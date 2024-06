Rodríguez, Fraca y Hugo Hernández, en el San Martín

Con una buena participación de jugadores se disputó anteayer un nuevo torneo de la Asociación de Tenis de Mesa Fueguina. La cita se realizó en el Polideportivo Eduardo Rogolini, del Club San Martín, entre las 9:00 y las 17:00, con la concurrencia de tenismesistas locales y de Ushuaia.

RIO GRANDE.- Se jugó en Individuales (Primera, Segunda y Tercera categoría) y en Dobles (Todo competidor). Asimismo, hubo actividad en el marco de los Juegos Fueguinos, para Personas Mayores (desde 60 años), Sub 17, Sub 15, Sub 11 y PCD (Personas con Discapacidad). PROMESAS. Diego Soria y Sebastián Gómez superaron a Enzo Paredes y Lucía Campano. DOBLES. Martín Velázquez (al saque) y Martín Velázquez, contra Mariano Rodríguez y Daniel Fernández. FINAL. Américo Peña devuelve ante Mariano Rodríguez.

En los cuadros adjuntos aparecen los resultados preliminares en las categorías individuales, junto a las posiciones en cada zona. Y los resultados de la ronda final. Más las etapas del certamen de dobles, a simple eliminación.

Por razones horarias, no se jugaron las finales en Primera categoría y de Dobles (todo competidor).

Los ganadores

En Segunda triunfó el ushuaiense Mariano Rodríguez, quien en la final venció a Américo Peña, por 3-1, con parciales de 11-8/10-12/11-3/11-2. El campeón (que por la Zona B había caído frente a Carlos Soto) dejó en el camino en cuartos de final a Lautaro Hernández; y en semifinales, a Mauricio Marroquín. CAMPEON. Ariel Fraca triunfo en Tercera categoría.

A su vez, en Tercera se impuso Ariel Fraca: en el encuentro decisivo se tomó revancha de Fernando Silvestri (su vencedor en la Zona B), superándolo por 3-0 (11-9/11-4/11-5). En las rondas previas había eliminado a Nélida Cabezas y Alan Díaz.

Mientras que entre las Personas Mayores, Hugo Hernández finalizó al frente de las posiciones, invicto en cuatro presentaciones, delante de José Menéndez (3-1), Carlos Soto (2-2), Jorge Barría (1-3) y Oscar Aap (0-4).

En Primera, tanto Martín Velázquez como Sebastián Soto arribaron sin derrotas a la final: en semifinales, aquel doblegó a Martín Kim (su escolta en la Zona A), al tiempo que su futuro oponente dejaba en el camino al restante invicto, Mauricio Soto, en un juego cambiante, donde el perdedor estuvo al frente en el quinto set (6-3, 8-6). DOBLISTAS. Ignacio Cárdenas y Ariana Velázquez. EN ACCION. Oscar Aap y Hugo Hernández. DEVOLUCION. Alejandro Benitti y Ariel Fraca.

Por último, en Dobles, los sorprendentes Sub 13 Sebastián Gómez y Diego Soria arribaron a la final, al igual que los capitalinos Mariano Rodríguez y Daniel Fernández. En la instancia inmediata anterior vencieron -respectivamente- a Enzo Paredes/Lucía Campano y Martín Velázquez/Martín Kim.

