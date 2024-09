Starliner no pudo completar la misión de traer astronautas y quedaron varados en estación espacial

La nave espacial Starliner, de Boeing completó su viaje de regreso a la Tierra, pero sin los astronautas que tenía que traer, por lo que los mismos quedaron varados en la Estación Espacial Internacional (EEI).

BUENOS AIRES (NA).- La nave vacía viajó en modo autónomo después de desacoplarse del laboratorio en órbita. La cápsula, que sufrió problemas técnicos después de su lanzamiento con los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams a bordo, por lo que se consideró riesgosa la operación transportarlos de vuelta.

En cambio, Wilmore y Williams regresarán en la nave Crew Dragon de SpaceX, pero no hasta febrero, con lo que se extenderá su estadía de ocho días en la EEI a ocho meses.

Tras el regreso de Starliner, un portavoz de la NASA dijo que estaba satisfecho con el aterrizaje exitoso de la nave, pero que deseaba que todo hubiera salido como se había planeado originalmente.

El viaje de regreso duró seis horas, indicó el sitio de BBC.

Después de que reingresara a la atmósfera terrestre, se utilizaron paracaídas para desacelerar su descenso en el puerto espacial White Sands en Nuevo México.

La hora oficial del aterrizaje fue: 12:01 am ET del sábado (05:01 GMT).

La NASA dijo anteriormente que los astronautas estaban de buen ánimo y en contacto regular con sus familias.

Steve Stich, gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo que ambos astronautas eran apasionados por sus trabajos.

“Ahora entienden la importancia de seguir adelante y recuperar el vehículo de manera segura”.

Este fue el primer vuelo de prueba de la nave espacial Starliner de Boeing con astronautas a bordo.

Pero estuvo plagada de problemas poco después de despegar desde Cabo Cañaveral en Florida el 5 de junio. La cápsula experimentó fugas de helio, lo que empujó el combustible hacia el sistema de propulsión, y varios de sus motores dejaron de funcionaron correctamente.

Los ingenieros de Boeing y la NASA pasaron meses tratando de comprender estos problemas técnicos, pero a fines de agosto la agencia espacial estadounidense decidió que Starliner no era lo suficientemente segura como para traer a los astronautas de vuelta.

“Desde una perspectiva humana, todos nos sentimos felices por el aterrizaje exitoso, pero hay una parte de nosotros -todos nosotros- que desearía que hubiera sido como lo habíamos planeado”, expresó Steve Stich en una conferencia de prensa posterior al aterrizaje.