no es menor. Si bien los fans están a la espera de saber quiénes darán vida al trío protagonista, el hecho de que HBO haya apostado por actores con tanto bagaje en la televisión y el cine británico ya nos da pistas de que esta adaptación irá en serio.

Según los responsables de la serie, Francesca Gardiner (showrunner) y Mark Mylod (director de varios episodios), la idea es ofrecer una versión “fiel” a los libros originales. Es decir, cada temporada se centrará en uno de los siete libros, lo que permitirá explorar con más profundidad detalles que las películas no llegaron a cubrir. Y si HBO cumple su promesa, podemos esperar una inmersión completa en cada rincón del mundo mágico.

El proyecto, que aún no tiene una fecha exacta de estreno, comenzará su rodaje a mediados de este año. Para los papeles de Harry, Ron y Hermione, se realizó una convocatoria abierta que recibió más de 30 mil postulaciones. Así que cuando finalmente se anuncie ese trío protagonista, seguro que habrá mucho de qué hablar.

La serie está respaldada por pesos pesados de la industria: además de Gardiner y Mylod, también están involucrados David Heyman (productor de las películas originales), la propia J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, todos bajo la producción conjunta de HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

¿La gran pregunta? ¿Logrará esta nueva versión enamorar tanto a los fans veteranos como a las nuevas generaciones? Por ahora, la apuesta parece fuerte: un elenco sólido, una producción ambiciosa y la promesa de adentrarse como nunca en la historia de Harry Potter.