PRIMERA CATEGORIA

Zona A: Kim-Rodríguez 2-1 (11-5/9-11/11-9); M.Velázquez-Contreras 2-0 (11-3/11-8); M.Velázquez-Rodríguez 2-0 (11-7/11-9); Kim-Burgos 2-0 (11-6/11-6); Rodríguez-Burgos 2-0 (11-8/11-6); Kim-Contreras 2-1 (11-4/7-11/13-11); M.Velázquez-Burgos 2-0 (11-2/11-5); Contreras-Rodríguez 2-1 (5-11/12-10/11-4); Contreras-Burgos 2-1 (11-3/10-12/11-6); M.Velázquez-Kim 2-1 (11-7/11-13/13-11). Posiciones: 1.Martín Velázquez 4-0 (sets: 8-1); 2.Martín Kim 3-1 (7-4); 3.Cristian Contreras 2-2 (5-6); 4.Mariano Rodríguez 1-3 (4-6); 5.Julieta Burgos 0-4 (1-8). Zona B: Fernández-Campano 2-0 (11-3/11-5); Aguilar-Mamaní 2-0 (11-6/11-1); Aguilar-Fernández 2-0 (12-10/11-8); Torres-Campano 2-0 (11-7711-4); Torres-Fernández 2-0 (11-8/11-6); Campano-Mamaní 2-0 (11-3/11-6); Torres-Aguilar 2-1 (7-11/11-7714-12); Fernández-Mamaní 2-0 (11-5/11-3); Torres-Mamaní 2-0 (11-2/11-6); Aguilar-Campano 2-1 (11-7/9-11/11-9). Posiciones: 1.Sebastián Torres 4-0 (sets: 8-1); 2.Emanuel Aguilar 3-1 (7-3); 3.Daniel Fernández 2-2 (4-4); 5.Lucía Campano 1-3 (3-6). 5.Luis Mamaní 0-4 (0-8). Zona C: Paredes-Guevara 2-0 (11-6/11-7); Pérez-C.Soto 2-0 (11-9/11-0); C.Soto-Guevara 2-0 (11-5/11-2); C.Hernández-Paredes 2-1 (11-9/11-13/11-9); C.Hernández-Guevara 2-0 (11-7/11-7); Paredes-Pérez 2-1 (4-11/11-4/11-7); C.Soto-C.Hernández 2-0 (11-9711-9); Pérez-Guevara 2-0 (11-9/11-8); C.Hernández-Pérez 2-1 (11-7/12-14/11-7); Paredes-C.Soto 2-1 (11-7/7-11/11-5). Posiciones: 1.Enzo Paredes 3-1 (7-4); 2.Cristian Hernández 3-1 (6-4); 3.Agustín Pérez 2-2 (6-4); 4.Carlos Soto 2-2 (5-4); 4.Miqueas Guevara 0-4 (0-8). Zona D: M.Soto-Cárdenas 2-0 (11-2/11-6); F.Barría-Olsen 2-0 (11-8/13-11); Cárdenas-F.Barría 2-0 (11-7/11-4); M.Soto-Peña 2-0 (11-9/11-2); Peña-Cárdenas 2-0 (11-9/11-8); M.Soto-Olsen 2-0 (11-334/11-2); Peña-F.Barría 2-0 (11-1/11-4); Cárdenas-Olsen 2-0 (11-5/13-11); Peña-Olsen 2-0 (11-4/11-5); M.Soto-F.Barría 2-0 (13-11/11-7). Posiciones: 1.Mauricio Soto 4-0 (sets: 8-0); 2.Américo Peña 3-1 (6-2); 3.Ignacio Cárdenas 2-2 (4-4); 4.Fernando Barría 1-3 (2-6); 5.Aiten Olsen 0-4 (0-8). Ronda final: Cuartos de final: M.Velázquez a A.Peña; E.Aguilar a E.Paredes; M.Soto a M.Kim; S.Torres a C.Hernández. Semifinales: M.Velázquez a E.Aguilar; S.Torres a M.Soto 3-2 (1-11/12-10/11-4/9-11/11-9), en 23’. Final: M.Velázquez-S.Torres (por jugarse). Posiciones finales (exatroficial): 1/2.Martín Velázquez 6-0; 1/2.Sebastián Torres 6-0; 3.Mauricio Soto 5-1; 4.Emanuel Aguilar 4-2; 5. Cristian Hernández 3-2; 6.Enzo Paredes 3-2; 7.Américo Peña 3-2; 8.Martín Kim 3-2.

DOBLE TODO COMPETIDOR

Primera ronda (octavos de final): Ariana Velázquez/Ignacio Cárdenas a Fernando Barría/José Barría; Sebastián Gómez/Diego Soria a Lautaro Hernández/Cristian Hernández; Emanuel Aguilar/Alan Díaz a Luis Mamaní/Miqueas Guevara (Ushuaia); Enzo Paredes/Lucía Campano a Olsen/Agustín Pérez; Mariano Rodríguez/Daniel Fernández (Ushuaia) a Hugo Hernández/Oscar Aap; Ariel Fraca/Alejandro Benitti a Fernando Silvestri/Emanuel Cárdenas. Segunda ronda (cuartos de final): S.Gómez/D.Soria a A.Velázquez/I.Cárdenas; E.Paredes/L.Campano a E.Aguilar/A.Díaz; M.Rodríguez/D.Fernández a A.Graca/A.Benitti. Semifinales: S.Gómez/D.Soria a E.Paredes/L.Campano 2-1 (5-11/11-9/11-8); M.Rodríguez/D.Fernández a Martín Velázquez/Martín Kim 2-1 (8-11/11-8/11-6). Final: S.Gómez/D.Soria-M.Rodríguez/D.Fernández (por jugar).

