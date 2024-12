¿Por qué Mufasa: El Rey León es una secuela digna de ver?: El equipo creativo lo explica

Con críticas positivas y otras no tanto, la precuela del clásico animado de 1994 parecería estar a la altura de una de las historias más queridas del estudio, aunque con reservas. Para Barry Jenkins y Lin Manuel-Miranda, la cinta tiene condimentos únicos que la convierten en un clásico instantáneo.

La fiebre de las secuelas no parece haber mermado y Mufasa: El Rey León es una prueba más de ello, pese a que el director de la cinta, Barry Jenkins, y el compositor de la banda sonora original, Lin-Manuel Miranda, aseguran que ésta es una experiencia digna de ver.

La nueva película de Disney es una precuela de El rey león, la versión fotorrealista de 2019. Esta nueva apuesta cuenta la historia de Mufasa, siendo un cachorro huérfano y perdido, conoce a otro joven león llamado Taka, quien es el heredero de un linaje real. Este encuentro marca el inicio de un viaje lleno de aventuras y desafíos, donde ambos deberán enfrentar un enemigo poderoso y letal.

Mira el tráiler de Mufasa: El rey león:

Durante una conferencia de prensa celebrado en los Estados Unidos previo al esperado estreno, Barry Jenkins explicó las razones por las cuáles quiso explorar un universo de sobra conocido y tan querido por el público: «Hay una razón por la que la gente se enamora y ha estado enamorada durante 30 años de El Rey León, y, una vez que diagnostiqué cuál era, fue simplemente claridad de emoción y claridad de propósito. Y sentí que en el guion de Jeff Nathanson, esas cosas estaban allí a raudales».

Y agregó: «El personaje de Sarabi es un ejemplo perfecto. Cuando leí por primera vez el guion, por sugerencia de mi esposa, me di cuenta de que había una profundidad en tantos de estos personajes que no habían estado en la periferia, pero no había espacio para que sus historias se contara por completo, para que mostraran su verdadero yo. Y una vez que vi esas cosas, vi toda esta claridad de intención, claridad de propósito, honestidad de emoción, ya seas un niño de cuatro años o de 104, hay algo en El Rey León para ti. Y todas esas cosas estaban presentes en Mufasa».

Una vez que la historia estuvo lista, Jenkins se reunió con Lin-Manuel Miranda para trabajar sobre la banda sonora que, si bien no es igual a la de la cinta animada original (compuesta por Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice), cumple.

«El Rey León es prácticamente un género gracias a toda la increíble música que se ha hecho en este mundo. Esa

música es tan poderosa que habría sido muy fácil hacer muchas citas y samples y, por así decirlo, apoyarse en la

nostalgia. Sentí que hay una línea directa entre Mufasa buscando a sus antepasados y Simba ascendiendo al trono en esa película original de 1994, y quería conectar esos puntos», explicó.

«Rafiki debe transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala, con Timón y Pumba aportando su estilo característico. La historia se cuenta en flashbacks y presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino. Y sus vínculos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal», reza la sinopsis oficial de Mufasa: El Rey León, que llega a los cines a nivel global la próxima semana.