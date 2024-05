El sábado se inaugura el “Hugo Lumbreras”

La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de la inauguración del nuevo campo de juego del estadio municipal “Hugo Lumbreras”, el próximo sábado 11 de mayo a las 14 horas, donde habrá fútbol en canchas reducidas para niños, y además partidos entre veteranos y de primera división local.

USHUAIA.- El financiamiento se realizó a través del Programa Argentina Hace (del Ex Ministerio Nacional de Obras Públicas) y con recursos propios del municipio por un monto de 300 millones de pesos, dotando a la cancha de medidas reglamentarias de la Asociación del Fútbol Argentino, con nuevos drenajes y nueva carpeta de césped sintético, además de la puesta en valor del espacio deportivo que es utilizado por los y las deportistas de la ciudad, ahora con la posibilidad de generar competencias de nivel nacional.

El Instituto Municipal de Deportes anticipó que, en la inauguración, se prevé una serie de partidos entre la Escuela Municipal vs Club Lasserre (femenino), Ushuaia vs Tolhuin (veteranos), y en primera división, la final para definir el campeón anual entre Club Lasserre vs Club Mercantil.

Detrás de los arcos se realizó la reparación y adecuación del tejido para pelotas en tubo estructural de cuatro pulgadas de diámetro y tres milímetros de espesor, con columnas de siete metros de altura, se colocó tejido de alambre romboidal de dos pulgadas tensado.

Además, se hicieron trabajos de nuevos drenajes por debajo del campo de juego, se colocó césped sintético, calidad profesional, 44 milímetros; color verde y demarcación en blanco; instalación sobre arena de sílice, colocación posterior de caucho molido, apto para uso de futbol 5, 7 y 11 con homologación FIFA.