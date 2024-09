Harris y Trump se preparan para el primer debate entre ambos en medio de la carrera presidencial

BUENOS AIRES (NA).- La vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump se verán las caras el próximo martes a las 22 en lo que será el primer debate televisado entre ambos, de cara a las elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre próximo.

El debate, que se desarrollará en el National Constitution Center, ubicado en Filadelfia, Pensilvania, genera expectativa mundial porque podría dejar mejor parado a un candidato por sobre otros, cuando las encuestas no muestran grandes diferencias porcentuales y vaticinan un final abierto.

Los debates suelen tener fuertes injerencias en el destino de los candidatos. Sin ir más lejos, el actual presidente estadounidense Joe Biden abandonó la carrera por la reelección que ya había iniciado después de un desempeño vacilante en junio, cuando se enfrentó a Trump.

Los moderadores del debate serán David Muir, presentador y editor en jefe de World News Tonight, y Linsey Davis, presentadora de Prime de ABC News Live; ambos tendrán el enorme desafío de que asegurar que los tiempos de exposición se respeten.

De acuerdo con el comunicado oficial de la cadena de noticias, la contienda durará 90 minutos y estará dividida en segmentos en los que se tratarán diferentes temas de interés nacional. Cada candidato tendrá dos minutos para responder a las preguntas planteadas, seguidos de dos minutos para refutaciones y un minuto adicional para aclaraciones o respuestas adicionales.

Muir y Davis serán los únicos que harán preguntas a los candidatos. No se permitirán declaraciones iniciales; las declaraciones finales durarán dos minutos por candidato. Y los candidatos permanecerán detrás de podios durante todo el debate.

Además, no se permiten accesorios ni notas prescritas en el escenario.

En América Latina se podrá ver en vivo y con traducción en simultáneo a través de DNEWS. La transmisión será desde las 22:00 (hora de Argentina, Chile y Uruguay) y 20:00 (hora de Colombia, Ecuador y Perú), y se podrá acceder a través de los canales 700 y 1700 HD del servicio de TV satelital DIRECTV y de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.

Será el primer enfrentamiento cara a cara entre ambos aspirantes a la Casa Blanca luego de que Harris asumiera la candidatura demócrata en reemplazo de Biden. Por su parte, Trump llega en medio de un tenso clima político que incluyó un intento de asesinato mientras realizaba un acto de campaña en Pensilvania y tratará de acceder a un segundo período al frente del gobierno estadounidense (2017 y 2021).

Los próximos debates entre Harris y Trump serán el 1 y 9 de octubre. Por su parte, el debate de vicepresidentes se hará el 25 de septiembre desde Easton (Pensilvania). Todos los eventos serán televisados.

Los resultados de las votaciones del 5 de noviembre serán certificados por el Congreso el 6 de enero de 2025 y el 20 de enero el presidente electo asumirá el poder.