Ushuaia tiene los 16 para la Copa Argentina

Entre domingo y lunes se disputó la última etapa de la fase local de la Copa Argentina. Ya con los ocho clasificados en ambas ramas de la disciplina, el domingo venidero serán parte de la primera instancia de la fase provincial. Mano a mano ante sus pares de Río Grande.

USHUAIA.- La Copa Argentina no da respiro, no da tregua y no da margen. El fin de semana ha sido fiel reflejo de aquello y las emociones abrazaron las diferentes pistas de juego.

Está claro que para muchos de los elencos que compiten, la Copa Argentina no es el objetivo primordial en el calendario, algunos tienen otras luchas, como recuperar o no perder la categoría. Para otros la Copa es incluso un poco incómoda y para otros más, es una oportunidad. En el caso que sea, la competencia no mira un segundo hacia atrás y poco reparo hay en aquellos que fueron quedando en el camino.

Para esta Copa no hay grandeza en los que vayan siendo eliminados, no hay balance posible, solo sirve ganar y llegar a la cita máxima. Porque los que sí ven a esta Copa como un verdadero objetivo, bien saben que la única obsesión es el acceso a la instancia patagónica.

Con todos estos matices, es momento de afirmar que ya hay ocho elencos clasificados que representarán a la ciudad, tanto en femenino como en masculino.

Cuatro de ellos auspiciarán de locales en la capital en tanto que los cuatro peores clasificados lo harán de visitante en el norte de la Isla.

Empieza el juego

El domingo próximo se iniciará la etapa provincial, como hemos mencionado, la mitad de los elencos clasificados harán las veces de local y la otra mitad deberá viajar. Ahora bien, no solo la clasificación está en juego, sino también la futura localía. Es que después de esta llave, la ciudad que consiga meter a una mayor cantidad de equipos a la siguiente etapa hará las veces de local en aquella cita.

Para esto, el femenino ya tiene a sus nombres y a sus protagonistas. Sabemos que Escuela Municipal y Lasserre son locales por ser las mejores del pasado calendario. A ella se le suman Cuervos FDM y Escuela de Futsal MB por haber sido las mejores en la llave local, siendo el Bordó la gran sorpresa de esas llaves y quedándose con la localía. Desde Rio Grande llegarán Victoria, Metalúrgico, Defensores del Sur y Los Troncos, en cuatro partidos para alquilar balcones.

El resto de la nómina lo completan CAMPOLTER, CAEF, HAF y Millo FDM, que deberán viajar a Rio Grande en búsqueda de traer la clasificación, pero también sumar con darle la posibilidad a la capital de recibir lo que resta de Copa. San Francisco, Camioneros, ADEFU y O’ Higgins miran desde el norte.

Esperan en casa

Mercantil y HAF también están ya hace rato clasificados a la instancia provincial. Se lo ganaron por sobrados motivos. A ellos se les han sumado dos elencos, Camioneros y CAEF. El camino de estos dos inicio el fin de semana pasado. Allí, Camioneros despacho a Lasserre en tanto que CAEF dio el golpe frente a Galicia para empezar a ilusionarse.

Este domingo, en Casa del Deporte y bien temprano, los dirigidos por Blas Sajama volvieron a rebuscárselas para seguir adelante. Empataron en un partidazo ante AEP y la moneda de los penales le sonrió al Blanquinegro. Con ese resultado el destino de la Academia Fueguina ya estaba claro, eran parte de la etapa Provincial. Pero querían más, así que el lunes en Petrina superaron 5-4 a Andes del Sur y se aseguraron el cuarto lugar de la tabla de clasificados, haciendo las veces de local para recibir en un duelo que ya motiva ante Intevu.

El camino del Camión fue similar. El domingo derrotaron a Pratt, se metieron en la instancia provincial, pero también con los objetivos claros, superaron a Los Andes el lunes por 1-0 para asegurarse el tercer lugar de la general y recibir con su gente a Juventus, sexto de Rio Grande.

En los otros cruces, Mercantil irá con Pomelo Hidraúlico y HAF tendrá su revancha ante Escuela Argentina luego de la eliminación sorpresiva del 2023.

La hora señalada

Para las cuatro escuadras que viajarán a Rio Grande el próximo fin de semana el camino fue, claramente, algo dificultoso y hasta sorpresivo.

UOM enfrentó el domingo por la tarde a Los Andes en Casa del Deporte, ganaba 2-0 el metalúrgico, pero el vidriero lo llevó por delante, sobretodo en el complemento, los comandados por Ceballos y compañía, insistieron sobre el arco de Ramos una y otra vez sin dejar de confiar.

Y como siempre hemos marcado que a Los Andes le faltaba dar el golpe, por fin lo dio. A falta de exactamente 1 segundo, y de pelota parada, el vidriero llegó a una igualdad que luego sería victoria desde el punto de penal, locura total y desazón para UOM.

Cómo hemos dicho, Los Andes cayó el lunes ante Camioneros si, por eso es que deberá hacer las veces de visitante a Rio Grande, pero ahora sabe que la hazaña si es posible. El tema está en que irá ante ADEFU.

UOM por otro lado, el lunes tuvo revancha y vapuleó a AEP, pero el metalúrgico perdió su posibilidad de ser local y entiende bien que ir al norte de la isla es un riesgo que se pudo evitar. Más cuando decimos que su escollo a superar será San Isidro.

Cómo también lo pudo evitar Comercio, otro que deberá viajar a medirse con los mejores del norte, justamente el reciente campeón del Apertura: Camioneros. El elenco de Ralinqueo dominó de pie a cabeza su partido de domingo ante Andes del Sur, casi constantemente lo dominó, pero no lo hirió de muerte jamás.

Nunca le dio Comercio el golpe de gracia y como este deporte es así de traicionero, el elenco de Oyarzo cuando el partido llegaba a su fin, en un parpadeo lo dio vuelta, así, sin insinuarlo siquiera, para ponerse 3-2.

Lo que sabemos de Andes del Sur ya fue narrado. Cayó ante CAEF y por eso deberá viajar con la certeza de que puede dar pelea ante un Defensores del Sur golpeado luego de caer en la definición del Apertura con el Verde.

El mapa está desplegado, se agrupan las masas para lo que está por venir. El Provincial de Selecciones del viernes sobrevuela el aire, sí, pero la Copa Argentina le hace sombra sin problemas.

El choque de clubes de la isla entera estallará el domingo y seguirá toda la semana buscando a dos postulantes de la Tierra del Fuego, uno en cada rama. La luz amarilla nos marca la alerta, pronto comenzará acción…