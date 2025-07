Real Madrid y Centro Galicia, campeones del Apertura

Uno por demolición, el otro remontando antes del final del primer tiempo. Así fue como ganaron sus partidos –respectivamente- las mujeres de Real Madrid y los varones de Centro Galicia, que se alzaron con el título del Campeonato Apertura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Las locales (1° en la etapa clasificatoria) vencieron por 30-21 a las capitalinas de HAF (2°) (PT: 19-6), mientras que los visitantes (3°) doblegaron a San Martín (4°), por 38-35 (PT: 19-18), en un emotivo final.

La jornada decisiva tuvo lugar el domingo 29 de junio, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, ante aproximadamente 230 espectadores. CENTRO GALICIA. El recuerdo de Juan Pablo López Salgado, a dos meses de su fallecimiento.

La actividad de esta disciplina proseguirá del viernes 11 al domingo 13, en el mismo recinto, cuando el Club San Martín lleve adelante el 2° Torneo Patagónico, en el marco de su 88vo. Aniversario.

Las mujeres

Las dirigidas por Facundo Balza marcaron el paso desde el propio inicio de las acciones, consiguiendo un parcial de 5-0 en igual cantidad de minutos, brecha que se extendería por tres tantos más, cuando promediaba la etapa. Sobre los 16’ Evelin Moreira abrió la cuenta para las suyas, que no pudieron recuperarse a lo largo del encuentro.

Del otro lado, Estefanía Torres sumaba méritos para acaparar los trofeos a la hora de la premiación. Nueve de sus once goles (sobre 23 remates) los anotó en esa media hora, mayoritariamente asistida por Dévora Altamirano. ATAJADA. De Luciana Maquiavelo ante González, en el PT.

Tras el 19-6 de ese PT, la segunda mitad resultó más pareja, destacándose en el campeón la otra lateral, Luciana Corregidor (6 tantos en total). Tras una desventaja de 17 goles (10-27, a los 16’), las ushuaienses se recuperarían en los últimos 5’, con un parcial de 7-0, encabezando el goleo Victoria Sanow (7) y González (6).

Los varones

San Martín también tuvo un arranque avasallante (7-2 a los 14’), con un Matías Lupani que tapó 12 tiros en el período inicial. Pero entre el mencionado Jofré y el central Mateo Torales (7 asistencias) fueron acortando la distancia, hasta igualar en doce con un tiro de Pérez, y pasar al frente (13-12) con un penal de Nicolás Velázquez, a los 22’.

El Decano se mantuvo a 1/2 goles con una gran tarea de Juan Soria (10 conversiones).

Ante un gran acompañamiento desde las tribunas para ambos conjuntos, los entrenados por Marcos Sarasola se alejaron a los 10’ del ST (29-26), después de que fuera descalificado Braian Ojeda. No obstante, los riograndenses los alcanzaron en 29, sobre los 17’, pese a incurrir en muchas pérdidas. DESCUENTO. Sebastián Cossio vence a Santiago Cantero.

Mientras se lucían los cuatro arqueros, San Martín igualó en 32 y en 35 (esta vez, a falta de 2:10). Pero los dueños de casa, con dos jugadores más que su rival, volvieron a perder el balón un par de veces, en forma insólita, y propiciaron los contragolpes del rival, que anotó sin oposición.

Los premios

Estefanía Torres fue la goleadora y mejor jugadora del certamen, además de la figura del encuentro decisivo. En masculino, todo se lo llevó el campeón, a través de sus arqueros (Erick Contreras, Santiago Canteros y Agustín Fernández), Facundo Pérez (máximo anotador y mejor jugador) y Lautaro Jofré (figura de la final, con sus 11 goles). DEFINICION. Estefanía Torres fue la goleadora y mejor jugadora, y también la figura de la final.

REAL MADRID (RG/1°) 30 * 21 HAF (USHUAIA/2°)

N°/Jugadora G A D As. N°/Jugadora G A D As.

