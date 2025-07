CAPO advierte sobre la situación crítica de los pacientes oncológicos

“Es increíble lo difícil que es”, expresó Linares, señalando que hoy no sólo cuesta recaudar fondos, sino que los pacientes enfrentan un contexto alarmante. “Los gastos se fueron al diablo. Hay muchos medicamentos que ya no se cubren al 100% porque dicen que no son indispensables”, explicó.

La referente detalló que cada paciente necesita una dieta especial para sostener su sistema inmunológico, pero “cuando vas al supermercado no podés comprar lo que realmente necesitás”. A esto se suma que la mayoría vive con pensiones de 300 a 350 mil pesos, insuficientes frente al aumento de precios.

RIO GRANDE.- “En las farmacias ves a personas eligiendo qué remedio llevar porque no les alcanza. La salud es primordial, no podés decidir entre una pastilla u otra”, remarcó. También advirtió que el estrés económico agrava la situación: “No podés pagar la luz o el gas, que vienen carísimos, y encima no sabés cómo alimentarte o comprar medicamentos. Es tremendo”.

Linares comentó que, para recaudar fondos, organizan ferias y ventas de mermeladas, aunque el ingreso es mínimo. “Ayer hicimos una feria y lo recaudado alcanza apenas para pagar la boleta de gas”, dijo, aclarando que esa factura ronda los $177.000.

Además, CAPO prepara un bingo solidario para el 14 de septiembre y pide donaciones de premios: “Cualquier aporte suma: electrodomésticos, artículos para la casa, lo que sea”, invitó Linares, quien también agradeció la colaboración de la comunidad. “Sin la gente no podríamos existir. Somos una asociación que desde el inicio trabajó a pulmón y queremos seguir haciéndolo”.

CAPO funciona en Antártida Argentina y José Ingenieros, y recibe ropa en buen estado, alimentos y aportes económicos para sostener su tarea. “Hace 32 años que estamos ayudando. Lo más importante es que los pacientes sepan que siempre tendrán una mano tendida”, concluyó Linares.