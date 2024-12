Wrapped 2024: Los éxitos que marcaron el año en Spotify

Spotify Wrapped 2024 celebra a los artistas, canciones, álbumes, podcasts y audiolibros que dominaron el streaming este año. Desde récords históricos hasta momentos que definieron la cultura, este resumen refleja la pasión de cientos de millones de fans en todo el mundo. ¿Cuáles fueron los nombres y tendencias que destacaron este año?

La música y el contenido en audio continuaron evolucionando en 2024, con artistas emergentes, géneros sorprendentes y colaboraciones memorables que resonaron a nivel global. Aquí te contamos qué y quiénes encabezaron las listas este año.

Taylor Swift: La reina del streaming

Con más de 26.600 millones de reproducciones globales, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada del mundo en 2024. Este año, Taylor no solo dominó las listas, sino que también celebró con sus fans, quienes recibirán una insignia especial en su perfil en Spotify.

Los artistas más escuchados globalmente

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

Canciones y álbumes que definieron el 2024

Las canciones y álbumes que dominaron el año reflejan una diversidad de géneros, desde el pop hasta el indie y el country.

Canciones más escuchadas globalmente:

«Espresso» de Sabrina Carpenter

«Beautiful Things» de Benson Boone

«BIRDS OF A FEATHER» de Billie Eilish

«Gata Only» de FloyyMenor, Cris Mj

«Die With A Smile» de Bruno Mars y Lady Gaga

Álbumes más escuchados globalmente:

The Tortured Poets Department: The Anthology de Taylor Swift

Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish

Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter

Mañana Será Bonito de Karol G

Eternal Sunshine de Ariana Grande

Podcasts y audiolibros: El crecimiento del audio

Además de la música, Spotify Wrapped 2024 destaca el auge de los podcasts y los audiolibros en la plataforma, con comunidades cada vez más grandes en torno al contenido de comedia, crimen y desarrollo personal.

Top global de podcasts:

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

Relatos de la Noche

El Podcast de Marian Rojas Estapé

Audiolibros más escuchados en Premium:

A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas

The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien

I’m Glad My Mom Died de Jennette McCurdy

Las canciones más virales del año

Entre las canciones más compartidas en redes sociales, «Die With A Smile» de Bruno Mars y Lady Gaga ocupó el primer puesto, seguida por «BIRDS OF A FEATHER» de Billie Eilish y «Good Luck, Babe!» de Chappell Roan.

Spotify Wrapped 2024 no solo celebra lo más escuchado del año, sino también cómo la música y el audio unen a millones de personas en todo el mundo. Este año marcó tendencias globales y reafirmó el poder del streaming para transformar la cultura y conectar a los fans con los creadores que aman. ¿Tu Wrapped refleja estas tendencias o tus gustos destacan por lo inesperado?