POSICIONES FINALES

P/Dupla G-P

1/2.Sebastián Gómez/Diego Soria 3-0

1/2.Mariano Rodríguez/D.Fernández (U) 3-0

3.Enzo Paredes/Lucía Campano 2-1

4.Martín Velázquez/Martín Kim 0-1

5.Ariana Velázquez/Ignacio Cárdenas 1-1

5.Emanuel Aguilar/Alan Díaz 1-1

5.Ariel Fraca/Alejandro Benitti 1-1

P/Dupla G-P

8.Fernando Barría/José Barría 0-1

8.Lautaro Hernández/Cristian Hernández 0-1

8.Luis Mamaní/Miqueas Guevara (U) 0-1

8.Olsen/Agustín Pérez 0-1

8.Hugo Hernández/Oscar Aap 0-1

8.Fernando Silvestri/Emanuel Cárdenas 0-1

TERCERA CATEGORIA

Zona A: Benitti-Marroquín 2-0 (11-5/11-4); Aap-Cabezas 2-0 (11-9/11-3); Benitti-Aap 2-0 (12-10/11-7); Marroquín-Cabezas 2-0 (11-3/11-6); Benitti-Cabezas 2-0 (11-7/11-8); Marroquín-Aap 2-0 (11-2/11-6). Posiciones: 1.Alejandro Benitti 3-0 (sets: 6-0); 2.Mauricio Marroquín 2-1 (4-2); 3.Oscar Aap 1-2 (2-4); 4.Nélida Cabezas 0-3 (0-6). Zona B: Fraca-Díaz 2-0 (11-2/11-5); Silvestri-Cárdenas 2-0 (11-8/11-7); Díaz-Silvestri 2-0 (14-12/11-6); Fraca-Cárdenas 2-0 (11-7/11-2); Díaz-Cárdenas 2-0 (11-7/11-6); Silvestri-Fraca 2-0 (11-9711-6). Posiciones: 1.Ariel Fraca 2-1 (sets: 4-2; tantos: 59-38; diferencia: +21); 2.Fernando Silvestri 2-1 (4-2; 62-55; +7); 3.Alan Díaz 2-1 (sets: 4-2; 54-51; +3); 4.Emanuel Cárdenas 0-3 (0-6). Ronda final: Cuartos de final: A.Benitti a E.Cárdenas; F.Silvestri a O.Aap; A.Díaz a M.Marroquín; A.Fraca a N.Cabezas. Semifinales: F.Silvestri a A.Benitti; A.Fraca a A.Díaz. Final: A.Fraca a F.Silvestri 3-0 (11-9/11-4/11-5).

POSICIONES FINALES

P/Jugador G-P

1.Ariel Fraca 5-1

2.Fernando Silvestri 4-2

3.Alejandro Benitti 5-1

4.Alan Díaz 3-2

P/Jugador G-P

5.Mauricio Marroquín 2-2

6.Oscar Aap 1-3

7.Nélida Cabezas 0-4

7.Emanuel Cárdenas 0-4

SEGUNDA CATEGORIA

Zona A: González-H.Hernández 2-0 (11-2/11-1); Soria-Pérez 2-1 (11-6/8-11/11-1); Pérez-González 2-1 (4-11/13-11/11-4); H.Hernández-Soria 2-1 (10-12/11-6711-3); González-Soria 2-0 (11-9/11-8); Pérez-H.Hernández 2-0 (15-13/11-9). Posiciones: 1.Evelyn González 2-1 (5-2); 2.Agustín Pérez 2-1 (5-3); 3.Diego Soria 1-2 (3-5); 4.Hugo Hernández 1-2 (2-5). Zona B: C.Soto-Rodríguezx 2-1 11-7/11-13/12-10); Peña-Benitti 2-0 (11-5/11-6); Rodríguez-Peña 2-0 (11-6711-7); C.Soto-Benitti 2-0 (11-4/11-5); Rodríguez-Benitti 2-0 (11-2/11-3); Peña-C.Soto 2-0 (11-7/11-8). Posiciones: 1.Mariano Rodríguez 2-1 (sets: 5-2); 2.Américo Peña 2-1 (4-2); 3.Carlos Soto 2-1 (4-3); 4.Alejandro Benitti 0-3 (0-6). Zona C: L.Hernández-Mamaní 2-0 (11-4/11-6); J.Barría-Fraca 2-0 (11-6/11-5); Fraca-Mamaní 2-0 (11-8/11-8); L.Hernández-A.Velázquez 2-1 (14-16/11-4/14-12); Mamaní-A.Velázquez (7-11/11-7/14-12); J.Barría-L.Hernández 2-1 (11-13/14-12/11-9); Fraca-A.Velázquez 2-1 (4-11/11-7/11-7); J.Barría-Mamaní 2-0 (11-4/11-6); J.Barría-A.Velázquez 2-1 (9-11/11-2/11-4); L.Hernández-Fraca 2-0 (14-11/11-2). Posiciones: 1.José Barría 4-0 (sets: 8-2); 2.Lautaro Hernández 3-1 (7-3); 3.Ariel Fraca 2-2 (4-5); 4.José Mamaní 1-3 (2-7); 5.Ariana Velázquez 0-4 (4-8). Zona D: Marroquín-Guevara 2-0 (11-8/12-10); Olsen-Asencio 2-0 (11-8/11-6); Olsen-Guevara 2-1 (11-8/9-11/11-7); Marroquín-Gómez 2-0 (11-9/11-5); Gómez-Guevara 2-1 (12-10/10-12/11-1); Marroquín-Asencio 2-0 (11-3/11-1); Gómez-Olsen 2-1 (9-11/11-4/11-7); Asencio-Guevara 2-1 (9-11/11-4/19-17); Gómez-Asencio 2-0 (11-2/11-2); Marroquín-Olsen 2-1 (7-11/11-9/11-5). Posiciones: 1.Mauricio Marroquín 4-0 (8-1); 2.Sebastián Gómez 3-1 (6-4); 3.Aiten Olsen 2-2 (6-5); 4.Victoria Asencio 1-3 (2-7); 5.Miqueas Guevara 0-4 (3-8). Ronda final: Cuartos de final: S.Gómez a A.Pérez; A.Peña a José Barría; M.Marroquín a D.Soria; M.Rodríguez a L.Hernández. Semifinales: A.Peña a S.Gómez; M.Rodríguez a M.Marroquín. Final: M.Rodríguez a A.Peña 3-1 (11-8/10-12/11-3/11-2).

