Arrancó el segundo paro general contra el Gobierno de Milei

Con amplia adhesión, la central obrera lleva a cabo la segunda huelga contra la gestión libertaria, en rechazo a las medidas económicas. Todos los rubros que paran este jueves.

BUENOS AIRES.- La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza un paro nacional este jueves 9 de mayo. Se espera que esta vez, la medida tenga un mayor impacto con la adhesión de todas las actividades económicas. Esto afectará el funcionamiento de los principales servicios de transporte, salud, educación y comercio.

Se trata de la segunda medida de fuerza que realiza la CGT contra el gobierno de Javier Milei en rechazo a la Ley Bases y la reforma laboral.

La enorme mayoría de los sindicatos pararán este jueves, ya que la medida de fuerza fue convocada por las tres centrales, por lo que se sentirá fuerte durante la jornada en casi todas las actividades, sin transporte ni atención en dependencias públicas y sólo se espera algo de actividad en algunos locales comerciales.

Paro del jueves 9 de mayo: los servicios que no funcionarán

Colectivos: las líneas de colectivos nucleadas a la UTA (Unión Tranviarios Automotor) no funcionarán por desde las 0 del jueves hasta las 24. Las nucleadas a DOTA no adhieren al paro.

Trenes: no habrá servicio desde las 0 del jueves hasta las 24. Los principales sindicatos (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, señaleros) se suman al paro.

Subte: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) adhiere al paro. Emova, empresa que gestiona el servicio de subterráneos, sostuvo que evitará cualquier complicación a los usuarios.

Taxis: el Sindicato de Peones de Taxis adhiere al paro.

Vuelos: Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de todos sus vuelos. Flybondi informó que operará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Bancos: el gremio que reúne a los empleados bancarios (la Asociación Bancaria) se suma al paro. Por tal motivo, no habrá atención en ninguna entidad financiera.

Supermercados: grandes cadenas de supermercados y centros comerciales tampoco trabajen durante la jornada del jueves por la adhesión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Estaciones de servicio: en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no habrá atención.

Administración pública: podría verse afectado si adhieren los gremios UPCN y ATE.

Escuelas y universidades: no habrá clases en entidades públicas ni privadas debido a la falta de transporte. Algunas escuelas informaron que sí abrirán sus puertas, aunque con horario y cantidad de docentes reducido.

Recolección de residuos: no habrá servicio desde las 0 del jueves hasta las 24. En caso de que el servicio sea municipal, podría haber excepciones.

Correo postal: no habrá reparto de correo postal de las empresas privadas ni de la estatal Correo Argentino.

Puertos: quedarán interrumpidas las actividades en los puertos ante la adhesión de los 19 gremios del sector.

Transporte de cargas: no habrá reparto de mercadería, diarios, revistas, caudales ni suministro de combustible. Todos estos servicios están nucleados al gremio de los camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano.

Cines, teatros y clubes: el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público adherirá al paro convocado por la CGT. La Feria del Libro abrirá con un horario más acotado: cerrará a las 20 en lugar de a las 22. Las entidades deportivas en las que el personal está nucleado en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles podrían no funcionar.

Paro nacional del 9 de mayo: qué servicios y comercios sí funcionan

Farmacias Personal de salud Comercios Gastronomía

El Gobierno descontará el día a trabajadores estatales que adhieran al paro general de la CGT

El Gobierno descontará el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo. Así lo confirmó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en la previa a la medida de fuerza que afectará a varias actividades y servicios en todo el país.

“A los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día (la jornada laboral). Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, advirtió Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Fuente: Minuto Uno