Sarah Michelle Gellar opina sobre la posibilidad de un revival de Buffy, la Cazavampiros

Sarah Michelle Gellar se oponía a un revival pero ahora la experiencia le ha hecho repensar sus opiniones.

En estos tiempos la nostalgia gobierna la industria del entretenimiento y los revivals se han convertido en una constante. Ya no sorprende ver cómo los grandes éxitos del pasado encuentran nuevas formas de regresar, pero, aún así, los fans no pierden la esperanza de que su serie o película favorita vuelva a la vida. En este panorama, una de las heroínas más queridas de la televisión, Buffy Summers, es una de las más esperadas y aunque antes parecía muy difícil, su regreso ahora emite una pequeña luz gracias a un inesperado cambio de opinión de Sarah Michelle Gellar, quien por años se mantuvo firme en su negativa.

Por mucho tiempo, Gellar dejó claro que no veía sentido en desempolvar el Buffyverso de Buffy, la cazavampiros. Según ella, la historia estaba completa, cerrada con broche de oro en 2003, y forzarla fuera de su contexto original sería un error. Sin embargo, la actriz ha cambiado de idea y su declaración más reciente lo dice todo: “Definitivamente te hace pensar: ‘Bueno, tal vez’. Podría ser cualquier cosa. Es un universo. Y te hace darte cuenta de que en este mundo necesitamos a esos héroes, creo, más que nunca”.

El cambio no llegó de la nada. Gellar participa de la precuela de Dexter: Pecado Original y confesó que esta experiencia, junto a otros revivals como And Just Like That…, le han mostrado que existe una forma creativa y respetuosa de continuar historias icónicas. En lugar de un regreso directo, Gellar confesó que piensa un proyecto que explore nuevas perspectivas del Buffyverso, un lugar que, según ella, aún tiene mucho por ofrecer.

Más allá de ser una serie de culto, Buffy, la cazavampiros es una historia altamente relevante de la televisión. Su enfoque sobre el empoderamiento femenino, envuelto en una mezcla única de géneros, la convirtió en un fenómeno que sigue siendo objeto de análisis. Aunque sus intentos de expansión, como un reboot protagonizado por una cazadora afroamericana, no llegaron a concretarse, el interés por su universo permanece vivo en los corazones de los fans.

A pesar de que durante años se resistió a la idea de un revival, Gellar ahora ve posibilidades. “Me encanta la forma en que quedó el programa: ‘Cada chica que tiene el poder puede tener el poder’. Está perfectamente preparado para que otra persona tenga el poder”, declaró,.

El regreso de Buffy ya no parece un sueño imposible. Aunque todavía no hay proyectos confirmados, la nueva postura de Gellar podría ser el impulso necesario para revivir una historia que marcó a toda una generación.