96.Luciana Maquiavelo -6 -6 -9 0 19.C.Pérez -15 -8 -4 0

8.Mariela Bertellotti 1 2 1 0 14.Victoria Sanow 7 1 0 1

11.Estefanía Torres 11 7 5 2 2.Micaela Barreto 4 2 7 3

21.Camila Medina 3 3 0 3 3.Micaela Torres 0 0 1 0

14.Camila Ampuero 3 0 0 1 10.Agustina Sigel 2 1 1 0

10.Luciana Corregidor 6 2 0 3 6.A.González 6 3 1 0

3.Estefanía Medina 0 1 1 0 5.Eveelin Moreira 1 1 3 3

1.Leila Lombardi -15 -7 -7 0 77.Roxana Zelaya -15 -12 -8 2

5.Dévora Altamirano 3 1 0 7 13.Elizabet Zelaya 0 2 1 2

19.Valeria Alvarez 2 0 2 0 4.S.Mercau 1 0 0 0

17.Mariana Bertellotti 1 1 0 0 8.Ornela Torino 0 1 1 1

6.Maia Caliva 0 2 0 1 12.Gabriela Brun 0 2 1 0

18.Yésica Codina 0 0 1 0

23.Morena Villalba 0 1 2 0

E: Facundo Balza 30 20 12 17 E: Adrián Vera 21 13 16 12

También jugaron: 9.Zhoe Balza, 22.Ludmila Martínez (RM); 9.Olga Troncoso (HAF). No ingresaron: 15.M.Leiva, 11.Valdes (HAF). Progresión (c/5’): PT: 4-0/6-0/7-0/9-3/13-5/19-6. ST: 21-9/23-9/25-10/28-12/30-14/30-21. % ataque (goles/remates): RM 47 % (30/62), HAF 42 % (21/50). % arqueras (atajadas/tiros al arco): RM 35 % (13/34): Maquiavelo 50 % (6/12), Lombardi 32 % (7/22); HAF 40 % (20/50): C.Pérez 35 % (8/23), R.Zelaya 44 % (12/27). Penales: RM 3 (1 gol: C.Medina; 2 atajados por R.Zelaya a C.Medina y Mariana Bertellotti), HAF 4 (2 goles: Moreira, González; 2 desviados por Barreto). Pérdidas/Recuperos: RM 21/10, HAF 32/6. Exclusiones: RM 4 (C.Medina, Ampuero, Corregidor, Villalba), HAF 5 (González 2; Barreto, E.Zelaya, Torino). Amonestadas: no hubo. Descalificadas: RM 1 (ST 28:55 Mariana Bertellotti/roja+azul), HAF 0. Arbitros: Joaquín Obispo/Nicolás Salinas. Motivo: Campeonato Apertura ComHandTdF 2025 (final femenina 1). Gimnasio: municipal Margen Sur (29/06). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras.

SAN MARTIN (RG/4°) 35 * 38 CENTRO GALICIA (USHUAIA/3°)

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

16.Matías Lupani -25 -12 -15 0 21.Erick Contreras -18 -6 -5 0

17.Cristian Pérez 4 1 0 0 9.Ezequiel Muñoz 3 2 0 3

11.Adriel Villalba 2 0 1 2 4.Enzo Molina 6 4 0 0

73.Braian Ojeda 3 0 2 1 11.Mateo Torales 5 2 0 7

79.E.García 1 1 0 1 7.Nicolás Velázquez 5 1 1 0

10.Juan Soria 10 2 0 2 14.Facundo Pérez 3 2 7 5

22.Pablo Triviño 0 0 0 0 16.Lautaro Jofré 11 4 2 1

82.Juan M.Barría -13 -5 -2 0 1.Santiago Canteros -17 -3 -0 0

83.Ariel Herrera 4 2 0 1 2.Gonzalo Roa 2 1 0 0

5.José Dumo 1 0 1 3 10.Benjamín Frías 2 0 0 2

77.Sebastián Cossio 5 1 0 1 22.Joshué Soler 1 1 1 0

9.N.Serrano 0 1 0 0 17.S.Peterson 0 0 0 0

70.Fernández 4 0 0 3

8.Matías Montaña 0 0 1 1

4.E.Mansilla 1 1 0 1

E: Nicolás Salinas 35 9 5 19 E: Marcos Sarasola 38 17 11 19

Progresión (c/5’): PT: 3-1/7-3/8-6/11-9/14-15/18-19. ST: 21-21/23-25/27-28/30-32/33-35/35-38. % ataque (goles/remates): SM 71 % (35/49), Galicia 57 % (38/66). % arqueros (atajadas/tiros al arco): SM 31 % (17/55): Lupani 32 % (12/37), Barría 28 % (5/18); Galicia 20 % (9/44): Contreras 25 % (6/24), Cantero 15 % (3/20). Penales: SM 2 (2 goles de Soria), Galicia 3 (2 goles: Velázquez, Molina; 1 desviado por Velázquez). Pérdidas/Recuperos: SM 33/6, Galicia 18/13. Exclusiones: SM 4 (Soria, Herrera, Cossio, Fernández), Galicia 5 (Molina 2; Torales, Roa, Frías). Amonestados: SM 0,Galicia 2 (Molina, Roa). Descalificados: SM 1 (ST 4:08 Ojeda), Galicia 0. Arbitros: Johanna Luna/Marco Brunetti. Motivo: CampeonatoApertura ComHandTdF 2025 (final masculina). Gimnasio: municipal Margen Sur (29/06). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

Progresión (c/5’): PT: 3-4/7-6/10-10/13-14/14-17/17-18. ST: 20-20/22-24/28-30/31-34/34-39/38-44. Penales: RM 2 (2 goles: Muñoz, Berger), CG 3 (2 goles: Jofré; 1 desviado por E.Muñoz). Exclusiones: RM 6 (Aparicio 3; Torres 2; L.Muñoz), CG 2 (Molina, Peterson). Amonestados: RM 0, CG 1 (Molina). Descalificados: RM 1 (ST 16:04 Aparicio), CG 1 (ST 1:24 Molina). Arbitros: Nicolás Salinas/Marco Brunetti. Motivo: Campeonato Apertura ComHandTdF 2025 (semifinal masculina 2). Gimnasio: municipal B° Malvinas Argentinas (14/06). Nota: en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.