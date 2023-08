San Isidro, dueño absoluto de la fase Patagónica Sur

En la noche del sábado el primer elenco de San Isidro de esta ciudad derrotó a Opción Joven de Río Gallegos por 4 a 1 y, de esta manera, se adueñó de la fase Patagónica Sur de la Copa Argentina de Futsal AFA y clasificó a la fase Final a disputarse en Salta capital con los mejores diez elencos del país, los dos restantes serán clubes locales.

RIO GRANDE.- Hasta el momento y confirmado por Luis Valdovino -uno de los principales referentes y colaborador estrecho en Salta- las finales se jugarán del 26 al 29 de octubre y de ahora en más comienza otro trabajo importante para el conjunto fueguino.

La previa entre el ganador de la provincia de Tierra del Fuego y el vencedor de Santa Cruz era cotejo cerrado, la historia marcaba que ambos se habían enfrentado el mes pasado en Río Gallegos y que cada uno se había quedado con un juego cada uno, amén que fue el Tachero quien se quedó con el choque clave, la semifinal que le dio el pase a la fase final de la Liga Nacional de Futsal Argentina, por lo que el choque en el Muriel era de pronóstico reservado.

Y más allá que las expectativas eran grandes, el gimnasio de Chacra IV no estuvo colmado, sí con una buena cantidad de gente pero no completo y tampoco existió desde afuera una presión para sentir incómodo al rival, como que todos fueron a disfrutar del juego más allá de la simpatía por el Aurinegro.

Los primeros pasajes fueron parejos y de respeto mutuo, nadie quiso salir de su libreto por temor a equivocarse y pagarlo caro en su propio arco, y fue así que los dos cuidaron mucho la pelota, no hubo tanta presión de movida como se esperaba, el local no salió alocado a comerse al rival, lo hizo por momentos por otros no, aunque fue el que más alto propuso la marca; mientras que la visita espero detrás de la línea de mitad de campo y le salió bien en principio porque si bien San Isidro tuvo un poco más la pelota careció de profundidad para inquietar al arquero Alvarado.

Pero a partir del minuto cinco el ritmo fue otro y los dos comenzaron a exigir un poco más las defensas y si bien no hubo tantas llegadas claras los arqueros intervinieron en dos oportunidades para ahogar el grito de gol y fue el Tachero quien salió a presionar mucho más arriba y no dejó jugar cómoda a la visita quien a los 13:25 perdió una pelota en salida producto de la asfixia mencionada que le permitió a Rodrigo Ojeda anticipar un pase del último hombre y tras encarar al cierre a la derecha para el ingreso en soledad de Nico Ruiz quien con tranquilidad tocó la pelota al gol para desatar la locura riograndense.

Pero la alegría no duró demasiado, a los 14:16, menos de un minuto de la conquista del Aurinegro, llegó la igualdad de la Crema y fue a la salida de un tiro de esquina simple que buscaron a Pablo Sevilla y el gigante le pegó directo al arco y no hubo una buena respuesta por parte de la Chancha Hernández que vio cómo se le escabulló la pelota por entre una de sus manos cuando el remate no pareció para nada complicado para un arquero como él.

Lo cierto que el juego se igualó a poco del cierre y allí pasó algunos sobresaltos el elenco local pero esta vez fueron bien contenidos por su arquero.

El juego si bien fue rápido, la pelota pocas veces se fue fuera del terreno, lo que no hubo en esta primera mitad fueron infracciones, a lo largo de 19 minutos los árbitros ushuaiense no cobraron ni siquiera una falta, dejaron jugar un poco de más, como debe ser en una final, y los dos elencos entendieron el mensaje y recién a 58 segundos del cierre el conjunto de Opción Joven cometió una falta por intermedio de Lucas Aranda quien con sus abrazos impidió el adelantamiento de un rival.

Y tras el descanso largo el complemento fue otra cosa; San Isidro pegó de movida y le cambió definitivamente el ritmo al partido. No se había jugado el primer minuto de esta segunda etapa que tras una excelente doble pared entre Ruiz y Lucas Vera terminó con éste último empujando la pelota a la red tras haber quedado solo ante el arco.