POSICIONES FINALES

P/Jugador G-P

1.Mariano Rodríguez 5-1

2.Américo Peña 4-2

3.Mauricio Marroquín 5-1

4.Sebastián Gómez 4-2

P/Jugador G-P

5.José Barría 4-1

6.Lautaro Hernández 3-2

7.Agustín Pérez 2-2

8.Diego Soria 1-3

JUEGOS FUEGUINOS

Personas Mayores: Hernández-Barría 2-0 (11-6/11-8); Menéndez-Aap 2-0 (11-5/11-9); Hernández-Menéndez 2-1 (11-5/8-11/11-6); Soto-Barría 2-0 (11-1/11-9); Hernández-Soto 2-0 (13-11/11-5); Barría-Aap 2-1 (12-10/7-11/11-9); Menéndez-Soto 2-0 (11-9/11-8); Hernández-Aap 2-0 (11-6/11-4); Soto-Aap 2-0 (11-2/11-5); Menéndez-Barría 2-1 (8-11/11-8/11-3). Posiciones: 1.Hugo Hernández 4-0 (sets: 8-1); 2.José Menéndez 3-1 (7-3); 3.Carlos Soto 2-2 (4-4); 4.Jorge Barría 1-3 (3-7); 5.Oscar Aap 0-4 (1-8). Sub 17: L.Hernández-Oyarzo 2-0 (11-4/12-10); A.Velázquez-Oyarzo 2-0 (11-7/11-6). Sub 15: Zona A: Soria-Pesci 2-0 (11-3/11-7); Gómez-González 2-0 (11-8/11-4); Gómez-Pesci 2-0 (11-1/11-2); Soria-González 2-0 (11-9/11-9); González-Pesci 2-0 (11-3/11-0); Gómez-Soria 2-0 (18-16/11-7). Posiciones: 1.Sebastián Gómez 3-0 (sets: 6-0); 2.Diego Sria 2-1 (4-2); 3.Evelyn González 1-2 (2-4); 4.Maximiliano Pesci 0-3 (0-6). Zona B: Lucena-L.Hernández PP-PP; A.Velázquez-Asencio 2-0 (11-8/11-6); A.Velázquez-Lucena 2-0 (11-0/11-1); L.Hernández-Asencio 2-0 (11-6/11-2); Asencio-Lucena 2-0 (11-3/11-2); L.Hernández-A.Velázquez 2-0 (11-8/11-5). Posiciones: 1.Ariana Velázquez 2-1 (sets: 4-2; tantos: 57-37; diferencia: +20); 2.Lautaro Hernández 2-1 (4-2; 44-43: +1); 3.Victoria Asencio 1-2 (2-4); 4.Elian Lucena 0-3 (0-6). Sub 11: Bastián Miranda a Cristian García 2-0 (11-8/11-9). PCD: Zona A: Albers-Molla 2-0 (11-6/11-2); Cárcamo-Vicente 2-0 (11-0/11-5); Albers-Cárcamo 2-1 (12-10/8-11/12-10). Posiciones: 1.Emiliano Albers 2-0 (sets: 4-1); 2.Milagros Cárcamo 1-1 (3-2); 3.Candela Molla 0-2 (0-4). Zona B: N.Maza-Galván 2-0 (11-2/11-6); J.Maza-Galván 2-0 (11-2/11-4); N.Meza-J.Maza 2-1 (11-9/10-12/11-3). Posiciones: 1.Nahuel Maza 2-0 (4-1); 2.Juan Maza 1-1 (3-2); 3.Jennifer Galván 0-2 (0-4).