La visita quiso reaccionar de inmediato pero el Tachero no lo dejó, la presión fue más asfixiante aún, ahora un poco más baja que en la primera etapa, pero no permitía que los santacruceños pudiesen llegar con peligro y en un juego muy disputado en una franja de 20 metros y lejos de las áreas, el negocio fue todo para los locales quienes sufrieron realmente al adversario en el minuto 9 cuando Nicolás Ruiz llegó abajo del arco para trabajar a un rival que tenía todo para igualar; la salvada fue milagrosa.

Al ver que pasaban los minutos y a Opción Joven le costaba llegar al arco defendido por Hernández, quien esta vez atajó todo el juego y no sólo la segunda etapa como sucedió a lo largo de toda esta temporada, Rafi Romero comenzó a utilizar al arquero en el otro lado del campo y por momentos creó situaciones pero la seguridad de Hernández ya era otra.

Con los riogalleguenses un poco más adelantados en pos de la igualdad, le permitió algunas contras a San Isidro, y en la primera que fue fino salió del fondo Willy Villarroel de izquierda al centro y cuando lo cerró el último hombre logró meter una asistencia perfecta a la izquierda para Peña quien de primera y de derecha cruzó un remate rasante para colocar el 3-1 a los 13:37 que le dio aún más tranquilidad a los anfitriones.

A Opción Joven no le quedó otra que jugar los seis minutos finales con el 5 contra 4, aunque ahora con arquero jugador, y a los 15 minutos obligó a una triple aparición de Nahuel Hernández quien sacó pelotas imposibles cuando parecía que el descuento era un hecho.

Ya estaba escrito que no había forma de marcarle un gol al guardameta Santo, el hombre de la Preselección de Río Grande estaba agrandado y esa demostración de imbatibilidad se la transmitió a sus compañeros quienes se dedicaron a marcar y aprovechar sus oportunidades de contra, como el golazo que marcó Gonzalo González a los 15:12.

Opción Joven se adelantó mucho, no pudo meter una pelota cruzada con precisión, cortó el mencionado ala y desde su campo con una derecha certera que se metió por el centro de un arco sin oposición desató la locura final de los dueños de casa.

Los visitantes murieron de pie, jugándosela hasta el pitazo final pero sin lograr vencer a Nahuel Hernández que terminó siendo una de las figuras de la noche y redimiéndose del error en el gol de la igualdad del rival.

San Isidro 4 – 1 Opción Joven

San Isidro (Río Grande): 1. Nahuel Hernández; 2. Rodrigo Exequiel Ojeda, 10. Gabriel Agustín Sánchez, 5. Lucas Antonio Vera y 3. Nicolás Ruiz. Fi. 7. Alejandro Peña, 11. Gastón Cornejo, 13. Gonzalo González, 16. Víctor Sebastián Villarroel, 15. Aaron Agustín Camino. No ingresaron: 12. Mauro Triviño, 4. Franco Ríos, 6. Angel Bogao, 9. Nicolás Gallo, 14. Maximiliano Ferreyra. DT: Sergio Sáenz.

Opción Joven (Río Gallegos): 12. Ezequiel Matías Alvarado; 8. Néstor Iván Jones, 7. David Cárdenas, 4. Cristian Suárez y 11. Leonel Alcázar. Fi. 10. Juan Carlos León, 19. Pablo Sevilla, 5. Franco Villegas, 15. Esteban Arias, 9. Axel Retamar, 17. Lucas Aranda, 2. Enzo David López, 13. Mauro Villarroel. DT: Rafael Romero.

Arbitros: Damián Di Lernia y Pablo Ruiz, ambos de Ushuaia.

Goles PT: 13:23 Nicolás Ruiz (San Isidro) y 14:16 Pablo Sevilla (Opción Joven).

Goles ST: 47″ Lucas Vera, 13:37 Alejandro Peña y 15:12 Gonzalo González, todos para San Isidro.

Gimnasio: Jorge Muriel de Chacra IV.

Incidencias: No se registraron.